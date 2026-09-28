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Kapitán Krejčí před Anglií: Z týmu cítím velké nadšení a zaujetí. Chci ubránit Kanea

Autor:
  18:19
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ladislav Krejčí (vlevo) na lavičce národního týmu před utkáním s Chorvatskem v...
Ladislav Krejčí a Michal Sadílek na tréninku české reprezentace.
Ladislav Krejčí na tréninku české reprezentace před duelem Ligy národů proti...
Ladislav Krejčí na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti...
5 fotografií
Před minulým utkáním proti Chorvatsku (1:2) mluvil na tiskové konferenci a zároveň se zapojil do tréninku. Jenže při zápase Ligy národů kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí seděl na tribuně. Nastoupí v úterý proti Anglii? „Cítím se skvěle, jsem součástí týmu a jsem připravený. Rozhodnutí je na trenérovi,“ řekl Krejčí v předvečer šlágru.

A co na to tedy trenér?

„Rozhodneme se po tréninku. Své si k tomu řeknou i lékaři a také Krejda sám,“ pronesl vedle sedící kouč Santi Denia.

Pro Krejčího to může být premiéra pod španělským koučem, jenž zatím Česko vedl v sobotu proti Chorvatsku. Anglie je jeho druhým startem.

„Chceme si do zápasu přenést to, na čem tady pracujeme od prvního dne,“ prohlásil Krejčí na pondělní tiskovce.

A to je co?
Herní styl, informace, které nám trenér předává. Sami jste viděli, že se některé věci už ukázaly.

Které konkrétně myslíte?
Výstavba hry po zemi, postupný útok. Pracujeme na tom každý den na hřišti i u videa. Když to přeneseme do zápasu, získáme herní sebevědomí, které je zásadní. Proti mužstvům jako je Anglie je vaše odhodlání ještě větší.

V Anglii od loňského léta působíte, je vaše motivace o to větší?
Tu mám každý zápas v národním mužstvu a soupeři jako Anglie jsou speciální. Nemáte možnost proti nim hrát pořád, máme skvělou příležitost se s nimi porovnat.

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Musí vás děsit jejich ofenzivní letka Bellingham, Kane, Gordon, Saka. Jak byste hráče Realu, Bayernu, Barcelony a Arsenalu charakterizoval?
Tyhle není nutné hodnotit, za ně mluví výkony na hřišti. Každý má neskutečnou kvalitu, ve svých týmech hrají významné role. Co bych u nich vyzdvihl, je finální fáze, jak ji řeší, jak se chovají, výběr místa.

Pokud nastoupíte, bude pro vás výzvou uhlídat Harryho Kanea, údajně hlavní adepta na Zlatý míč?
Jedna z největších výzev. To na fotbale miluju. Jen doufám, že nastoupím, abych na něj mohl hrát a zkusit ho ubránit. Beru to jako velkou motivaci.

Finalista Eura 2024, bronzový tým z letního mistrovství světa. Jak Anglii vnímáte?
Vybavuje se mi, v jaké intenzitě, kvalitě se tam zápasy hrají a každé tři čtyři dny se opakují. Teď si to zkusíme i tady v reprezentaci, hrajeme čtyři utkání za jedenáct dní a shodou okolností dvakrát proti Anglii. Ke všem soupeřům máme respekt, ale chceme se prezentovat naším stylem. Z našeho mužstva cítím velké nadšení a zaujetí.

Můžete zopakovat sedm let staré vítězství z kvalifikace o Euro, kdy Česko porazilo Anglii 2:1?
Pamatuju si to z televize. Pro český fotbal to bylo velké vítězství. Ukázalo se, že i národ jako my Češi můžeme porazit jeden z nejlepších týmů na světě. Pokud by se nám povedlo něco podobného, znamenalo by to pro nás hodně.

Ladislav Krejčí (vlevo) na lavičce národního týmu před utkáním s Chorvatskem v Lize národů.
Ladislav Krejčí a Michal Sadílek na tréninku české reprezentace.
Ladislav Krejčí na tréninku české reprezentace před duelem Ligy národů proti Chorvatsku.
Ladislav Krejčí na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti Chorvatsku.
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.
5 fotografií

Vy jste po mistrovství světa měl dlouhou pauzu, během léta se spekulovalo o vašem možném odchodu z Wolverhamptonu. Do soutěže jste naskočil později. Jak jste to prožíval?
Nechci se k tomu moc vracet, tady jsem kvůli reprezentaci a soustředíme se na Anglii. Nechci na tohle téma odpovídat ve třech větách. Prostě jsem se s tím popral. Vím, kde je můj cíl, kde mám budoucnost, a tak i pracuju.

Nedávno jste hráli v druhé anglické lize proti West Hamu. Mluvil jste s Tomášem Součkem, který tady kvůli zranění není, o jeho budoucnosti v národním mužstvu? Jestli nechce končit?
Bavili jsme se před i po zápase, probírali jsme, jak se to odehrálo, a jeho zdraví. Moc ho mrzí, že není na tenhle sraz připraven, takže to, na co se ptáte, není téma. Nemám pocit, že by tohle řešil.

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