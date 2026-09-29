Valili jsme až do konce a zachovali si tvář. Z toho mám největší radost, řekl Krejčí

Jaké byly s Kanem souboje?
Těžké, ale skvělé. To je přesně ten důvod, proč fotbal hraju, co mě motivuje. Chci se porovnávat s těmi nejlepšími, to mi dá nejvíc.
Ale zase jste prohráli.
Víme, jak těžké by to proti Anglii bylo, kdybychom zůstali v jedenácti, natož v deseti. I tak mám radost, jak jsme k tomu přistoupili, jak jsme valili až do konce a udrželi jsme si svoji tvář. Jsme na začátku nové cesty a su rád, že i v tak těžké situaci, v jaké jsme byli, jsme se snažili hrát.
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Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle
Do vyloučení Šulce v 25. minutě jste soupeři byli minimálně vyrovnaným soupeřem, měli jste šance i nebezpečné útoky.
Takhle po zápase se mi jen první pětadvacet minut nevybaví, spíš mám v hlavě zápas celkově. Podali jsme bojovný výkon se srdcem na správném místě, to je standard, abychom se takovým týmům mohli rovnat. A je už vidět i ta nadstavba. Až v těch situacích budeme častěji, získáme sebevědomí a budeme je řešit líp. Klukům moc děkuju, jak to zvládli.
Stejně jako o víkendu proti Chorvatům jste inkasovali v úvodu druhé půle po chybě v rozehrávce. Mrzí to o to víc?
Každý gól mrzí. Ano, opakovalo se to, ale je to proces. Snažíme se hrát a chyby dělat budeme. Ale na nás je, abychom hru i správné prostory postupně líp vnímali, přidali kvalitu. Pak ty chyby zmizí.
Jaké úkoly jste od trenéra měli?
Myslím si, že jste to mohli vidět.
Naopak byste se měli zaměřit na situace, do kterých jste se dostali, abyste šli do vedení.
Cítíme, z jakých situací si šance tvoříme. Myslím si, že tím potvrzujeme, co se po nás chce. Čím víc v nich budeme, tím bude jejich provedení lepší.
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Sundal čelenku a zmizel. Šulcův hořký večer: dvě šance, pak ostrý skluz a červená
Dvě možnosti měl právě Šulc, který pak fauloval a byl vyloučen. Už jste s ním mluvil?
Ještě ne, ale určitě ho podpoříme. Šel do toho na maximum, bohužel se stalo. Chtěl jít po balonu, ale trefil nohu. Nebylo to nic zákeřného, co by chtěl. To se může stát každému. Já si mohl dát vlastňáka, trefil tyč. Příště Pavel ten souboj vyhraje a třeba z něj dáme gól. Nebudeme moc nic vyčítat, všichni musíme do toho jít naplno, jinak to nejde.
Stejně jako bez kvalitního gólmana. Pochválíte Matěje Kováře?
Mates byl skvělý, chytil tři čtyři góly, což je pro nás neuvěřitelná pomoc. Mezi gólmany máme neuvěřitelnou kvalitu a stejně jako nás Lukáš Horníček podržel proti Chorvatům, tak Matěj nám pomohl proti Anglií. Já jsem šťastný za každého kluka, který dokáže zahrát na téhle úrovni a pomůže týmu.