Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Valili jsme až do konce a zachovali si tvář. Z toho mám největší radost, řekl Krejčí

Autor:
  23:45

Fotogalerie4

Ladislav Krejčí hecuje své spoluhráče. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Když hodnotil zápas proti Anglii, dva metry vedle něj mluvil do kamer jeho protějšek s kapitánskou páskou Harry Kane. „Úžasný hráč,“ prohodil Ladislav Krejčí, kapitán českých fotbalistů. Ač měl pro hru svého týmu i spoluhráče jen pozitivní slova, Česko ani v druhém duelu Ligy národů nebodovalo a prohrálo 0:2.

Jaké byly s Kanem souboje?
Těžké, ale skvělé. To je přesně ten důvod, proč fotbal hraju, co mě motivuje. Chci se porovnávat s těmi nejlepšími, to mi dá nejvíc.

Ale zase jste prohráli.
Víme, jak těžké by to proti Anglii bylo, kdybychom zůstali v jedenácti, natož v deseti. I tak mám radost, jak jsme k tomu přistoupili, jak jsme valili až do konce a udrželi jsme si svoji tvář. Jsme na začátku nové cesty a su rád, že i v tak těžké situaci, v jaké jsme byli, jsme se snažili hrát.

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Do vyloučení Šulce v 25. minutě jste soupeři byli minimálně vyrovnaným soupeřem, měli jste šance i nebezpečné útoky.
Takhle po zápase se mi jen první pětadvacet minut nevybaví, spíš mám v hlavě zápas celkově. Podali jsme bojovný výkon se srdcem na správném místě, to je standard, abychom se takovým týmům mohli rovnat. A je už vidět i ta nadstavba. Až v těch situacích budeme častěji, získáme sebevědomí a budeme je řešit líp. Klukům moc děkuju, jak to zvládli.

Stejně jako o víkendu proti Chorvatům jste inkasovali v úvodu druhé půle po chybě v rozehrávce. Mrzí to o to víc?
Každý gól mrzí. Ano, opakovalo se to, ale je to proces. Snažíme se hrát a chyby dělat budeme. Ale na nás je, abychom hru i správné prostory postupně líp vnímali, přidali kvalitu. Pak ty chyby zmizí.

Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií.

Jaké úkoly jste od trenéra měli?
Myslím si, že jste to mohli vidět.

Naopak byste se měli zaměřit na situace, do kterých jste se dostali, abyste šli do vedení.
Cítíme, z jakých situací si šance tvoříme. Myslím si, že tím potvrzujeme, co se po nás chce. Čím víc v nich budeme, tím bude jejich provedení lepší.

Sundal čelenku a zmizel. Šulcův hořký večer: dvě šance, pak ostrý skluz a červená

Dvě možnosti měl právě Šulc, který pak fauloval a byl vyloučen. Už jste s ním mluvil?
Ještě ne, ale určitě ho podpoříme. Šel do toho na maximum, bohužel se stalo. Chtěl jít po balonu, ale trefil nohu. Nebylo to nic zákeřného, co by chtěl. To se může stát každému. Já si mohl dát vlastňáka, trefil tyč. Příště Pavel ten souboj vyhraje a třeba z něj dáme gól. Nebudeme moc nic vyčítat, všichni musíme do toho jít naplno, jinak to nejde.

Stejně jako bez kvalitního gólmana. Pochválíte Matěje Kováře?
Mates byl skvělý, chytil tři čtyři góly, což je pro nás neuvěřitelná pomoc. Mezi gólmany máme neuvěřitelnou kvalitu a stejně jako nás Lukáš Horníček podržel proti Chorvatům, tak Matěj nám pomohl proti Anglií. Já jsem šťastný za každého kluka, který dokáže zahrát na téhle úrovni a pomůže týmu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Vsetín vs. Bohemians 1905Fotbal - 3. kolo - 30. 9. 2026:Vsetín vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
30. 9. 15:30
  • 17.60
  • 9.73
  • 1.08
Česko vs. BulharskoFotbal - Skupina B - 30. 9. 2026:Česko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
30. 9. 18:00
  • 1.43
  • 4.21
  • 7.78
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.14
  • 7.79
  • 18.90
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.26
  • 3.67
  • 2.06
Wales vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Wales vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 5.57
  • 4.54
  • 1.50
Německo vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Německo vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 1.23
  • 6.29
  • 10.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal

Premium
Viktoria Kubáňová (vpravo) z představenstva ústeckého fotbalového Viagemu po...

Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...

Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....

Německý útočník Naderi je českým reprezentantem, ve Španělsku může hrát

Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku.

Z německého fotbalisty Ryana Naderiho je český reprezentant. Vedení asociace vyřešilo všechny potřebné dokumenty a rodák z Drážďan se připojil k národnímu mužstvu těsně před utkáním Ligy národů proti...

29. září 2026  19:40,  aktualizováno  23:56

Valili jsme až do konce a zachovali si tvář. Z toho mám největší radost, řekl Krejčí

Ladislav Krejčí hecuje své spoluhráče.

Když hodnotil zápas proti Anglii, dva metry vedle něj mluvil do kamer jeho protějšek s kapitánskou páskou Harry Kane. „Úžasný hráč,“ prohodil Ladislav Krejčí, kapitán českých fotbalistů. Ač měl pro...

29. září 2026  23:45

Sundal čelenku a zmizel. Šulcův hořký večer: dvě šance, pak ostrý skluz a červená

Český útočník Pavel Šulc opouští hřiště po červené kartě v zápase s Anglií.

Když viděl, jak turecký rozhodčí Umut Meler běží k monitoru mezi střídačkami, zatrnulo mu. Český reprezentant Pavel Šulc před poločasem domácího duelu proti Anglii tušil, že je zle. Za nešetrný,...

29. září 2026  22:46,  aktualizováno  23:29

Liga národů: Španělé rozebrali Chorvaty, Skotsko vstřebává potupu. Slaví Slovensko

Lamine Yamal oslavuje gól Chorvatsku.

Nejen klání českých fotbalistů s anglickými přinesl úterní program Ligy národů UEFA. V „české“ skupině A porazili Španělé doma Chorvaty jednoznačně 4:1, za zmínku stojí i skotský propadák - doma...

29. září 2026  22:34,  aktualizováno  23:26

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

29. září 2026  19:35,  aktualizováno  22:39

ZNÁMKY: Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů proti Anglii v Lize národů?

Čeští fotbalisté před zápasem proti Anglii.

Čeští fotbalisté za sebou mají druhý zápas v Lize národů A. S Anglií doma prohráli 0:2 po gólech Gordona s Kanem. Od 25. minuty hráli v deseti bez vyloučeného Šulce. Jak se vám líbil jejich výkon?...

29. září 2026  22:35

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Anglii?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 29. září 2026

Anglická liga má jasno: City porušili finanční pravidla. Vinu prokázala komise

Erling Haaland z Manchesteru City reaguje v utkání se Sunderlandem.

Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí...

29. září 2026  18:37,  aktualizováno  19:14

Vyzkoušejte v záloze Macka, radí čtenáři před Anglií. Do hry by už poslali i Krejčího

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Po sobotním vystoupení proti Chorvatsku si od čtenářů vysloužil nejlepší známku, teď útočník Adam Hložek ovládl i tradiční anketu iDNES.cz o sestavě na večerní duel českých fotbalistů v Lize národů...

29. září 2026  16:18

Brankář Dudek o kamarádovi Barošovi: Musíte na něj být hrdí, byl obrovský talent

Jerzy Dudek a Milan Baroš ve finále Ligy mistrů v roce 2005.

Polský brankář Jerzy Dudek si někdejšího fotbalového útočníka Milana Baroše váží natolik, že na jeho sobotní rozlučkový zápas s kariérou přijel do Ostravy i přesto, že měl pořádně naspěch. Hned po...

29. září 2026  13:34

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Fotbalistům bude proti Anglii scházet Coufal, v nominaci chybí i Sejk či Šubert

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Na pondělním tréninku chyběl, ve zveřejněné nominaci na večerní utkání s Anglií český pravý obránce Vladimír Coufal rovněž není. Fotbalisté se ve druhém duelu Ligy národů musejí obejít také bez...

29. září 2026  13:07

Sláma v datech: Technik, ne atlet. Čím může být nováček pro Deniu zajímavý?

Marco Pašalič střílí před Jiřím Slámou druhý gól Chorvatska.

Není z těch, kteří by soupeře přehráli rychlostí. Levý obránce Jiří Sláma, sobotní debutant ve fotbalové reprezentaci, vyniká spíš technickou zdatností a rozehrávkou. Dostane šanci i v úterý večer...

29. září 2026  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde