Šilhavý zdravil Panenku, pak litoval: Z jasného zápasu jsme udělali drama

Nedlouho před začátkem přípravného duelu o Panenkově náhlém převozu do nemocnice informovali Bohemians. Jeden z nejslavnějších domácích fotbalistů všech dob onemocněl covidem-19 a je ve vážném stavu, Šilhavého to viditelně zasáhlo.

Až po vzkazu legendě kouč reagoval na vydřenou výhru nad Kyprem.

„Z celkem jasného zápasu jsme udělali drama,“ uvedl do kamery České televize. Jeho svěřenci šli do druhé půle s vedením 2:1, během utkání měli šance na další góly, zároveň jej však dohrávali ve zbytečných nervech.

„Nakonec jsme se ještě strachovali o vítězství. Soupeř v závěru hrozil z brejků,“ podotkl Šilhavý.



„Mohli a měli jsme to dohrát úplně v klidu a vést aspoň o dvě branky. Ale jsem rád, že jsme vyhráli. I když je to přípravný zápas, každé vítězství je důležité,“ pokračoval. „Líbilo se mi, že kluci makali, každý se chtěl ukázat, odehráli to v plném tempu.“



Reprezentační kouč dal podle očekávání příležitost nováčkům i fotbalistům, kteří za reprezentaci delší čas nenastoupili. Chytal Tomáš Koubek, debutovalo stoperské duo David Hovorka, Tomáš Petrášek, doprostřed zálohy naskočil Antonín Barák, na hrotu Matěj Vydra...

„Částečně na nás bylo vidět, že sestava přece jen doznala změn,“ přemítal nad výkonem svých svěřenců.



Jak se mu hráči ze širšího kádru líbili?

„Nechci hned říkat, že tenhle tady příště nebude, nebo naopak že tenhle hrál výborně. Byly tam určitě zajímavé výkony,“ řekl Šilhavý.

Vzápětí byl však přece jen konkrétnější a vesměs chválil.

„Třeba Tonda Barák přijel velmi dobře připraven a odehrál velmi dobrý zápas. David Hovorka si také vedl skvěle, přitom jsme hráli v úplně nové obraně. To bylo hodně potěšující. Tomáš Holeš dal při druhém startu za reprezentaci první gól, u Tomáše Petráška jsme věřili, že ho taky dá. Odehrál také slušný zápas, byť bylo trošku poznat, že s Hovorkou hráli poprvé,“ vyjmenovával Šilhavý.



Naopak forvarda Vydru, který se sice dostával do zajímavých pozic, ale záhadně se zříkal zakončování, drobně pokáral. „Chyběl mu kousek klidu, hladu po gólu, měl to asi třikrát vyřešit lépe.“



Na druhou stranu, nebyl jediný. Hosté byli před kyperskou bránou zbytečně nervózní.

„V koncovce jsme to buď uspěchali, nebo zase překombinovali,“ podotkl Šilhavý.



Nyní už bude mužstvo chystat na důležitější duely, na zápasy Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku, které reprezentace odehraje v neděli a ve středu.

V úvodních dvou utkáních Češi nejprve zdolali Slovensko 3:1 a pak v narychlo složené sestavě kvůli omezením v souvislosti s koronavirem podlehli Skotsku 1:2.

„Jsme rádi, že jsme zápas před samotnou Ligou národů zvládli a budeme mít větší klid na přípravu,“ dodal Šilhavý.