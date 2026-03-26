Moje levá. Anebo pravá? Mbappé popírá, že mu v Realu vyšetřili špatnou nohu

  10:21
Kylian Mbappé popřel zprávy médií, že mu v Realu Madrid vyšetřili špatnou nohu, když si v prosinci poranil levé koleno. Informace zazněla tento týden ve fotbalovém pořadu francouzské televize RMC Sport a objevila se i ve španělských médiích.
Útočník Kylian Mbappé střílí na bránu. | foto: AP

„Není to pravda,“ řekl Mbappé na tiskové konferenci před čtvrtečním přípravným zápasem Francie proti Brazílii ve Foxborough. „Možná jsem za tuhle situaci nepřímo zodpovědný, protože když nekomunikujete o tom, co se děje, nahrává to různým výkladům,“ uvedl.

Zranění kolena ho trápilo i v minulých týdnech, kdy vynechal pět zápasů Realu. V posledních dvou utkáních nastoupil jako střídající hráč.

Před přípravnými zápasy proti Brazílii a Kolumbii v USA řekl, že už je stoprocentně v pořádku. Sedmadvacetiletý kanonýr doufá, že ve zbytku sezony odehraje za Real všechna utkání, aby se dostal do formy.

„Na poslední dvě mistrovství světa jsem se připravil ideálně, dával góly, vyhrával tituly a bojoval za svůj klub do poslední minuty. Letos udělám totéž, abych byl zase v top formě,“ prohlásil mistr světa z roku 2018 a stříbrný medailista z minulého šampionátu v roce 2022.

V národním týmu dal dosud 55 gólů a jen dvě branky ho dělí od francouzského rekordmana Oliviera Girouda.

Výsledky

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Fotbalová Karviná přišla kvůli korupční kauze o hlavního sponzora

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci. Do případu,...

26. března 2026  9:34

Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

Obránce Filip Štěpánek (v červeném) při utkání za Zbrojovku Brno proti Líšni....

Fotbalových hajzlíků pobíhají po českých trávnících mraky. Mirků Dušínů jen hrstka. Popis Filipa Štěpánka, bývalého kapitána Vyškova, však hlavnímu hrdinovi příběhů Rychlých šípů odpovídá.

26. března 2026  9:05

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

Momentka z amatérského fotbalu.

Fotbalová korupční kauza se od policie a žalobců posouvá na soud. Návrh na vazbu padl u pěti obviněných, tři projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli...

26. března 2026  9:01

Ať je na co vzpomínat, přeje si Krejčí. Se Součkem změnu kapitána probíral

Ladislav Krejčí, nový kapitán fotbalové reprezentace, odpovídá na tiskové...

Už od ledna tušil, že v semifinále baráže o postup na fotbalový šampionát proti Irsku kapitánskou pásku nově navlékne právě on. „Trenér byl za námi, měli jsme pohovory. Jen mě mrzí, jak ke změně...

26. března 2026  7:40

Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Premium
Slovenský integrity officer Jakub Čavoj vypraví o tom, co je to match fixing a...

Na Slovensku chytá fotbalové lumpy. Takové, kteří v posledních letech řádili i u nás. Jakub Čavoj pracuje ve Slovenském fotbalovém svazu už přes deset let jako integrity officer. Hledá zápasy, které...

26. března 2026

Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale prohrály

Michaela Khýrová ze Sparty proti Hammerby.

Fotbalistky Sparty byly blízko výtečnému výsledku směrem do odvety, nakonec ale v úvodním semifinále Evropského poháru prohrály s Hammarby 2:3. Ještě v 83. minutě vedly díky trefám Antonie Stárové a...

25. března 2026  20:46

Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Premium
Karvinský Samuel Šigut blokuje střelu Siverta Mannsverka ze Sparty.

Představte si, že by to tak vážně dopadlo. V MOL Cupu, českém fotbalovém poháru, už zbyly jen čtyři týmy, navíc žádný vyložený favorit. Tak co kdyby Karviná, jeden ze semifinalistů, dotáhla sezonu až...

25. března 2026

Rozhodnutí potrvá. Etická komise výsledky korupční kauzy v dalších týdnech nečeká

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí v korupční kauze nepadnou v nejbližších týdnech. „Případ je mimořádně rozsáhlý a jednotlivá řízení v něm...

25. března 2026  17:50

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Momentka z třetiligového zápasu fotbalistů Rosic (v žlutém) proti Zlínsku...

Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z...

25. března 2026  17:42

To mi nepodsouvejte, naštval Koubka irský novinář. Kouč mluvil i o roli Součka

Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tréninku před semifinále baráže...

Ta otázka od irského reportéra Miroslava Koubka naštvala. „Já že jsem tvrdil, že Irsko hraje primitivní fotbal? To jsem nikdy neřekl, to je těžký komunikační šum. Tak mi to nepodsouvejte,“ obořil se...

25. března 2026  17:08

Policie stíhá 32 obviněných ve fotbalové kauze. Část je v organizované skupině

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Policisté stíhají 32 lidí v souvislosti s korupční kauzou spjatou s ovlivňováním utkání a sázkovým podvodům. Obvinění jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizace výnosů z...

25. března 2026  14:26,  aktualizováno  16:51

