Moje levá. Anebo pravá? Mbappé popírá, že mu v Realu vyšetřili špatnou nohu

„Není to pravda,“ řekl Mbappé na tiskové konferenci před čtvrtečním přípravným zápasem Francie proti Brazílii ve Foxborough. „Možná jsem za tuhle situaci nepřímo zodpovědný, protože když nekomunikujete o tom, co se děje, nahrává to různým výkladům,“ uvedl.
Zranění kolena ho trápilo i v minulých týdnech, kdy vynechal pět zápasů Realu. V posledních dvou utkáních nastoupil jako střídající hráč.
Před přípravnými zápasy proti Brazílii a Kolumbii v USA řekl, že už je stoprocentně v pořádku. Sedmadvacetiletý kanonýr doufá, že ve zbytku sezony odehraje za Real všechna utkání, aby se dostal do formy.
„Na poslední dvě mistrovství světa jsem se připravil ideálně, dával góly, vyhrával tituly a bojoval za svůj klub do poslední minuty. Letos udělám totéž, abych byl zase v top formě,“ prohlásil mistr světa z roku 2018 a stříbrný medailista z minulého šampionátu v roce 2022.
V národním týmu dal dosud 55 gólů a jen dvě branky ho dělí od francouzského rekordmana Oliviera Girouda.