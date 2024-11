Co s Mbappém? Návrat, ale bez pásky? Nechte ho v klidu, žádá Deschamps

Aby nedošlo k mýlce. Deschamps a Mbappé, nejlepší francouzský fotbalista posledních let, nejsou rozhádaní. „Proboha, jak jste na to přišli? Pořád má moji velkou důvěru,“ ujišťuje kouč.

Do diskuze se vložil i prezident francouzské federace Philippe Diallo a jakékoli spekulace o roztržce mezi koučem a kapitánem rázně popřel.

„Že je problém mezi Mbappém a Deschampsem? Tomu se musím smát, žádný problém není,“ řekl Diallo v pořadu L’Équipe du soir.

„Kauza“ začala v říjnu, kdy místo mezistátních zápasů v Lize národů odcestoval na párty do Stockholmu. Mimochodem, švédská policie podle tamních médií prošetřuje oznámení o tom, že se měl údajně dopustit znásilnění a sexuálního obtěžování.

Do listopadové nominace, kdy šlo Francii o postup do čtvrtfinále Ligy národů, ho Deschamps ani nezařadil. Ale nikoli za trest, jak by se mohlo zdát.

„Není v jednoduché situaci,“ vysvětloval kouč v televizním pořadu Téléfoot na kanálu TF1.

„Několikrát jsme to spolu řešili. Kylian chtěl přijet. Nakonec jsem se rozhodl, že v listopadu v týmu nebude, protože si myslím, že je to tak lepší. Ale hádat se s vámi nechci,“ řekl pak Deschamps novinářům na tiskovce.

Podle významného deníku L´Equipe chtěl Deschamps pětadvacetiletému útočníkovi dopřát klid od každodenního tlaku, který ho údajně tíží fyzicky i psychicky. „Má psychické potíže, poslední týdny je emocionálně zdevastovaný,“ píše o Mbappém.

Kylian Mbappé slaví svůj první gól v Lize mistrů za Real Madrid, trefil se proti Stuttgartu.

„Má za sebou složité období, ale nebojte, on se zase vrátí v plné formě. Nevidím důvod, proč by nemohl. Má na to, aby byl zase tím hráčem, kterého známe,“ zdůraznil reprezentační kouč.

Mbappé po letním přestupu do Realu Madrid trochu ubral, v šestnácti zápasech dal osm branek, což je na jeho poměry průměr.

Za Francii hrál naposled v září proti Itálii a Belgii, ale v druhém utkání šel do hry až na posledních dvacet minut. Kapitánem byl tenkrát N’Golo Kanté.

V říjnových a listopadových duelech bez Mbappého vedli Francii jako kapitáni vedle Kantého také Aurélien Tchouaméni a Ibrahima Konaté. Ti všichni jsou kandidáti na roli stálého kapitána, pokud se ho Deschamps rozhodne změnit. Sám však tvrdí, že záleží, jak se k tomu postaví Mbappé.

Očekává se, že v březnu by měl být v národním mužstvu zpátky na čtvrtfinále Ligy národů.

„Už s těmi otázkami na Kyliana přestaňte. Je to teď pro něj těžké, tak ho nechte být. On se vrátí,“ žádal Deschamps po nedělním vítězství 3:1 v Itálii. „A jestli bude dál kapitánem? Tu otázku si nebudu pokládat a ani na ni odpovídat, protože to není na pořadu dne.“

Mbappého jako nového kapitána kouč zvolil po mistrovství světa 2022 v Kataru poté, co brankář Hugo Lloris ukončil reprezentační kariéru. Tenkrát mu dal přednost před Antoinem Griezmannem. Ani ten už neprezentuje, v září překvapivě oznámil odchod.

Že případ Mbappé přesáhl i fotbalové hřiště, ukazuje i vyjádření Vincenta Moscata, někdejšího ragbyového reprezentanta a současného populárního herce, který je často zván do médií i podcastů.

„Myslím, že by už kapitánem být neměl. I sám Deschamps se těžko vyrovnává s tím příběhem ve Švédsku. Kapitán by měl být lídrem na hřišti jako je Antoine Dupont (kapitán francouzské ragbyové reprezentace). Ale také by se měl správně chovat i mimo hřiště. A Kylian podle všeho neprožívá nejlepší období v životě,“ řekl Moscato.