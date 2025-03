Česká fotbalová devatenáctka porazila Lucembursko. Rozhodl Rus

19:56

Čeští fotbalisté do 19 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy výhrou. V úvodním utkání v Chomutově porazili Lucembursko 2:0, oba góly dal Daniel Rus. V druhém utkání Nizozemsko zdolalo Chorvatsko 2:1, ze čtyřčlenné skupiny postoupí na šampionát do Rumunska pouze vítěz.