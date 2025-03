Vinícius napřáhl z dálky a rozhodl o výhře Brazílie, proti Kolumbii dal gól i Raphinha

Poslední soupeř, kterého si na mapě Evropy odškrtnou. Až se čeští fotbalisté ve světové kvalifikaci v úterý večer střetnou s Gibraltarem, bude to poprvé v historii. Se všemi ostatními členy UEFA už...

Slávistický kapitán Jan Bořil dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace pokutu 20.000 korun za to, že po derby na Spartě skropil vodou soupeřova fanouška. Zápasovému trestu se aktuálně...

Jeho syn Damián, patnáctiletý talent Fulhamu, se vzhlédl v Kasperu Schmeichelovi. Možná i proto, že v dětství zažíval blonďatý Dán ze Celticu podobné chvíle jako on. Vyrůstal se slavným brankářským...

Česká fotbalová devatenáctka porazila Lucembursko. Rozhodl Rus

Čeští fotbalisté do 19 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy výhrou. V úvodním utkání v Chomutově porazili Lucembursko 2:0, oba góly dal Daniel Rus. V druhém utkání Nizozemsko...