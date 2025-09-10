Prohry gigantů. Brazilci ani Argentinci nedali gól, čtyřmi trefami zazářil Suárez

Autor: ,
  9:34
Fotbalisté Bolívie v závěrečném kole jihoamerické kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026 porazili 1:0 Brazílii a zajistili si účast v mezikontinentálním play off. Výhra, kterou jim ve čtyřtisícové nadmořské výšce v El Altu zajistil v nastavení prvního poločasu Miguel Terceros gólem z penalty za faul, je posunula na konečné sedmé místo před Venezuelu. Ta o naděje na start na šampionátu v příštím roce přišla po domácí přestřelce s Kolumbií, kterou prohrála 3:6.
Kolumbijec Luis Suárez slaví branku. | foto: AP

Už před závěrečným hracím dnem v zóně CONMEBOL měly postup na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku jistý Argentina, Ekvádor, Kolumbie, Uruguay, Brazílie a Paraguay. Bolivijci o první účast na MS od roku 1994 zabojují na březnovém play off šesti týmů o zbylá dvě místa na finálovém turnaji. Vedle Jihoameričanů v něm nastoupí také oceánský zástupce Nová Kaledonie a dále po jednom týmu z Asie a Afriky a dvou ze zóny Severní a Střední Ameriky.

Bolivijští fotbalisté slaví branku Miguela Tercerose.

Brazilci ve čtvrtém utkání pod vedením hvězdného kouče Carla Ancelottiho poprvé prohráli a obsadili v konečné tabulce až páté místo, nejhorší ve své historii, byť o pořadí na třetí až šesté příčce rozhodovalo jen skóre. Neuspěli ani suverénní Argentinci, kteří bez Lionela Messiho prohráli v Ekvádoru 0:1. I tento zápas rozhodla penalta za faul v nastaveném čase prvního poločasu. Proměnil ji zkušený Enner Valencia a zajistil týmu druhé místo v tabulce navzdory tříbodovému odpočtu za falšování dokumentů.

Více než jeden gól v zápase padl v úterý jen v Maturínu a diváci jich viděli dokonce devět, což znamená vyrovnaný rekord v kvalifikačních bojích v Jižní Americe. Výsledkem 6:3 zvítězily také Argentina v Ekvádoru v roce 1960 a Peru ve Venezuele v roce 1965, ve stejném roce ještě Chile porazilo Kolumbii 7:2. Čtyřmi góly se na úterním triumfu Kolumbie podílel Luis Suárez. Útočník Sportingu Lisabon se stal teprve šestým hráčem, který něco takového v kvalifikačních bojích zóny CONMEBOL dokázal, před ním to byli Brazilci Zico, Careca a Romário, Chilan Ivan Zamorano a uruguayský jmenovec kolumbijského střelce Luis Suárez.

Kvalifikace MS 2026 ve fotbale

jihoamerická zóna CONMEBOL

Ekvádor - Argentina 1:0 (1:0)
Branka: 45.+13 Valencia z pen. ČK: 50. Calceido - 31. Otamendi

Bolívie - Brazílie 1:0 (1:0)
Branka: 45.+4 Terceros z pen

Chile - Uruguay 0:0

Peru - Paraguay 0:1 (0:0)
Branka: 78. Galarza

Venezuela - Kolumbie 3:6 (2:2)
Branky: 3. Segovia, 12. Martínez, 76. Rondón - 42., 50., 59. a 67. Suárez, 10. Mina, 78. Córdoba

Konečná tabulka:

1.Argentina18122431:1038
2.Ekvádor1888214:529
3.Kolumbie1877428:1828
4.Uruguay1877422:1228
5.Brazílie1884624:1728
6.Paraguay1877414:1028
7.Bolívie18621017:3520
8.Venezuela1846818:2818
9.Peru1826106:2112
10.Chile1825119:2711
Nejčtenější

