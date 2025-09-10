Prohry gigantů. Brazilci ani Argentinci nedali gól, čtyřmi trefami zazářil Suárez

Už před závěrečným hracím dnem v zóně CONMEBOL měly postup na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku jistý Argentina, Ekvádor, Kolumbie, Uruguay, Brazílie a Paraguay. Bolivijci o první účast na MS od roku 1994 zabojují na březnovém play off šesti týmů o zbylá dvě místa na finálovém turnaji. Vedle Jihoameričanů v něm nastoupí také oceánský zástupce Nová Kaledonie a dále po jednom týmu z Asie a Afriky a dvou ze zóny Severní a Střední Ameriky.
Brazilci ve čtvrtém utkání pod vedením hvězdného kouče Carla Ancelottiho poprvé prohráli a obsadili v konečné tabulce až páté místo, nejhorší ve své historii, byť o pořadí na třetí až šesté příčce rozhodovalo jen skóre. Neuspěli ani suverénní Argentinci, kteří bez Lionela Messiho prohráli v Ekvádoru 0:1. I tento zápas rozhodla penalta za faul v nastaveném čase prvního poločasu. Proměnil ji zkušený Enner Valencia a zajistil týmu druhé místo v tabulce navzdory tříbodovému odpočtu za falšování dokumentů.
Více než jeden gól v zápase padl v úterý jen v Maturínu a diváci jich viděli dokonce devět, což znamená vyrovnaný rekord v kvalifikačních bojích v Jižní Americe. Výsledkem 6:3 zvítězily také Argentina v Ekvádoru v roce 1960 a Peru ve Venezuele v roce 1965, ve stejném roce ještě Chile porazilo Kolumbii 7:2. Čtyřmi góly se na úterním triumfu Kolumbie podílel Luis Suárez. Útočník Sportingu Lisabon se stal teprve šestým hráčem, který něco takového v kvalifikačních bojích zóny CONMEBOL dokázal, před ním to byli Brazilci Zico, Careca a Romário, Chilan Ivan Zamorano a uruguayský jmenovec kolumbijského střelce Luis Suárez.
Kvalifikace MS 2026 ve fotbale
jihoamerická zóna CONMEBOL
Ekvádor - Argentina 1:0 (1:0)
Bolívie - Brazílie 1:0 (1:0)
Chile - Uruguay 0:0
Peru - Paraguay 0:1 (0:0)
Venezuela - Kolumbie 3:6 (2:2)
Konečná tabulka:
|1.
|Argentina
|18
|12
|2
|4
|31:10
|38
|2.
|Ekvádor
|18
|8
|8
|2
|14:5
|29
|3.
|Kolumbie
|18
|7
|7
|4
|28:18
|28
|4.
|Uruguay
|18
|7
|7
|4
|22:12
|28
|5.
|Brazílie
|18
|8
|4
|6
|24:17
|28
|6.
|Paraguay
|18
|7
|7
|4
|14:10
|28
|7.
|Bolívie
|18
|6
|2
|10
|17:35
|20
|8.
|Venezuela
|18
|4
|6
|8
|18:28
|18
|9.
|Peru
|18
|2
|6
|10
|6:21
|12
|10.
|Chile
|18
|2
|5
|11
|9:27
|11