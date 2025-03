Skupina s Českem? Jednodušší varianta. Chorvatský tisk našel pozitivum porážky

Skupina L je kompletní a ani jeden ze dvou jejích největších favoritů si nebude stěžovat. Pro české fotbalisty byla větším strašákem Francie s hvězdným Kylianem Mbappém, přestože i Chorvatsko bude těžkým soupeřem.

Francie podle Sportských novostí do prvního zápasu ve Splitu nastoupila ležérně a výsledkem bylo vítězství domácích hráčů 2:0. Nedělní odveta v Saint-Denis dospěla až do penaltového rozstřelu, který ovládli „Les Bleus“ v poměru 5:4.

Chorvaty nyní čeká kvalifikace mistrovství světa, v níž se střetnou s Českem, Černou Horou, Faerskými ostrovy a Gibraltarem. „Když se podíváte na profil soupeřů, pořád je to jednodušší varianta než skupina D, kde by soupeřem reprezentace byly Ukrajina, Island a Ázerbájdžán,“ poukázal list. „Je třeba říci, že porážka v Paříži sehrála klíčovou roli i v kvalifikaci na mistrovství světa 2026. Dostat se do Final Four by nám některé věci výrazně zkomplikovalo,“ zdůraznil autor.

Možností bylo buď Španělsko v semifinále Ligy národů, nebo Gibraltar jako první soupeř v kvalifikaci. Gibraltar vyšel, napsaly Sportske novosti. „Vypadli jsme na penalty, obracíme se ke kvalifikaci. Dalším cílem je postoupit na mistrovství světa,“ uvedl na tiskové konferenci trenér Zlatko Dalič.

Výběr trenéra Ivana Haška měl po prosincovém losu jistotu, že ať už březnové čtvrtfinále ligy národů dopadne jakkoli, narazí na medailistu z posledních dvou světových šampionátů. Chorvaté vybojovali před sedmi lety v Rusku stříbro a v roce 2022 získali v Kataru bronz. Dosud se zúčastnili šesti světových šampionátů, chyběli pouze na MS 2010 v Jihoafrické republice. První bronz získali už v roce 1998 ve Francii.

Chorvatští fotbalisté po porážce s Francií.

„Chorvatsko nemůže stavět svou budoucnost na veteránech hrajících zápasy nejvyšší úrovně každé tři nebo čtyři dny. Pokud to někomu nebylo jasné, je to jasné teď. Nepamatujeme si, že by nás někdo takhle přehrál, ani Španělsko při výhře 6:0. Luka Modrič a Ivan Perišič jsou stále starší, což se projevilo zvýšeným počtem chyb. Brance na 2:0 předcházela Modričova chyba. Pro kvalifikaci by týmu prospělo nějaké další hráčské osvěžení,“ upozornily Sportske novosti.

„Nebylo tam moc energie, síly a rychlosti. Nemám co vyčítat sobě ani hráčům, dali jsme do odvety maximum a dostali se do penaltového rozstřelu, kde jsme neměli kousek štěstí navíc. To je naše maximum, s tím se musíme smířit. Proti takovým soupeřům je to těžké,“ uznal Dalič.

Česko se v samostatné historii utkalo s Chorvatskem čtyřikrát a ani jednou ho neporazilo. Naposledy spolu hrály na mistrovství Evropy v roce 2021, duel v Glasgow skončil 1:1. V Chorvatsku nastoupí Haškův tým 9. června, přesně o čtyři měsíce později ho přivítá doma. Češi vstoupili do kvalifikace sobotní vydřenou výhrou 2:1 nad Faerskými ostrovy, v úterý se představí v portugalském Faru proti Gibraltaru.