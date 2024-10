Messiho po návratu do reprezentace trápilo hřiště, Brazilci si oddechli

Brazilci se na hřišti předposledního týmu dostali pod tlak hned v úvodu poté, co ve druhé minutě inkasovali po brance veterána Eduarda Vargase. Naději pro tým trenéra Dorivala Júniora vykřesal v nastavení prvního poločasu Igor da Cruz a v koncovce druhé půle zajistil tři body střídající Luiz Henrique.

Argentina vedená kapitánem Lionelem Messim ztratila body po zářijové porážce od Kolumbie ve druhém zápase za sebou. V utkání, jehož začátek byl o půl hodiny odložen kvůli podmáčenému hřišti na stadionu v Maturínu, šla sice ve 13. minutě do vedení po trefě Nicoláse Otamendiho, který po Messiho pasu využil chybu domácího brankáře, v 65. minutě ale vyrovnal Salomón Rondón.

„Hřiště nám moc nepomáhalo s tím, co jsme chtěli hrát,“ postěžoval si Messi, jenž se do reprezentace vrátil poté, co předchozí dva zápasy kvalifikace vynechal kvůli zranění kotníku. Tentokrát odehrál celé utkání.

Lionel Messi přihrává během kvalifikačního zápasu na MS mezi Argentinou a Venezuelou.

Kolumbie, která byla posledním neporaženým týmem v kvalifikaci, hrála v kontroverzním duelu s Bolívií dlouhou přesilovku, ani to jí ale v řídkém vzduchu v El Alto nezachránilo. Domácí přišli už ve 20. minutě o vyloučeného Héctora Cuellara, po jehož zákroku musel vystřídat zraněný Roger Martínez. Hosté ale z početní výhody nic nevytěžili, domácím zařídil první výhru nad Kolumbií po 21 letech gólem v 58. minutě Miguelito.

V tabulce tak mají úřadující mistři světa z Argentiny s 19 body po devíti zápasech před Kolumbií tříbodový náskok. Třetí Uruguay, která má odehráno o zápas méně, ztrácí další bod. Brazílie na čtvrté příčce má na kontě 13 bodů.

Z desetičlenné skupiny postoupí na šampionát, který v roce 2026 budou hostit USA, Mexiko a Kanada, přímo šest týmů. Sedmý celek se utká o účast v mezikontinentálním play off.

Kvalifikace MS 2026 ve fotbale Jihoamerická zóna CONMEBOL Bolívie - Kolumbie 1:0 (0:0)

Branka: 58. Miguelito. ČK: 21. Cuellar (Bol.) Ekvádor - Paraguay 0:0 Venezuela - Argentina 1:1 (0:1)

Branky: 65. Rondon - 13. Otamendi Chile - Brazílie 1:2 (1:1)

Branky: 2. Vargas - 45.+1 da Cruz, 89. Henrique