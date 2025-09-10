V predikci to uvedl specializovaný statistický účet Football Meets Data. Rozhodující bude listopadový žebříček reprezentací.
Evropské play off o světový šampionát si zahraje dvanáct týmů z druhých míst v jednotlivých skupinách a čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci. Přímo na šampionát v příštím roce projdou pouze vítězové kvalifikačních skupin.
Český celek má po zářijovém programu na druhém místě tabulky stejný počet bodů jako vedoucí Chorvatsko, odehrál ale o zápas víc. V dalším duelu přivítá v říjnu právě lídra skupiny a k udržení reálných nadějí na přímý postup musí zvítězit. I kdyby se mu to povedlo, potřeboval by zároveň vyhrát nejméně pětibrankovým rozdílem, neboť v úvodním vzájemném duelu v Osijeku utrpěl debakl 1:5, případně spoléhat na to, že Chorvaté ve zbytku kvalifikace budou nečekaně ztrácet body. Na první místo tak český tým už spíše nedosáhne.
Účast v play off má díky loňskému vítězství ve skupině B1 Ligy národů česká reprezentace prakticky jistou. Nyní však hraje o to, aby byla případně mezi lépe postavenými mužstvy. Celky z prvního a druhého koše totiž získají výhodu semifinále na domácí půdě. Mužstva z prvního koše narazí na týmy ze čtvrtého, země z druhého koše čeká souboj s těmi ze třetího. Pořadatele rozhodujících čtyř finále o postup na šampionát pak určí los.
Haškovi svěřenci v zářijovém programu zvítězili v Černé Hoře v utkání kvalifikace 2:0 a pak doma remizovali v přípravě 1:1 se Saúdskou Arábií. I tak se v průběžném propočtu pro nasazení v play off posunuli z třetího koše na poslední pozici v tom druhém. Aktuálně mají Češi 1506 bodů, FIFA oficiálně zveřejní reprezentační žebříček v příštím týdnu.
Pro nasazení v play off pak bude rozhodující pořadí po listopadovém programu. Pokud by závěr kvalifikace dopadl podle papírových předpokladů, Češi by pozici v druhém losovacím koši mohli udržet. Obsazení týmů se ale ještě může výrazně měnit, řada skupin je teprve v začátku.
Hned za Čechy na první pozici třetího koše například v aktuálních propočtech figurují Slováci, kteří přitom nečekaně porazili Německo a mají díky tomu poměrně reálnou šanci na vítězství ve skupině a přímý postup. Němci by se případně v pořadí týmů na druhých pozicích dostali před české mužstvo.
„Víme, že jsme na rozhraní druhého a třetího koše. Je pro nás strašně důležité, abychom v každém zápase sbírali body. Rozhodovat může každý gól,“ poznamenal Hašek.
Národní celek si dosud v samostatné historii na světovém šampionátu zahrál jen jednou, a to v roce 2006.