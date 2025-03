Nový Zéland se vrací na fotbalové MS, ve finále kvalifikace porazil Novou Kaledonii

Na šampionátu debutovali v roce 1982 a naposledy se zatím představili před 15 lety, poté třikrát neuspěli v interkontinentálním play off. To nyní bude hrát Nová Kaledonie, která se na MS ještě nikdy nedostala. Dnes držela s favoritem bezbrankový stav do 61. minuty, než novozélandský celek rozjásali střelci Michael Boxall, Kosta Barbarouses a Elijah Just.

Japonci jako první slavili postup na MS 2026, jež se bude poprvé hrát s 48 účastníky, ve čtvrtek. Jistotu jim dala výhra nad Bahrajnem. Trio pořadatelských zemí se účastní automaticky. V Evropě začala kvalifikace v pátek, Češi na úvod zdolali Faerské ostrovy 2:1.