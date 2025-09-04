Jasný náskok, pak drama. Turci v kvalifikaci na MS přestříleli Gruzii, slaví také Wales

Turci se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu, čerstvá posila Fenerbahce.
Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě.
O vítězství Velšanů v Astaně rozhodl gólem ve 24. minutě útočník Moore, jenž po standardní situaci doklepl do sítě Cullenovu vyraženou hlavičku. Kazachstán si ve čtyřech zápasech připsal jen tři body za vítězství 2:0 v Lichtenštejnsku.
Favorité skupiny Belgičané zatím nastoupili pouze ke dvěma duelům, v nichž vybojovali čtyři body za remízu 1:1 s Makedonci a výhru 4:3 nad Walesem.
Fotbalisté Malty v Litvě sahali po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolali Kypr 3:0, ale o tři body je v 97. minutě připravila Gineitisova penalta.
Malťané jsou po pěti odehraných zápasech na posledním pátém místě se dvěma body za remízy ze zápasů s dnešním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel utkání méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.
Dúbravka – Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko – Bero, Duda, Lobotka – Ďuriš, Haraslín, Sauer.
Baumann – Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Kimmich, Stiller – Gnabry, Goretzka, Wirtz – Woltemade.
Rodák, Takáč – Pekarík, Mesík, Obert, Boženík, Bénes, Tupta, Hrošovský, Bobček, Kmeť, Rigo.
Nübel, Dahmen – Koch, Groß, Leweling, Füllkrug, Amiri, Adeyemi, Anton, Nebel, Raum, Andrich.
Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)
7. Reid
Moris – Jans (C), Mahmutović, Korać, Carlson – Barreiro, Olesen, Moreira – Sinani, Dardari, Bohnert.
Peacock-Farrell – Hume (C), McNair, Toal – Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny – Reid, Price.
Pereira Cardoso, Fox – Curci, Borges Sanches, Muratovic, Veiga, Thill, Pinto, Džogović, Selimovic, Martins, Duarte.
Southwood, McMullan – McConville, Saville, Marshall, Charles, Donley, Johnson, Devlin, McDonnell, Hale, Taylor.
6. Korać
Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (LVA)
63. Davitašvili
90+8. Kvaracchelia
3. Müldür
41. Aktürkoğlu
52. Aktürkoğlu
Mamardašvili – Kakabadze (85. Gočoleišvili), Kašia (C), Gogličidze, Ločošvili (69. Azarovi) – Citaišvili (46. Gagnidze), Kočorašvili, Mekvabišvili (81. Guliašvili), Davitašvili – Mikautadze, Kvaracchelia.
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C), Yüksek (46. Kökçü) – Akgün (66. Aydın), Güler (86. Kahveci), Yıldız (79. Kadıoğlu) – Aktürkoğlu (66. Yılmaz).
Kereselidze, Gugešašvili – Chvadagiani, Zivzivadze, Lobžanidze, Mamučašvili, Kvernadze, Lominadze.
Günok, Bayındır – Çelik, Söyüncü, Özcan, Akaydin, Ayhan.
39. Ločošvili, 40. Kakabadze, 73. Kočorašvili, 90. Mikautadze
21. Yüksek, 74. Yıldız, 90+10. Çalhanoğlu
71. Sagnol (trenér)
71. Yılmaz
Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (vš. ITA)
5. Oyarzabal
Vucov – Nedjalkov (C), Dimitrov, Cenov, Nürnberger – Čočev, Panajotov, Grujev – Minkov, Kolev, Kirilov.
Simón (C) – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Williams.
Djulgerov, Mitov – Atanasov, Božinov, Despodov, Krajev, Milanov, Minčev, Nikolov, Petkov, Petkov, Petrov.
Raya, Remiro – Carvajal, Cubarsí, García, Grimaldo, López, Morata, Olmo, Rodri, Rodríguez, Torres.
Rozhodčí: Jovanović (SRB) – Stojković (SRB), Mihajlović (SRB)
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch, Reijnders, de Jong – Simons, Depay, Gakpo.
Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński – Kamiński, S. Szymański, Zalewski – Lewandowski (C).
Roefs, Flekken – Timber, Aké, de Vrij, Weghorst, Timber, de Ligt, Lang, Malen, Kluivert, Schouten.
Grabara, Drągowski – Kędziora, Piotrowski, Świderski, Kapustka, Grosicki, Buksa, Wszołek, Ziółkowski, Frankowski, Pyrka.
Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Baccini (ITA).
90+7. Gineitis
83. Tutyškinas (vla.)
Gertmonas – Upstas (68. Kalinauskas), Girdvainis, Utkus, Tutyškinas – Vorobjovas (76. Jansonas), Sirgėdas (68. Golubickas) – Lasickas, Gineitis, Dolžnikov (46. Jankauskas) – G. Paulauskas.
Bonello – Z. Muscat, Shaw, Pepe, Beerman (46. Corbolan) – Paiber (64. Grech), Satariano – J. Mbong (74. Overend), P. Mbong (74. J. Jones), Chouaref – Cardona (86. Azzopardi).
Švedkauskas, Adamonis – Antanavičius, Beneta, Magdušauskas, Armalas, Petkevičius.
Al-Tumi, Sissons – J. Borg, Mentz, Scicluna, Ewurum, Reid.
35. Tutyškinas, 45+3. Dolžnikov, 48. Vorobjovas, 65. Utkus
12. Satariano, 26. P. Mbong, 43. Shaw, 45+2. Beerman, 90+5. Z. Muscat, 90+10. Grech, 90+10. De Leo (trenér)
90+10. Utkus
90+1. Azzopardi
Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Pipia (GEO)
24. Moore
Anarbekov – Kasym, Malij, Alip (C) (81. Žaxybajev) – Kajrov, Orazov (86. Mužikov), Kassabulat, Vorogovskij – Satpajev (86. Omirtajev), Kenžebek (65. Česnokov) – Samorodov (86. Žumat).
Darlow – Mepham (86. Cabango), B. Davies (C), Lawlor – Thomas (77. Brooks), Cullen (77. J. James), Sheehan, Wilson, Williams – Johnson (65. D. James) – Moore (65. L. Harris).
Šajzada, Sejsen – Karaman, Žagorov, Chalmatov, Sviridov, S. Astanov.
A. Davies, King – Koumas, Norrington-Davies, Kpakio, Crew, R. Colwill.
80. Malij
90+2. Williams
Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez (ESP)
Büchel – Malin, Traber, Hofer – S. Wolfinger, Lüchinger, N. Hasler (C), Sele, Göppel – Notaro, Saglam.
Courtois – Meunier, Debast, Theate, De Cuyper – Tielemans (C), Vanaken – Fofana, De Bruyne, Doku – Openda.
Oehri, J. Ospelt – Oberwaditzer, N. Beck, A. Hasler, Schlegel, Weissenhofer, Meier, Netzer, F. Wolfinger, Zünd, Pizzi.
Vandevoordt, Sels – Mechele, Raskin, Trossard, De Winter, De Ketelaere, Batshuayi, Castagne, Saelemaekers, Moreira, Vanhoutte.
Rozhodčí: Krogh – Wollenberg Rasmussen, Bramsen (DEN)