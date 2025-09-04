Jasný náskok, pak drama. Turci v kvalifikaci na MS přestříleli Gruzii, slaví také Wales

Autor: ,
  20:36
Turečtí fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa ve skupině E zvítězili v Gruzii 3:2. Dva góly dal útočník Kerem Aktürkoglu. Wales vyhrál v Kazachstánu 1:0 a v neúplné tabulce skupiny J se s deseti body z pěti zápasů posunul na první místo o dva body před Severní Makedonii, která odehrála o utkání méně.
Turcký útočník Kerem Aktürkoglu oslavuje gól proti Gruzii..

Turcký útočník Kerem Aktürkoglu oslavuje gól proti Gruzii.. | foto: Reuters

Gruzínský reprezentant Giorgi Gočoleišvili si kryje balon před Irfanem Canem...
Radost tureckých fanoušků po gólu v kvalifikačním duelu proti Gruzii.
Kieffer Moore z Walesu oslavuje gól proti Kazachstánu.
Harry Wilson (8) z Walesu hlavičkuje v utkání proti Kazachstánu.
7 fotografií

Turci se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu, čerstvá posila Fenerbahce.

Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě.

Radost tureckých fanoušků po gólu v kvalifikačním duelu proti Gruzii.

O vítězství Velšanů v Astaně rozhodl gólem ve 24. minutě útočník Moore, jenž po standardní situaci doklepl do sítě Cullenovu vyraženou hlavičku. Kazachstán si ve čtyřech zápasech připsal jen tři body za vítězství 2:0 v Lichtenštejnsku.

Favorité skupiny Belgičané zatím nastoupili pouze ke dvěma duelům, v nichž vybojovali čtyři body za remízu 1:1 s Makedonci a výhru 4:3 nad Walesem.

Velšský útočník Kieffer Moore se raduje z vítězného gólu proti Kazachstánu.

Fotbalisté Malty v Litvě sahali po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolali Kypr 3:0, ale o tři body je v 97. minutě připravila Gineitisova penalta.

Malťané jsou po pěti odehraných zápasech na posledním pátém místě se dvěma body za remízy ze zápasů s dnešním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel utkání méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.

Kvalifikace MS
Skupina A 4. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Slovensko Slovensko : Německo Německo 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dúbravka – Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko – Bero, Duda, Lobotka – Ďuriš, Haraslín, Sauer.
Sestavy:
Baumann – Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Kimmich, Stiller – Gnabry, Goretzka, Wirtz – Woltemade.
Náhradníci:
Rodák, Takáč – Pekarík, Mesík, Obert, Boženík, Bénes, Tupta, Hrošovský, Bobček, Kmeť, Rigo.
Náhradníci:
Nübel, Dahmen – Koch, Groß, Leweling, Füllkrug, Amiri, Adeyemi, Anton, Nebel, Raum, Andrich.

Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)

Kvalifikace MS
Skupina A 4. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Lucembursko Lucembursko : Severní Irsko Severní Irsko 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
7. Reid
Sestavy:
Moris – Jans (C), Mahmutović, Korać, Carlson – Barreiro, Olesen, Moreira – Sinani, Dardari, Bohnert.
Sestavy:
Peacock-Farrell – Hume (C), McNair, Toal – Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny – Reid, Price.
Náhradníci:
Pereira Cardoso, Fox – Curci, Borges Sanches, Muratovic, Veiga, Thill, Pinto, Džogović, Selimovic, Martins, Duarte.
Náhradníci:
Southwood, McMullan – McConville, Saville, Marshall, Charles, Donley, Johnson, Devlin, McDonnell, Hale, Taylor.
Žluté karty:
6. Korać
Žluté karty:

Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (LVA)

Kvalifikace MS
Skupina E 4. 9. 2025 18:00
Gruzie Gruzie : Turecko Turecko 2:3 (0:2)
Góly:
63. Davitašvili
90+8. Kvaracchelia
Góly:
3. Müldür
41. Aktürkoğlu
52. Aktürkoğlu
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze (85. Gočoleišvili), Kašia (C), Gogličidze, Ločošvili (69. Azarovi) – Citaišvili (46. Gagnidze), Kočorašvili, Mekvabišvili (81. Guliašvili), Davitašvili – Mikautadze, Kvaracchelia.
Sestavy:
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C), Yüksek (46. Kökçü) – Akgün (66. Aydın), Güler (86. Kahveci), Yıldız (79. Kadıoğlu) – Aktürkoğlu (66. Yılmaz).
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Chvadagiani, Zivzivadze, Lobžanidze, Mamučašvili, Kvernadze, Lominadze.
Náhradníci:
Günok, Bayındır – Çelik, Söyüncü, Özcan, Akaydin, Ayhan.
Žluté karty:
39. Ločošvili, 40. Kakabadze, 73. Kočorašvili, 90. Mikautadze
Žluté karty:
21. Yüksek, 74. Yıldız, 90+10. Çalhanoğlu
Červené karty:
71. Sagnol (trenér)
Červené karty:
71. Yılmaz

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (vš. ITA)

Kvalifikace MS
Skupina E 4. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Bulharsko Bulharsko : Španělsko Španělsko 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
5. Oyarzabal
Sestavy:
Vucov – Nedjalkov (C), Dimitrov, Cenov, Nürnberger – Čočev, Panajotov, Grujev – Minkov, Kolev, Kirilov.
Sestavy:
Simón (C) – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Williams.
Náhradníci:
Djulgerov, Mitov – Atanasov, Božinov, Despodov, Krajev, Milanov, Minčev, Nikolov, Petkov, Petkov, Petrov.
Náhradníci:
Raya, Remiro – Carvajal, Cubarsí, García, Grimaldo, López, Morata, Olmo, Rodri, Rodríguez, Torres.

Rozhodčí: Jovanović (SRB) – Stojković (SRB), Mihajlović (SRB)

Kvalifikace MS
Skupina G 4. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Nizozemsko Nizozemsko : Polsko Polsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch, Reijnders, de Jong – Simons, Depay, Gakpo.
Sestavy:
Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński – Kamiński, S. Szymański, Zalewski – Lewandowski (C).
Náhradníci:
Roefs, Flekken – Timber, Aké, de Vrij, Weghorst, Timber, de Ligt, Lang, Malen, Kluivert, Schouten.
Náhradníci:
Grabara, Drągowski – Kędziora, Piotrowski, Świderski, Kapustka, Grosicki, Buksa, Wszołek, Ziółkowski, Frankowski, Pyrka.

Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Baccini (ITA).

Kvalifikace MS
Skupina G 4. 9. 2025 18:00
Litva Litva : Malta Malta 1:1 (0:0)
Góly:
90+7. Gineitis
Góly:
83. Tutyškinas (vla.)
Sestavy:
Gertmonas – Upstas (68. Kalinauskas), Girdvainis, Utkus, Tutyškinas – Vorobjovas (76. Jansonas), Sirgėdas (68. Golubickas) – Lasickas, Gineitis, Dolžnikov (46. Jankauskas) – G. Paulauskas.
Sestavy:
Bonello – Z. Muscat, Shaw, Pepe, Beerman (46. Corbolan) – Paiber (64. Grech), Satariano – J. Mbong (74. Overend), P. Mbong (74. J. Jones), Chouaref – Cardona (86. Azzopardi).
Náhradníci:
Švedkauskas, Adamonis – Antanavičius, Beneta, Magdušauskas, Armalas, Petkevičius.
Náhradníci:
Al-Tumi, Sissons – J. Borg, Mentz, Scicluna, Ewurum, Reid.
Žluté karty:
35. Tutyškinas, 45+3. Dolžnikov, 48. Vorobjovas, 65. Utkus
Žluté karty:
12. Satariano, 26. P. Mbong, 43. Shaw, 45+2. Beerman, 90+5. Z. Muscat, 90+10. Grech, 90+10. De Leo (trenér)
Červené karty:
90+10. Utkus
Červené karty:
90+1. Azzopardi

Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Pipia (GEO)

Kvalifikace MS
Skupina J 4. 9. 2025 16:00
Kazachstán Kazachstán : Wales Wales 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
24. Moore
Sestavy:
Anarbekov – Kasym, Malij, Alip (C) (81. Žaxybajev) – Kajrov, Orazov (86. Mužikov), Kassabulat, Vorogovskij – Satpajev (86. Omirtajev), Kenžebek (65. Česnokov) – Samorodov (86. Žumat).
Sestavy:
Darlow – Mepham (86. Cabango), B. Davies (C), Lawlor – Thomas (77. Brooks), Cullen (77. J. James), Sheehan, Wilson, Williams – Johnson (65. D. James) – Moore (65. L. Harris).
Náhradníci:
Šajzada, Sejsen – Karaman, Žagorov, Chalmatov, Sviridov, S. Astanov.
Náhradníci:
A. Davies, King – Koumas, Norrington-Davies, Kpakio, Crew, R. Colwill.
Žluté karty:
80. Malij
Žluté karty:
90+2. Williams

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez (ESP)

Kvalifikace MS
Skupina J 4. 9. 2025 20:45
zápas probíhá
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko : Belgie Belgie 0:0 (-:-)
Sestavy:
Büchel – Malin, Traber, Hofer – S. Wolfinger, Lüchinger, N. Hasler (C), Sele, Göppel – Notaro, Saglam.
Sestavy:
Courtois – Meunier, Debast, Theate, De Cuyper – Tielemans (C), Vanaken – Fofana, De Bruyne, Doku – Openda.
Náhradníci:
Oehri, J. Ospelt – Oberwaditzer, N. Beck, A. Hasler, Schlegel, Weissenhofer, Meier, Netzer, F. Wolfinger, Zünd, Pizzi.
Náhradníci:
Vandevoordt, Sels – Mechele, Raskin, Trossard, De Winter, De Ketelaere, Batshuayi, Castagne, Saelemaekers, Moreira, Vanhoutte.

Rozhodčí: Krogh – Wollenberg Rasmussen, Bramsen (DEN)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nizozemsko vs. PolskoFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Nizozemsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.26
  • 5.60
  • 11.00
Lichtenštejnsko vs. BelgieFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Lichtenštejnsko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 40.00
  • 18.00
  • 1.02
Slovensko vs. NěmeckoFotbal - Skupina A - 4. 9. 2025:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.60
  • 4.60
  • 1.41
Lucembursko vs. Sev. IrskoFotbal - Skupina A - 4. 9. 2025:Lucembursko vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.50
  • 4.00
  • 1.39
Bulharsko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Bulharsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 130.00
  • 40.00
  • 1.01
Kladno vs. Táborsko akademieFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2025:Kladno vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 1.40
  • 4.16
  • 4.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LucemburskoLucembursko 0 0 0 0 0:0 0
1. Severní IrskoSev. Irsko 0 0 0 0 0:0 0
1. SlovenskoSlovensko 0 0 0 0 0:0 0
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KosovoKosovo 0 0 0 0 0:0 0
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
1. SlovinskoSlovinsko 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BěloruskoBělorusko 0 0 0 0 0:0 0
1. ŘeckoŘecko 0 0 0 0 0:0 0
1. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
1. DánskoDánsko 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
1. UkrajinaUkrajina 0 0 0 0 0:0 0
1. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 0 0 0 0 0:0 0
1. IslandIsland 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. TureckoTurecko 1 1 0 0 3:2 3
2. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
2. BulharskoBulharsko 0 0 0 0 0:0 0
4. GruzieGruzie 1 0 0 1 2:3 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MaďarskoMaďarsko 0 0 0 0 0:0 0
1. IrskoIrsko 0 0 0 0 0:0 0
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
1. ArménieArménie 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FinskoFinsko 4 2 1 1 5:5 7
2. NizozemskoNizozemsko 2 2 0 0 10:0 6
3. PolskoPolsko 3 2 0 1 4:2 6
4. LitvaLitva 4 0 3 1 3:4 3
5. MaltaMalta 5 0 2 3 1:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bosna a HercegovinaBosna 3 3 0 0 4:1 9
2. RakouskoRakousko 2 2 0 0 6:1 6
3. RumunskoRumunsko 4 2 0 2 8:4 6
4. KyprKypr 3 1 0 2 3:4 3
5. San MarinoSan Marino 4 0 0 4 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 4 4 0 0 13:2 12
2. IzraelIzrael 3 2 0 1 7:6 6
3. ItálieItálie 2 1 0 1 2:3 3
4. EstonskoEstonsko 4 1 0 3 5:8 3
5. MoldavskoMoldavsko 3 0 0 3 2:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
2. MakedonieS. Makedonie 4 2 2 0 6:2 8
3. BelgieBelgie 2 1 1 0 5:4 4
4. KazachstánKazachstán 4 1 0 3 3:5 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 3 0 0 3 0:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 3 0 0 6:0 9
2. AlbánieAlbánie 4 1 2 1 4:3 5
3. SrbskoSrbsko 2 1 1 0 3:0 4
4. LotyšskoLotyšsko 3 1 1 1 2:4 4
5. AndorraAndorra 4 0 0 4 0:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ČeskoČesko 4 3 0 1 9:6 9
2. ChorvatskoChorvatsko 2 2 0 0 12:1 6
3. Černá HoraČerná Hora 3 2 0 1 4:3 6
4. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 3 1 0 2 3:4 3
5. GibraltarGibraltar 4 0 0 4 2:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, Zorvan podepsal v Jablonci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Jasný náskok, pak drama. Turci v kvalifikaci na MS přestříleli Gruzii, slaví také Wales

Turečtí fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa ve skupině E zvítězili v Gruzii 3:2. Dva góly dal útočník Kerem Aktürkoglu. Wales vyhrál v Kazachstánu 1:0 a v neúplné tabulce skupiny J se s...

4. září 2025  20:36

Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Premium

Když se v létě přestěhoval do Amsterdamu, v novém domově si na poličku s úctou položil barevnou mičudu, jež mu připomíná loňskou premiéru v anglické lize. Na balonu svítí zlatavá medaile, kterou...

4. září 2025

Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

Záložník Filip Zorvan se po vypršení smlouvy v Olomouci stal posilou fotbalistů Jablonce. Devětadvacetiletý hráč podepsal na Střelnici tříletý kontrakt. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

4. září 2025  17:22

Také Souček řešil nabídku: Ale já i West Ham jsme řekli ne. Mám tam stabilní pozici

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře I on do poslední chvíle přestupového období, které v top ligách v cizině skočilo v pondělí, řešil svou budoucnost. Podobně jako řada jeho reprezentačních spoluhráčů. „Není tajemství, že zájem o mě...

4. září 2025  17:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, Zorvan podepsal v Jablonci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

4. září 2025  17:09

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

Za lístky na fotbalový šampionát až 140 tisíc korun. Ceny navíc můžou stoupat

Los skupin se uskuteční až za tři měsíce, už příští týden ale startuje první fáze prodeje lístků na fotbalové mistrovství světa, které se uskuteční příští léto. Ceny vstupenek se různí - od 60 dolarů...

4. září 2025  14:30

Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

Ještě ani neproběhlo oficiální představení, přesto všímaví fanoušci už vědí, že olomoucká Sigma vstoupí do pohárové Evropy s další posilou. Na soupisku pro Konferenční ligu totiž zapsala egyptského...

4. září 2025  13:22

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl...

4. září 2025  11:50

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.