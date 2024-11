Uruguay po roce vyhrála doma a v kvalifikaci na MS je už druhá

Zápas v Montevideu přinesl několik zvratů. Hosty poslal do vedení po půlhodině hry Juan Quintero, v 57. minutě ale Davinson Sánchez vlastním gólem vyrovnal. Už o tři minuty později rozjásal 40.000 domácích fanoušků brankou při premiérovém startu v reprezentaci Rodrigo Aguirre, o výhru ale Uruguay ještě musela zabojovat.

Kolumbie totiž v šesté minutě nastaveného času opět vyrovnala po trefě Andrése Gómeze, kterou teprve po dlouhém zkoumání potvrdil VAR. Rozhodl až Manuel Ugarte, který o dalších pět minut později přidal třetí gól domácích a první brankou v národním týmu dokonal úspěšnou odvetu za vyřazení v semifinále jihoamerického šampionátu.

„Bylo důležité zase vyhrát. Bez ohledu na to, jak k tomu došlo - a bylo to velmi vzrušující - to bylo nezbytné vítězství. Jdeme správným směrem,“ řekl po zápase trenér Marcelo Bielsa, jenž v poslední době čelil kritice. Objevovaly se i informace o problémech uvnitř týmu. „Triumfy jako je tento mají léčivou moc, přinesou všem zúčastněným stranám silné emoce,“ věřil, že výhra uleví tlaku v mužstvu.

V dalším kole kvalifikace čeká Uruguay příští týden duel se čtvrtou Brazílií, Kolumbie hostí pátý Ekvádor. Vedoucí Argentina přivítá předposlední Peru. Paraguay, která aktuálně drží poslední šesté přímo postupové místo, nastoupí na hřišti osmé Bolívie.

Kvalifikace MS 2026 ve fotbale jihoamerická zóna CONMEBOL: Uruguay - Kolumbie 3:2 (0:1)

Branky: 57. vlastní D. Sánchez, 60. Aguirre, 90.+11 Ugarte - 31. Quintero, 90.+6 A. Gómez. Peru - Chile 0:0