Chorvati smetli Černou Horu, Kosovo v boji o mistrovství světa zaskočilo Švédy

  23:31
Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana Haška se utkají během dalšího reprezentačního srazu 9. října v Praze.
Elvis Rexhbecaj slaví s kosovskými spoluhráči gól do švédské brány.

Elvis Rexhbecaj slaví s kosovskými spoluhráči gól do švédské brány. | foto: Reuters

Dánští hráči slaví vedení před zklamanými fanoušky Řecka.
Italský útočník Moise Kean prostřeluje izraelského brankáře Daniela Peretze.
Kristijan Jakič slaví chorvatský gól.
Andrija Bulatovič z Černé Hory brání míč před chorvatským záložníkem Petarem...
7 fotografií

Chorvaty poslal do vedení krajní bek Jakič, který se prosadil zpoza vápna slabší levou nohou po uvolnění přes dva protihráče. Svěřencům trenéra Zlatka Daliče zápas usnadnilo vyloučení černohorského záložníka Bulotoviče, který během devíti minut obdržel dvě žluté karty.

Po změně stran zvýšil Kramarič a se šesti brankami se znovu osamostatnil v čele tabulky kvalifikačních střelců před Nizozemcem Depayem. V závěrečných minutách si dal vlastní gól stoper Kuč a v nastavení se ještě prosadil Perišič.

Andrija Bulatovič z Černé Hory brání míč před chorvatským záložníkem Petarem Sučičem všemi prostředky.

Černá Hora po dvou porážkách s Českem prohrála potřetí za sebou a v tabulce klesla na čtvrté místo za Faerské ostrovy, které zvítězily v Gibraltaru 1:0. Černohorce čeká v říjnu cesta právě do severské země. Na hřištích soupeřů čekají na vítězství už devět zápasů od března 2023.

Pohotová reakce a pozdrav snoubence. Nenápadný pracant Rigo spasil Slováky

Italové porazili na neutrální půdě v Debrecínu Izrael po divoké přestřelce 5:4. Nejprve dvakrát dotáhli ztrátu, pak sami přišli dokonce o dvougólové vedení, ale zásluhou Tonaliho v nastavení nakonec získali tři body.

Kouč Gennaro Gattuso se i v druhém utkání po nástupu k týmu dočkal výhry a jeho svěřenci vystřídali Izrael na druhém místě skupiny I s tříbodovým mankem na zatím stoprocentní Nory.

Italský útočník Moise Kean prostřeluje izraelského brankáře Daniela Peretze.

O dva góly se v italském dresu postaral Kean a třemi asistencemi se blýskl Retegui. Skóroval i Raspadori, který navázal na páteční trefu proti Estonsku.

Ve skupině B Kosovo na domácí půdě v Prištině překvapivě zvítězilo nad Švédskem 2:0. Trefili se záložník Rexhebecaj a také nejlepší střelec v historii kosovského národního týmu Muriqi, kterému přihrál útočník Sparty Rrahmani. Švédové na úvod kvalifikace nepotvrdili roli favoritů a po remíze ve Slovinsku i podruhé ztratili body.

Od Kosova dostali vůbec první gól ve vzájemných zápasech a poprvé v historii s ním prohráli.

Švýcar Dan Ndoye slaví trefu proti Slovinsku.

Ve skupině jsou po dvou zápasech nadále stoprocentní Švýcaři, kteří porazili Slovinsko 3:0. Při páté výhře v řadě se opět trefil útočník Embolo. Popáté za sebou dal švýcarský výběr alespoň tři branky a bez inkasovaného gólu vede tabulku před Kosovem, se kterým si v pátek poradilo 4:0.

Skupinu C vede Dánsko o skóre před Skotskem. Po páteční vzájemné bezbrankové remíze v pondělí Dánové zvítězili v Řecku 3:0, Skotové v Zalaegerszegu porazili Bělorusko 2:0.

Kvalifikace MS
Skupina L 8. 9. 2025 20:45
Chorvatsko Chorvatsko : Černá Hora Černá Hora 4:0 (1:0)
Góly:
35. Jakić
51. Kramarić
85. Kuč (vla.)
90+2. Perišić
Góly:
Sestavy:
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić – Modrić (C) (82. Moro), P. Sučić (70. Majer) – Mario Pašalić (61. Fruk), Kramarić (70. Baturina), Perišić – F. Ivanović (61. Budimir).
Sestavy:
D. Petković – Vujačić (7. Rubežić), Savić, Šipčić – Roganović, Bulatović, Brnović (74. Kuč), Camaj (59. A. Vukčević) – M. Vukotić (46. Lončar), Jovetić (C) (59. Lončar) – Krstović.
Náhradníci:
Kotarski, Ivušić – Pongračić, Erlić, Marco Pašalić, Sosa, Smolčić.
Náhradníci:
Popović, Dragojević – Gjelaj, M. Vukčević, Vuković, Mugoša, Adžić, Bakić.
Žluté karty:
25. Ćaleta-Car
Žluté karty:
34. Bulatović
Červené karty:
Červené karty:
42. Bulatović

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER)

Kvalifikace MS
Skupina L 8. 9. 2025 20:45
Gibraltar Gibraltar : Faerské ostrovy Faerské ostrovy 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
68. M. Agnarsson
Sestavy:
Banda – Jolley, McClafferty, Lopes, Valarino (82. Mauro) – Pozo (82. Jessop), Torrilla (C) (75. Borge), Richards – Del Rio (71. El Hmidi), J. Scanlon (82. L. Scanlon), De Barr.
Sestavy:
Lamhauge – Chukwudi, Vatnhamar, A. Edmundsson – Benjaminsen (60. Danielsen), Hendriksson (C), Turi (73. Andreasen), M. Agnarsson – Frederiksberg, Klettskard (60. J. Edmundsson), Bjartalíd (60. Sörensen).
Náhradníci:
Hankins, Huart – De Haro, Olivero, Ronco, Perera, J. Gomes.
Náhradníci:
Mörk, á Reynatröd – Davidsen, Justinussen, Kallsberg, Mneney, M. Olsen, Öregaard.
Žluté karty:
18. Torrilla, 61. Pozo, 77. Richards
Žluté karty:
90+1. Lamhauge

Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (vš. SWE)

Kvalifikace MS
Skupina I 8. 9. 2025 20:45
Izrael Izrael : Itálie Itálie 4:5 (1:1)
Góly:
16. Locatelli (vla.)
52. Dor Peretz
87. Bastoni (vla.)
89. Dor Peretz
Góly:
40. Kean
54. Kean
58. Politano
81. Raspadori
90+1. Tonali
Sestavy:
Daniel Peretz – Dasa (C) (66. Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9. Šlomo, 88. Turgeman), Revivo – E. Peretz, Dor Peretz – Khalaily (66. Baribo), Gloukh, Solomon – Biton (66. Mizrahi).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (79. Cambiaso) – Politano (68. Orsolini), Tonali, Locatelli, Barella (68. Frattesi) – Kean (79. Raspadori), Retegui (87. Maldini).
Náhradníci:
O. Glazer, Niron – Blorian, Azulay, Gandelman, Kanichowsky, Šua.
Náhradníci:
Meret, Vicario – Bellanova, Calafiori, Esposito, Gatti, Rovella.

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (vš. SLO)

Kvalifikace MS
Skupina B 8. 9. 2025 20:45
Kosovo Kosovo : Švédsko Švédsko 2:0 (2:0)
Góly:
26. Rexhbeçaj
42. Muriqi
Góly:
Sestavy:
Murić – I. Krasniqi, Dellova, Aliti, Gallapeni – Vojvoda, Avdullahu, Rexhbeçaj (85. Emërllahu), Muslija (90+2. Hodža) – Muriqi (C) (59. F. Asllani), Albion Rrahmani (59. Jašari).
Sestavy:
R. Olsen – Ekdal (66. Krafth), Hien (C), G. Gudmundsson – Bernhardsson (62. Nygren), H. Larsson (46. Nanasi), Ayari, Salétros, D. Svensson (46. Sema) – Elanga (72. Isak), Gyökeres.
Náhradníci:
Bekaj, Saipi – E. Krasniqi, Korenica, Paqarada.
Náhradníci:
Johansson, Nordfeldt – Dahl, Bergvall, J. Larsson, Karlström, Norén.
Žluté karty:
81. Murić, 81. Aliti, 86. Emërllahu, 90+5. Jašari
Žluté karty:
47. Bernhardsson, 81. Isak, 83. Krafth
Červené karty:
90+1. Emërllahu
Červené karty:

Rozhodčí: Lindhout – Honig, Balder (vš. NED)

Kvalifikace MS
Skupina B 8. 9. 2025 20:45
Švýcarsko Švýcarsko : Slovinsko Slovinsko 3:0 (3:0)
Góly:
18. Elvedi
33. Embolo
38. Ndoye
Góly:
Sestavy:
Kobel – Widmer (62. Schmidt), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Rieder (62. Aebischer), Xhaka (C) – Ndoye (90. Sohm), Embolo (78. Zakaria), Vargas (62. Manzambi).
Sestavy:
Oblak (C) – Karničnik (86. Brekalo), Drkusić, Bijol, Janža – Stojanović (61. Šturm), Gnezda Čerin, Elšnik (61. Svetlin), Lovrić (21. Petrovič) – Šeško, Vipotnik (86. Sešlar).
Náhradníci:
Loretz, Keller – Muheim, Monteiro, Sierro, Amenda, Itten.
Náhradníci:
Türk, Vekič – Balkovec, Zec, Šporar, Horvat, Zeljković.
Žluté karty:
Žluté karty:
66. Karničnik, 70. Petrovič

Rozhodčí: Letexier (FRA) – Mugnier (FRA), Rahmouni (FRA)

Počet diváků: 11757

Kvalifikace MS
Skupina C 8. 9. 2025 20:45
Řecko Řecko : Dánsko Dánsko 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
32. Damsgaard
62. A. Christensen
81. Højlund
Sestavy:
Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas – Kourbelis (64. Siopis), Zafeiris (75. Ioannidis) – Karetsas (46. Bakasetas), Konstantelias (46. Masouras), Tzolis (83. Pelkas) – Pavlidis (C).
Sestavy:
Schmeichel – Kristensen, Andersen, A. Christensen, Maehle (90. Grønbaek) – Højbjerg (C), Hjulmand, Froholdt (82. Bruun Larsen) – Skov Olsen (63. Dorgu), Damsgaard (82. O'Riley) – Biereth (63. Højlund).
Náhradníci:
Vlachodimos, Mandas – Retsos, Rota, Chatzidiakos, Mantalos, Kyriakopoulos.
Náhradníci:
Hermansen, Jörgensen – Vestergaard, Høgsberg, Osula, Dolberg, Dreyer.
Žluté karty:
45+1. Koulierakis
Žluté karty:
68. Maehle

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (LTU)

Kvalifikace MS
Skupina C 8. 9. 2025 20:45
Bělorusko Bělorusko : Skotsko Skotsko 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
43. Adams
65. Volkov (vla.)
Sestavy:
Lapouchov – Karpovič (46. Pigas), Parchomenko, Volkov (71. Děmčenko), Zabelin, Pečenin (72. Malkevič) – Mjakiš (66. Gromyko), Kalinin, Ebong (C) – Malaševič (46. Melničenko), Barkovskij.
Sestavy:
Gunn – Max Johnston (74. Hickey), Souttar, McKenna, Robertson (C) – McGinn, Gilmour (83. McLean), L. Ferguson – McTominay (90. L. Miller) – Adams (83. Dykes), Doak (74. Christie).
Náhradníci:
Ignatovič, Pavljučenko – Korzun, Kovaljov, Martynovič, Pasevič, Jablonskij.
Náhradníci:
Clark, Kelly – Bowie, Doig, Hanley, Hendry, Hirst.
Žluté karty:
52. Kalinin, 90+3. Melničenko
Žluté karty:
51. Doak

Rozhodčí: Dabanović- Todorović, Jovanovic (MNE)

Výsledky

