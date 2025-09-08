Chorvaty poslal do vedení krajní bek Jakič, který se prosadil zpoza vápna slabší levou nohou po uvolnění přes dva protihráče. Svěřencům trenéra Zlatka Daliče zápas usnadnilo vyloučení černohorského záložníka Bulotoviče, který během devíti minut obdržel dvě žluté karty.
Po změně stran zvýšil Kramarič a se šesti brankami se znovu osamostatnil v čele tabulky kvalifikačních střelců před Nizozemcem Depayem. V závěrečných minutách si dal vlastní gól stoper Kuč a v nastavení se ještě prosadil Perišič.
Černá Hora po dvou porážkách s Českem prohrála potřetí za sebou a v tabulce klesla na čtvrté místo za Faerské ostrovy, které zvítězily v Gibraltaru 1:0. Černohorce čeká v říjnu cesta právě do severské země. Na hřištích soupeřů čekají na vítězství už devět zápasů od března 2023.
|
Pohotová reakce a pozdrav snoubence. Nenápadný pracant Rigo spasil Slováky
Italové porazili na neutrální půdě v Debrecínu Izrael po divoké přestřelce 5:4. Nejprve dvakrát dotáhli ztrátu, pak sami přišli dokonce o dvougólové vedení, ale zásluhou Tonaliho v nastavení nakonec získali tři body.
Kouč Gennaro Gattuso se i v druhém utkání po nástupu k týmu dočkal výhry a jeho svěřenci vystřídali Izrael na druhém místě skupiny I s tříbodovým mankem na zatím stoprocentní Nory.
O dva góly se v italském dresu postaral Kean a třemi asistencemi se blýskl Retegui. Skóroval i Raspadori, který navázal na páteční trefu proti Estonsku.
Ve skupině B Kosovo na domácí půdě v Prištině překvapivě zvítězilo nad Švédskem 2:0. Trefili se záložník Rexhebecaj a také nejlepší střelec v historii kosovského národního týmu Muriqi, kterému přihrál útočník Sparty Rrahmani. Švédové na úvod kvalifikace nepotvrdili roli favoritů a po remíze ve Slovinsku i podruhé ztratili body.
Od Kosova dostali vůbec první gól ve vzájemných zápasech a poprvé v historii s ním prohráli.
Ve skupině jsou po dvou zápasech nadále stoprocentní Švýcaři, kteří porazili Slovinsko 3:0. Při páté výhře v řadě se opět trefil útočník Embolo. Popáté za sebou dal švýcarský výběr alespoň tři branky a bez inkasovaného gólu vede tabulku před Kosovem, se kterým si v pátek poradilo 4:0.
Skupinu C vede Dánsko o skóre před Skotskem. Po páteční vzájemné bezbrankové remíze v pondělí Dánové zvítězili v Řecku 3:0, Skotové v Zalaegerszegu porazili Bělorusko 2:0.
35. Jakić
51. Kramarić
85. Kuč (vla.)
90+2. Perišić
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić – Modrić (C) (82. Moro), P. Sučić (70. Majer) – Mario Pašalić (61. Fruk), Kramarić (70. Baturina), Perišić – F. Ivanović (61. Budimir).
D. Petković – Vujačić (7. Rubežić), Savić, Šipčić – Roganović, Bulatović, Brnović (74. Kuč), Camaj (59. A. Vukčević) – M. Vukotić (46. Lončar), Jovetić (C) (59. Lončar) – Krstović.
Kotarski, Ivušić – Pongračić, Erlić, Marco Pašalić, Sosa, Smolčić.
Popović, Dragojević – Gjelaj, M. Vukčević, Vuković, Mugoša, Adžić, Bakić.
25. Ćaleta-Car
34. Bulatović
42. Bulatović
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER)
68. M. Agnarsson
Banda – Jolley, McClafferty, Lopes, Valarino (82. Mauro) – Pozo (82. Jessop), Torrilla (C) (75. Borge), Richards – Del Rio (71. El Hmidi), J. Scanlon (82. L. Scanlon), De Barr.
Lamhauge – Chukwudi, Vatnhamar, A. Edmundsson – Benjaminsen (60. Danielsen), Hendriksson (C), Turi (73. Andreasen), M. Agnarsson – Frederiksberg, Klettskard (60. J. Edmundsson), Bjartalíd (60. Sörensen).
Hankins, Huart – De Haro, Olivero, Ronco, Perera, J. Gomes.
Mörk, á Reynatröd – Davidsen, Justinussen, Kallsberg, Mneney, M. Olsen, Öregaard.
18. Torrilla, 61. Pozo, 77. Richards
90+1. Lamhauge
Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (vš. SWE)
16. Locatelli (vla.)
52. Dor Peretz
87. Bastoni (vla.)
89. Dor Peretz
40. Kean
54. Kean
58. Politano
81. Raspadori
90+1. Tonali
Daniel Peretz – Dasa (C) (66. Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9. Šlomo, 88. Turgeman), Revivo – E. Peretz, Dor Peretz – Khalaily (66. Baribo), Gloukh, Solomon – Biton (66. Mizrahi).
Donnarumma (C) – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (79. Cambiaso) – Politano (68. Orsolini), Tonali, Locatelli, Barella (68. Frattesi) – Kean (79. Raspadori), Retegui (87. Maldini).
O. Glazer, Niron – Blorian, Azulay, Gandelman, Kanichowsky, Šua.
Meret, Vicario – Bellanova, Calafiori, Esposito, Gatti, Rovella.
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (vš. SLO)
26. Rexhbeçaj
42. Muriqi
Murić – I. Krasniqi, Dellova, Aliti, Gallapeni – Vojvoda, Avdullahu, Rexhbeçaj (85. Emërllahu), Muslija (90+2. Hodža) – Muriqi (C) (59. F. Asllani), Albion Rrahmani (59. Jašari).
R. Olsen – Ekdal (66. Krafth), Hien (C), G. Gudmundsson – Bernhardsson (62. Nygren), H. Larsson (46. Nanasi), Ayari, Salétros, D. Svensson (46. Sema) – Elanga (72. Isak), Gyökeres.
Bekaj, Saipi – E. Krasniqi, Korenica, Paqarada.
Johansson, Nordfeldt – Dahl, Bergvall, J. Larsson, Karlström, Norén.
81. Murić, 81. Aliti, 86. Emërllahu, 90+5. Jašari
47. Bernhardsson, 81. Isak, 83. Krafth
90+1. Emërllahu
Rozhodčí: Lindhout – Honig, Balder (vš. NED)
18. Elvedi
33. Embolo
38. Ndoye
Kobel – Widmer (62. Schmidt), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Rieder (62. Aebischer), Xhaka (C) – Ndoye (90. Sohm), Embolo (78. Zakaria), Vargas (62. Manzambi).
Oblak (C) – Karničnik (86. Brekalo), Drkusić, Bijol, Janža – Stojanović (61. Šturm), Gnezda Čerin, Elšnik (61. Svetlin), Lovrić (21. Petrovič) – Šeško, Vipotnik (86. Sešlar).
Loretz, Keller – Muheim, Monteiro, Sierro, Amenda, Itten.
Türk, Vekič – Balkovec, Zec, Šporar, Horvat, Zeljković.
66. Karničnik, 70. Petrovič
Rozhodčí: Letexier (FRA) – Mugnier (FRA), Rahmouni (FRA)
Počet diváků: 11757
32. Damsgaard
62. A. Christensen
81. Højlund
Tzolakis – Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas – Kourbelis (64. Siopis), Zafeiris (75. Ioannidis) – Karetsas (46. Bakasetas), Konstantelias (46. Masouras), Tzolis (83. Pelkas) – Pavlidis (C).
Schmeichel – Kristensen, Andersen, A. Christensen, Maehle (90. Grønbaek) – Højbjerg (C), Hjulmand, Froholdt (82. Bruun Larsen) – Skov Olsen (63. Dorgu), Damsgaard (82. O'Riley) – Biereth (63. Højlund).
Vlachodimos, Mandas – Retsos, Rota, Chatzidiakos, Mantalos, Kyriakopoulos.
Hermansen, Jörgensen – Vestergaard, Høgsberg, Osula, Dolberg, Dreyer.
45+1. Koulierakis
68. Maehle
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (LTU)
43. Adams
65. Volkov (vla.)
Lapouchov – Karpovič (46. Pigas), Parchomenko, Volkov (71. Děmčenko), Zabelin, Pečenin (72. Malkevič) – Mjakiš (66. Gromyko), Kalinin, Ebong (C) – Malaševič (46. Melničenko), Barkovskij.
Gunn – Max Johnston (74. Hickey), Souttar, McKenna, Robertson (C) – McGinn, Gilmour (83. McLean), L. Ferguson – McTominay (90. L. Miller) – Adams (83. Dykes), Doak (74. Christie).
Ignatovič, Pavljučenko – Korzun, Kovaljov, Martynovič, Pasevič, Jablonskij.
Clark, Kelly – Bowie, Doig, Hanley, Hendry, Hirst.
52. Kalinin, 90+3. Melničenko
51. Doak
Rozhodčí: Dabanović- Todorović, Jovanovic (MNE)