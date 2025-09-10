Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

  14:14
Jejich první velká zkouška. Nejtěžší utkání kvalifikační skupiny. A angličtí fotbalisté obstáli vskutku na výbornou. Srbsko deklasovali na jeho hřišti 5:0 a potvrdili, že léčba trenérem Thomasem Tuchelem zatím funguje. Kam až to dotáhnou?
Thomas Tuchel si užívá vítězství Anglie nad Srbskem.

Thomas Tuchel si užívá vítězství Anglie nad Srbskem. | foto: Reuters

Kouč Anglie Thomas Tuchel burcuje své svěřence během utkání se Srbsem.
Anglický obránce Djed Spence dostává pokyny od kouče Thomase Tuchela během...
Kouč Anglie Thomas Tuchel udílí pokyny svým svěřencům v utkání se Srbskem.
Noni Madueke oslavuje svůj gól na hřišti Srbska.
Už teď mají prakticky jistý postup na mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v USA, Kanadě a Mexiku. O variantě, že by tři zápasy před koncem přišli o pohodlný náskok na čele skupiny K, nechtějí ani slyšet.

Tím splní povinnost. Ale co dál?

Anglie zoufale touží po velké trofeji. Vždyť naposledy se radovala na domácím světovém šampionátu v roce 1966. Od té doby nic. Jen dvě neúspěšná finále Eura z posledních čtyř let.

K tomu si přidejte, že její výkony nebyly přesvědčivé. Postup do boje o trofej pak mnozí připisovali spíše kombinaci štěstí a přívětivého losu. I proto Southgate loni sám po osmi letech rezignoval a od nového roku ho nahradil právě dvaapadesátiletý Tuchel.

Někteří samozřejmě pochybovali. Němec na anglické lavičce? Nemáme snad kvalitní domácí trenéry? To přece nebude klapat!

Promiňte, že mám německý pas. Tuchel čelí kritice, dělá Anglie správný krok?

Opak je pravdou. Zatím si v Anglii můžou říkat, že trefili pomyslný jackpot.

„Dění posledních měsíců směřovalo k úterní noci v Srbsku a Angličané ji zvládli na výbornou. Byl to jeden ze vzácných okamžiků v mezinárodním fotbale, kdy si všechno sedlo a oni předvedli perfektní výkon,“ stojí v komentáři serveru The Athletic.

„Hodně se toho napsalo a namluvilo, ale my jsme spokojení s tím, jak pracujeme,“ pronesl útočník Kane, jenž v úterý večer otevíral skóre. „Skvělý výsledek. Tohle je laťka, na kterou chceme cílit v každém zápase,“ přidal ambiciózně Tuchel.

Jistě, pořád to bylo jenom Srbsko, na těžšího soupeře však Anglie v kvalifikaci nenarazí. Pod novým koučem navíc zapsala už pátou soutěžní výhru z pěti utkání. Její bilance? 13 vstřelených gólů a žádný inkasovaný. Jedinou, nicméně poněkud zanedbatelnou, kaňkou je červnová porážka 1:3 v přípravě se Senegalem. Na tu už si však málokdo vzpomene.

Kouč Anglie Thomas Tuchel udílí pokyny svým svěřencům v utkání se Srbskem.

Anglie má dlouhodobě kvalitní kádr, až teď se jí ale nejspíš konečně podařilo najít trenéra, který dokáže vytěžit na maximum potenciál světových hvězd a poskládat fungující tým, nikoli soubor individualit.

V Bělehradě přitom Tuchelovi chybělo několik opor – zranění Palmer se Sakou či Bellingham, jenž se zotavuje po operaci ramene. Ty však zastoupili technický Anderson, hbitý Rogers či rychlík Madueke. Dvě asistence si připsal neúnavný záložník Arsenalu Rice, po gólu přidali stopeři Guéhi s Konsou.

„Byla to týmová práce v ryzí podobě. Hráli jsme ve velké intenzitě a stálo nás to hodně sil, protože jsme byli pořád v pohybu. Za tuhle neviditelnou práci vás sice nikdo nepochválí, ale byla nezbytná pro vítězství,“ pochvaloval si Tuchel.

A tak pochopitelně na Ostrovech velmi opatrně stoupají naděje, že by to příští léto třeba mohlo vyjít. „Jsem si totiž jistý, že budeme ještě lepší,“ ujišťovat trenér.

Radost anglických fotbalistů na hřišti Srbska.

Zatím potvrzuje pověst úspěšného kouče.

S Chelsea před čtyřmi lety vyhrál Ligu mistrů jen několik měsíců poté, co usedl na její lavičku. PSG dotáhl o rok dřív do vůbec prvního finále milionářské soutěže v klubové historii. Je pragmatikem, který se umí přizpůsobit. Když ví, že nejlepší strategií bude obrana, zvolí klidně defenzivní a méně pohlednou taktiku.

Jeho týmy ale současně umí dominovat a svého soupeře rozcupovat, což předvedli Angličané v úterý v Srbsku. Právě to je největší rozdíl oproti Southgateovi, jenž opatrnou až bezkrevnou herní strategii volil, těžko říct zda úmyslně, v každém zápase.

Neumětel, nebo génius? Southgatea ztrhala celá Anglie, on je zase ve finále

Přeorientovat se z klubového fotbalu na ten reprezentační není jednoduché, Tuchel to však zatím zvládá s přehledem.

Fanoušci teď jen musí doufat, že národnímu týmu vydrží forma a že nepřijdou krize v osobní rovině, které jako by německého kouče provázely. Jeho poslední angažmá totiž končila po neshodách s kabinou, nebo s vedením.

Na reprezentační úrovni, kde přece jenom všechno funguje odlišně, by k tomu dojít nemuselo. A pokud ano, v Anglii věří, že je předtím Tuchel stihne dovést k vytoužené trofeji.

Třeba už příští rok?

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 1 3:3 3
4. LucemburskoLucembursko 2 0 0 2 1:4 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. KosovoKosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. ŠvédskoŠvédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. SlovinskoSlovinsko 2 0 1 1 2:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 2 1 1 0 3:0 4
2. SkotskoSkotsko 2 1 1 0 2:0 4
3. ŘeckoŘecko 2 1 0 1 5:4 3
4. BěloruskoBělorusko 2 0 0 2 1:7 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 4:1 6
2. IslandIsland 2 1 0 1 6:2 3
3. UkrajinaUkrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 4 3 1 0 14:3 10
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 5 2 1 2 6:8 7
4. LitvaLitva 5 0 3 2 5:7 3
5. MaltaMalta 5 0 2 3 1:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bosna a HercegovinaBosna 5 4 0 1 11:3 12
2. RakouskoRakousko 4 4 0 0 9:2 12
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 5 1 1 3 5:7 4
5. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. BelgieBelgie 4 3 1 0 17:4 10
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 5 1 0 4 3:11 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 4 4 0 0 17:1 12
2. ČeskoČesko 5 4 0 1 11:6 12
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6
4. Černá HoraČerná Hora 5 2 0 3 4:9 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

