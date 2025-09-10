Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

Už teď mají prakticky jistý postup na mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v USA, Kanadě a Mexiku. O variantě, že by tři zápasy před koncem přišli o pohodlný náskok na čele skupiny K, nechtějí ani slyšet.
Tím splní povinnost. Ale co dál?
Anglie zoufale touží po velké trofeji. Vždyť naposledy se radovala na domácím světovém šampionátu v roce 1966. Od té doby nic. Jen dvě neúspěšná finále Eura z posledních čtyř let.
K tomu si přidejte, že její výkony nebyly přesvědčivé. Postup do boje o trofej pak mnozí připisovali spíše kombinaci štěstí a přívětivého losu. I proto Southgate loni sám po osmi letech rezignoval a od nového roku ho nahradil právě dvaapadesátiletý Tuchel.
Někteří samozřejmě pochybovali. Němec na anglické lavičce? Nemáme snad kvalitní domácí trenéry? To přece nebude klapat!
|
Promiňte, že mám německý pas. Tuchel čelí kritice, dělá Anglie správný krok?
Opak je pravdou. Zatím si v Anglii můžou říkat, že trefili pomyslný jackpot.
„Dění posledních měsíců směřovalo k úterní noci v Srbsku a Angličané ji zvládli na výbornou. Byl to jeden ze vzácných okamžiků v mezinárodním fotbale, kdy si všechno sedlo a oni předvedli perfektní výkon,“ stojí v komentáři serveru The Athletic.
„Hodně se toho napsalo a namluvilo, ale my jsme spokojení s tím, jak pracujeme,“ pronesl útočník Kane, jenž v úterý večer otevíral skóre. „Skvělý výsledek. Tohle je laťka, na kterou chceme cílit v každém zápase,“ přidal ambiciózně Tuchel.
Jistě, pořád to bylo jenom Srbsko, na těžšího soupeře však Anglie v kvalifikaci nenarazí. Pod novým koučem navíc zapsala už pátou soutěžní výhru z pěti utkání. Její bilance? 13 vstřelených gólů a žádný inkasovaný. Jedinou, nicméně poněkud zanedbatelnou, kaňkou je červnová porážka 1:3 v přípravě se Senegalem. Na tu už si však málokdo vzpomene.
Anglie má dlouhodobě kvalitní kádr, až teď se jí ale nejspíš konečně podařilo najít trenéra, který dokáže vytěžit na maximum potenciál světových hvězd a poskládat fungující tým, nikoli soubor individualit.
V Bělehradě přitom Tuchelovi chybělo několik opor – zranění Palmer se Sakou či Bellingham, jenž se zotavuje po operaci ramene. Ty však zastoupili technický Anderson, hbitý Rogers či rychlík Madueke. Dvě asistence si připsal neúnavný záložník Arsenalu Rice, po gólu přidali stopeři Guéhi s Konsou.
„Byla to týmová práce v ryzí podobě. Hráli jsme ve velké intenzitě a stálo nás to hodně sil, protože jsme byli pořád v pohybu. Za tuhle neviditelnou práci vás sice nikdo nepochválí, ale byla nezbytná pro vítězství,“ pochvaloval si Tuchel.
A tak pochopitelně na Ostrovech velmi opatrně stoupají naděje, že by to příští léto třeba mohlo vyjít. „Jsem si totiž jistý, že budeme ještě lepší,“ ujišťovat trenér.
Zatím potvrzuje pověst úspěšného kouče.
S Chelsea před čtyřmi lety vyhrál Ligu mistrů jen několik měsíců poté, co usedl na její lavičku. PSG dotáhl o rok dřív do vůbec prvního finále milionářské soutěže v klubové historii. Je pragmatikem, který se umí přizpůsobit. Když ví, že nejlepší strategií bude obrana, zvolí klidně defenzivní a méně pohlednou taktiku.
Jeho týmy ale současně umí dominovat a svého soupeře rozcupovat, což předvedli Angličané v úterý v Srbsku. Právě to je největší rozdíl oproti Southgateovi, jenž opatrnou až bezkrevnou herní strategii volil, těžko říct zda úmyslně, v každém zápase.
|
Neumětel, nebo génius? Southgatea ztrhala celá Anglie, on je zase ve finále
Přeorientovat se z klubového fotbalu na ten reprezentační není jednoduché, Tuchel to však zatím zvládá s přehledem.
Fanoušci teď jen musí doufat, že národnímu týmu vydrží forma a že nepřijdou krize v osobní rovině, které jako by německého kouče provázely. Jeho poslední angažmá totiž končila po neshodách s kabinou, nebo s vedením.
Na reprezentační úrovni, kde přece jenom všechno funguje odlišně, by k tomu dojít nemuselo. A pokud ano, v Anglii věří, že je předtím Tuchel stihne dovést k vytoužené trofeji.
Třeba už příští rok?