Peru už není poslední v kvalifikaci na MS, Uruguay sestřelil hlavičkou Araujo

Chorý jako útočník číslo jedna? Po dvou gólech chválil tým: Byli jsme plní elánu!

Ještě loni v říjnu byste nejspíš nevěřili, kdyby vám tvrdili, že z Tomáše Chorého bude do roka a do dne v české fotbalové reprezentaci útočník číslo jedna. Nebo jsou to po jeho pátečním dvougólovém...