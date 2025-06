Haaland opět skóroval, Itálie se s koučem rozloučila výhrou. Faeřané mají první body

Už jste vstřebali, že se Brian Priske vrátil do fotbalové Sparty? Slavný klub může stokrát opakovat, že se zachoval podle předem vymyšlené koncepce, jenže tah se staronovým trenérem je přesným opakem...

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

V bráně by dali přednost Jindřichu Staňkovi před Matějem Kovářem, v záloze raději Michala Sadílka než Lukáše Červa. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě vybírali základní sestavu pro duel světové...

Tak jak, vážený Cristiano? Když před pár dny vyťukal na sociální sítě vzkaz, že „jedna kapitola sice končí, ale jeho příběh pokračuje“, mělo se za to, že se po necelých třech letech loučí se...

Prvoligové fotbalové Teplice oznámily první posilu, do útoku přichází Matěj Pulkrab. Osmadvacetiletý útočník naposledy působil v Mladé Boleslavi. „Hledali jsme zkušeného útočníka, který svou...

Nadějný slovenský obránce. Mládežnický reprezentant, co okusil i bundesligu. Fotbalová Slavia oznámila příchod Dominika Javorčeka. Dvaadvacetiletý hráč Žiliny, který uplynulou sezonu strávil na...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamíří na Slovensko, kam se turnaj vrací po čtvrt století. Hrát se bude od 11. do 28. června. O úspěch budou bojovat i mladí čeští...