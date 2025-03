POHLED: Faktor Schick. Češi, naučte se, jak ovládat superzbraň

Kdyby v sobotu dokázali ukopat remízu v Česku?

To by byla bomba a další zápis do kronik. Z pohledu soupeře naopak trapas, blamáž a obří problém.

Moc nechybělo, aby na tenhle mrazivý scénář došlo.

Když stoper Vatnhamar sedm minut před koncem přeskočil ve vápně kapitána Součka a zatloukl hlavou balon prudce pod břevno, Malšovická aréna ztichla a jen z horních řad na novinářských místech se rozléhalo nadšené výskání. Reportéři ze severu křičeli, poskakovali, objímali se, zářili a věřili, že zlatý bod už jejich tým nepustí.

Pustil. Za dvě minuty na tabuli svítilo skóre 2:1, a když vypršelo čtyřminutové nastavení, během kterého museli tahat čas, spadl Čechům ze srdce pořádný šutrák.

A teď si vyberte, co si z nehezkého večera v Hradci Králové odnést.