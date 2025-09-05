ONLINE: Černá Hora - Česko, novou jedničkou Staněk, hrají Douděra i Kušej

Jiří Čihák
Sledujeme online   19:30
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře - Čeští fotbalisté vstupují do druhé poloviny kvalifikace na mistrovství světa 2026. V Podgorici čelí v pátém skupinovém utkání domácí Černé Hoře, zápas má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Pavel Šulc bedlivě sleduje, co provede Stefan Savič s míčem u nohy. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Trenér Ivan Hašek udělal radikální změnu v bráně, kdy poprvé od Eura 2024 nasadil Jindřicha Staňka. Od jeho zranění byl novou jedničkou Matěj Kovář, ale ten minule dostal pět branek v Chorvatsku.

Potrestaného Vladimíra Coufala na pravé straně obrany nahrazuje David Douděra, před ním místo Václava Černého nastupuje Vasil Kušej. Jinak je sestava očekávaná, na levém kraji obrany dostal Jaroslav Zelený přednost před Davidem Juráskem a ve středu pole Lukáš Červ před Michalem Sadílkem.

Sestava vypadá následovně: Staněk – Douděra, Holeš, Krejčí, Zelený – Kušej, Červ, Souček, Šulc, Provod – Schick.

Češi aktuálně vedou kvalifikační skupinu L, mají však odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu schytali výprask 1:5.

Vzájemné utkání s Černou Horou v červnu v Plzni zvládli Češi relativně s přehledem, když zvítězili 2:0 díky trefám Adama Hložka a Patrika Schicka.

Hložek nicméně kvůli zranění v aktuální nominaci chybí.

V rámci zářijového srazu hrají Češi pouze jeden kvalifikační zápas, v pondělí je pak čeká přípravný duel se Saúdskou Arábií. Naopak Černohorci vyzvou Chorvaty.

Kvalifikace MS
Skupina L 5. 9. 2025 20:45
Černá Hora Černá Hora : Česko Česko 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Petković – M. Vukčević, Savić, Vujačić, A. Vukčević – Janković, Bulatović, Brnović – M. Vukotić, Jovetić (C), Krstović.
Sestavy:
Staněk – Douděra, Holeš, Krejčí, Zelený – Souček (C), Červ – Kušej, Šulc, Provod – Schick.
Náhradníci:
Dragojević, Popović – Gjelaj, Rubežić, Camaj, Mugoša, Kuč, Adžić, Bakić, Lončar, Roganović, Šipčić.
Náhradníci:
Kovář, Jaroš – Jemelka, Hranáč, Vitík, Sadílek, Kuchta, Černý, Jurásek, Beran, Chorý, Král.
Přejít na online reportáž

Tabulka skupiny L

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Česko43019:69
2.Chorvatsko220012:16
3.Černá Hora32014:36
4.Faerské ostrovy31023:43
5.Gibraltar40042:160
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Severní IrskoSev. Irsko 1 1 0 0 3:1 3
2. SlovenskoSlovensko 1 1 0 0 2:0 3
3. LucemburskoLucembursko 1 0 0 1 1:3 0
4. NěmeckoNěmecko 1 0 0 1 0:2 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KosovoKosovo 0 0 0 0 0:0 0
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
1. SlovinskoSlovinsko 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BěloruskoBělorusko 0 0 0 0 0:0 0
1. ŘeckoŘecko 0 0 0 0 0:0 0
1. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
1. DánskoDánsko 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
1. UkrajinaUkrajina 0 0 0 0 0:0 0
1. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 0 0 0 0 0:0 0
1. IslandIsland 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 1 1 0 0 3:0 3
2. TureckoTurecko 1 1 0 0 3:2 3
3. GruzieGruzie 1 0 0 1 2:3 0
4. BulharskoBulharsko 1 0 0 1 0:3 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MaďarskoMaďarsko 0 0 0 0 0:0 0
1. IrskoIrsko 0 0 0 0 0:0 0
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
1. ArménieArménie 0 0 0 0 0:0 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 11:1 7
2. PolskoPolsko 4 2 1 1 5:3 7
3. FinskoFinsko 4 2 1 1 5:5 7
4. LitvaLitva 4 0 3 1 3:4 3
5. MaltaMalta 5 0 2 3 1:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bosna a HercegovinaBosna 3 3 0 0 4:1 9
2. RakouskoRakousko 2 2 0 0 6:1 6
3. RumunskoRumunsko 4 2 0 2 8:4 6
4. KyprKypr 3 1 0 2 3:4 3
5. San MarinoSan Marino 4 0 0 4 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 4 4 0 0 13:2 12
2. IzraelIzrael 3 2 0 1 7:6 6
3. ItálieItálie 2 1 0 1 2:3 3
4. EstonskoEstonsko 4 1 0 3 5:8 3
5. MoldavskoMoldavsko 3 0 0 3 2:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
2. MakedonieS. Makedonie 4 2 2 0 6:2 8
3. BelgieBelgie 3 2 1 0 11:4 7
4. KazachstánKazachstán 4 1 0 3 3:5 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 4 0 0 4 0:14 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 3 0 0 6:0 9
2. AlbánieAlbánie 4 1 2 1 4:3 5
3. SrbskoSrbsko 2 1 1 0 3:0 4
4. LotyšskoLotyšsko 3 1 1 1 2:4 4
5. AndorraAndorra 4 0 0 4 0:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ČeskoČesko 4 3 0 1 9:6 9
2. ChorvatskoChorvatsko 2 2 0 0 12:1 6
3. Černá HoraČerná Hora 3 2 0 1 4:3 6
4. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 3 1 0 2 3:4 3
5. GibraltarGibraltar 4 0 0 4 2:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Čeští fotbalisté vstupují do druhé poloviny kvalifikace na mistrovství světa 2026. V Podgorici čelí v pátém skupinovém utkání domácí Černé Hoře, zápas má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v...

