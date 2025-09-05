Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

  14:05
Oproti červnovému výprasku v Chorvatsku (1:5) by v základní sestavě příliš změn neudělali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi, ať proti Černé Hoře nasadí ofenzivní sestavu a příliš neexperimentuje. Nejvíce váhají nad pozicí gólmana.

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním v Černé Hoře. | foto: ČTK

Utkání s Černou Horou, které má výkop ve 20.45, bude pro Čechy klíčové s ohledem na boj o druhé místo i eventuální naděje ještě zabojovat o první příčku. Kouč Hašek nicméně před utkáním upozornil, že ne všichni hráči musí být k dispozici.

Černá Hora – Česko ONLINE

Výkop v pátek ve 20.45

„U některých jsme řešili menší zdravotní komplikace,“ prohlásil, aniž by byl konkrétní. „Teprve uvidíme, jak to celé postavíme.“

V bráně se počítá s nasazením Matěje Kováře, jenž je v posledních měsících jedničkou. V anketě nicméně porazil Jindřicha Staňka o jediný hlas (315 ku 314).

Zato další pozice dopadly vcelku jednoznačně.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

Čtenáři by opět chtěli vidět stoperskou dvojici ve složení Ladislav Krejčí (556 hlasů) a Tomáš Holeš (475), třetí nejvyšší počet hlasů z obránců pak dostal Robin Hranáč (431), jenž v aktuální sezoně zatím pravidelně nastupuje za Hoffenheim.

Jeho nasazení by však znamenalo změnit systém a hrát na tři stopery. I proto je pravděpodobnější, že na pravém kraji vykartovaného Vladimíra Coufala nahradí slávista David Douděra, nalevo pak nejspíš nastoupí David Jurásek.

Mimochodem, jeden z nováčků a další krajní bek v nominaci Martin Cedidla obdržel vůbec nejnižší počet hlasů ze všech (45).

Sestava čtenářů na zápas s Černou Horou

Podle počtu hlasů, upraveno pro formaci 4-2-3-1

Kovář – Douděra, Holeš, Krejčí, Jurásek – Červ, Souček – Černý, Šulc, Provod – Schick

Mezi záložníky anketě už tradičně dominoval kapitán Tomáš Souček (451) a s ním také Lukáš Červ (400), který proti Chorvatsku zůstal pouze na lavičce. Místo něj hrál Michal Sadílek, jenž tentokrát obdržel minimum hlasů stejně jako další případné alternativy – Alex Král či nováček Michal Beran.

Změnu oproti zmíněnému utkání v Chorvatsku by čtenáři nedělali v útočné čtyřce – na hrot by opět postavili Patrika Schicka a pod něj Václava Černého, Lukáše Provoda a Pavla Šulce, jenž anketu „ovládl“ se 624 hlasy.

Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Nemalý počet obdržel i rozjetý Vasil Kušej, který je další variantou na křídlo. A šanci může případně dostat i Adam Karabec, kterému zatím velmi sedí angažmá v Lyonu.

„Víme, že zápas v Černé Hoře bude těžký, protože jsme si to vyzkoušeli už doma,“ připomněl Šulc červnovou výhru 2:0.

Uspějí Češi i v Podgorici?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Ani pivo ani klobása. To jsme na fotbale? divili se fanoušci na bizarním přáteláku

Premium

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

Oproti červnovému výprasku v Chorvatsku (1:5) by v základní sestavě příliš změn neudělali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi, ať proti Černé Hoře...

5. září 2025  14:05

Sváťo, dostaneš se z toho? Habanec vyděsil, teď uklidňuje: Byl to jen slepák

Vyděsilo ho, jak všechny vyděsil. Když vyšlo najevo, že fotbalový trenér druholigového Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je v nemocnici, telefon mu zahltily povzbudivé zprávy. „Půl republiky mi psalo:...

5. září 2025  14:05

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky...

5. září 2025  12:40

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Sparta ovládla srpnovou anketu ve fotbalové lize, zvítězili Rrahmani a Priske

Nejlepším hráčem za srpen v první fotbalové lize byl zvolen kosovský útočník Albion Rrahmani ze Sparty. Mezi trenéry zvítězil další zástupce letenského klubu Dán Brian Priske. Výsledky zveřejnila...

5. září 2025  10:57

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  9:43

Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Na začátku tiskovky se lehce zadrhával, protože ho rušil horlivý překladatel, který jeho slova současně tlumočil domácím novinářům do černohorštiny. Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace, pak...

5. září 2025  8:53

Uruguay, Kolumbie a Paraguay míří na MS. Messi se loučil s Argentinou gólově

Fotbalisté Uruguaye, Kolumbie a Paraguaye si v předposledním kole jihoamerické kvalifikace zajistili start na mistrovství světa. Na šampionát doprovodí už dříve kvalifikované Argentinu, Brazílii a...

5. září 2025  8:40

Střeštík o Jablonci: Peltovi to nejdu jen na tři roky přikrýt, na byznys nahlížíme stejně

Miroslava Peltu čeká nástup do vězení, a proto dlouholetý majitel fotbalového Jablonce finišuje s jeho prodejem. Už jen dny, maximálně dva týdny zbývají k tomu, aby se novým vlastníkem severočeského...

5. září 2025  7:36

Léčba Nedvědem. Muž s aurou vylezl zpoza opony, hraje se v Černé Hoře i o trenéra?

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Jak může fotbalovou reprezentaci spravit slavný chlap, který už dávno nekope do míče? Jak vykurýruje mužstvo, které pokašlává a lehce sípe? Má tak zázračné schopnosti, že okamžitě zakouzlí? Ne, Pavel...

5. září 2025  6:01

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

4. září 2025  20:36,  aktualizováno  23:36

