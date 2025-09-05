Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

Utkání s Černou Horou, které má výkop ve 20.45, bude pro Čechy klíčové s ohledem na boj o druhé místo i eventuální naděje ještě zabojovat o první příčku. Kouč Hašek nicméně před utkáním upozornil, že ne všichni hráči musí být k dispozici.
Černá Hora – Česko ONLINE
Výkop v pátek ve 20.45
„U některých jsme řešili menší zdravotní komplikace,“ prohlásil, aniž by byl konkrétní. „Teprve uvidíme, jak to celé postavíme.“
V bráně se počítá s nasazením Matěje Kováře, jenž je v posledních měsících jedničkou. V anketě nicméně porazil Jindřicha Staňka o jediný hlas (315 ku 314).
Zato další pozice dopadly vcelku jednoznačně.
Čtenáři by opět chtěli vidět stoperskou dvojici ve složení Ladislav Krejčí (556 hlasů) a Tomáš Holeš (475), třetí nejvyšší počet hlasů z obránců pak dostal Robin Hranáč (431), jenž v aktuální sezoně zatím pravidelně nastupuje za Hoffenheim.
Jeho nasazení by však znamenalo změnit systém a hrát na tři stopery. I proto je pravděpodobnější, že na pravém kraji vykartovaného Vladimíra Coufala nahradí slávista David Douděra, nalevo pak nejspíš nastoupí David Jurásek.
Mimochodem, jeden z nováčků a další krajní bek v nominaci Martin Cedidla obdržel vůbec nejnižší počet hlasů ze všech (45).
Sestava čtenářů na zápas s Černou Horou
Podle počtu hlasů, upraveno pro formaci 4-2-3-1
Kovář – Douděra, Holeš, Krejčí, Jurásek – Červ, Souček – Černý, Šulc, Provod – Schick
Mezi záložníky anketě už tradičně dominoval kapitán Tomáš Souček (451) a s ním také Lukáš Červ (400), který proti Chorvatsku zůstal pouze na lavičce. Místo něj hrál Michal Sadílek, jenž tentokrát obdržel minimum hlasů stejně jako další případné alternativy – Alex Král či nováček Michal Beran.
Změnu oproti zmíněnému utkání v Chorvatsku by čtenáři nedělali v útočné čtyřce – na hrot by opět postavili Patrika Schicka a pod něj Václava Černého, Lukáše Provoda a Pavla Šulce, jenž anketu „ovládl“ se 624 hlasy.
Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali
Nemalý počet obdržel i rozjetý Vasil Kušej, který je další variantou na křídlo. A šanci může případně dostat i Adam Karabec, kterému zatím velmi sedí angažmá v Lyonu.
„Víme, že zápas v Černé Hoře bude těžký, protože jsme si to vyzkoušeli už doma,“ připomněl Šulc červnovou výhru 2:0.
