Část 1/7

Jižní Amerika

(6 zemí postupuje přímo, 1 do mezikontinentální baráže)

Argentinští fotbalisté slaví vysokou výhru nad Brazílií.

Nejjednodušší kvalifikace. Deset zemí, každý s každým systémem doma a venku, prvních šest postupuje přímo, sedmá jde do mezikontinentální baráže.

MS 2026, účastníci Pořadatelé: USA, Kanada, Mexiko Jistí postupující z kvalifikace: Japonsko, Nová Zéland, Argentina, Írán Kdo postoupí určitě: Maroko Kdo je hodně blízko: Jižní Korea, Uzbekistán, Austrálie, Egypt, Jihoafrická republika, Tunisko, Alžírsko, Ekvádor, Brazílie, Uruguay, Kolumbie, Paraguay Jistý účastník mezikontinentální baráže: Nová Kaledonie

Zároveň však jihoamerické země odehrají nejvíc zápasů ze všech. Zatímco Argentina, Brazílie, Uruguay atd. musí k postupu zvládnout osmnáct duelů, některým evropských týmům stačí jen šest.

Argentina měla jistotu už před úterním šlágrem proti Brazílii, když Bolívie remizovala s Uruguayí. Obhájce titulu postup oslavil triumfem 4:1 a podle účtu Football Meets Data, jehož matematické modely se specializují na pravděpodobnostní výpočty, je dokonce 98% pravděpodobnost, že kvalifikaci ovládne na prvním místě.

Celou kvalifikaci modely simulují po tisícovkách opakování. Nejčastější varianty se pak vyčíslí v procentech případů.

Blízko účasti na MS jsou podle nich také Ekvádor, Brazílie a Uruguay, jejichž kompletní selhání se předpokládá jen v jednom ze sta případů. A chybět by neměly ani Kolumbie s Paraguayí.

Brazilský fotbalista Endrick dostává žlutou kartu v zápase s Argentinou.

Naopak jednu vstupenku do interkontinentálního play off dostane sedmý tým skupiny, což bude nejspíš Venezuela, čemuž statistici dávají 65% pravděpodobnost. Zásadně se to může zvýšit po nejbližším zápase s Bolívií.