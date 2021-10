ONLINE: Česko - Wales, klíčový duel kvalifikace napoví o barážové příčce

Národní tým má za sebou pět zápasů z osmi a pokud zvítězí, druhé místo, z kterého se jde do dodatečného play off (chcete-li baráže), už by měl na dosah, naopak v případě porážky by se mu vzdálilo.

ONLINE: Česko - Wales sledujte minutu po minutě

Trenér Šilhavý postrádá důležité krajní beky Coufala s Bořilem či záložníka Jankta, ostrovní tým zase přicestoval bez největší hvězdy Balea.

Oba celky mají téměř jisté, že se do play off o světový šampionát 2022 dostanou, i kdyby ve skupině na druhou příčku nedosáhly. Dvě místa v baráži jsou rezervovaná pro dva nejlepší vítěze skupin Ligy národů.

Druhá pozice v kvalifikaci je ale výhodnější kvůli nasazení, šest nejlepších týmů bude hrát v semifinále doma.

Češi ve druhém říjnovém utkání narazí na neutrální půdě v Kazani na Bělorusko v pondělí.