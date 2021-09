Kapitán Souček: Chceme navázat na Euro. Ve West Hamu utvoří české trio

Fotbalisté jdou do akce poprvé od Eura, v němž došli do čtvrtfinále, a na které by rádi navázali. Trenér Jaroslav Šilhavý ale před kvalifikační zápasy s Běloruskem a Belgií počítá spíš ztráty.



„Pět hráčů nám bude chybět ze základní sestavy, v jaké jsme hráli na Euru,“ povzdechl si kouč.

A tak musí do boje o mistrovství světa 2022 v Kataru náhradníci.



„Ti, co jsou tady předvádí takové výkony, aby se do reprezentace dostali,“ věří Souček. „Poslední tréninky se mi líbí. Hráči jsou hladoví a věřím, že zapadnou. My zkušenější se jim pokusíme udělat servis, aby se tu cítili co nejlíp.“



Češi jsou v kvalifikační skupině se čtyřmi body druzí za Belgií. Přímý postup na šampionát si zajistí tým z prvního místa. „Dokud ta šance je, budeme se rvát do poslední chvíle. Uděláme pro to všechno. Na konci uvidíme, kam jsme se dostali,“ řekl Souček.

Národní tým naposledy podlehl Walesu. Před tím porazil Estonsko a remizoval s Belgií, se kterou má v neděli na programu odvetu.

Česko - Bělorusko Čtvrtek 20.45 online

„Soustředíme se pouze na utkání proti Bělorusku. Určitě to nebereme jako přípravu na neděli. Teď jsme se sešli poprvé po Euru. Chceme přenést to, co jsme na Euru zanechali,“ uvedl Souček.

„Každý zápas na mezinárodní úrovni není nic lehkého. Ale chceme vzít roli favorita a udělat vše pro vítězství,“ dodal.

V Anglii, kde hraje za West Ham, už je sezona v plném proudu. Souček do ní vstoupil gólem hned v úvodním kole. Při prvním domácím zápase před plným stadionem přebral cenu pro hráče uplynulého ročníku.

„Sezona byla dlouhá, vyvrcholili jsme ji Eurem. Měl jsem necelé tři týdny dovolené, ale už během ní jsem se připravoval. Žiju si svůj sen, co jsem budoval odmala. Těším se na každý trénink i zápas jak v národním týmu, tak i ve West Hamu. Baterky se dobíjí samy. Jsem rád, že jsem si odfrknul v hlavě, na to dovolená stačila,“ řekl 26letý záložník.



Po reprezentační přestávce s ním zpátky do Londýna neodcestuje pouze Vladimír Coufal, ale také Alex Král, kterého West Ham přivedl ze Spartaku Moskva.

„Za Alexe jsem hrozně rád. Zaprvé, že přišel k nám do West Hamu, a zadruhé, že další Čech jde do anglické ligy. Můžeme obnovit to, co jsme hráli ve Slavii. Věřím, že bude pokračovat v tom, co jsme s Vláďou (Coufalem) ve West Hamu začali,“ uvedl Souček.

„Už nebudeme jen české duo, ale trio, které bude úspěšné,“ uzavřel.