Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky bubnuje do víka a všichni oslavují vítězství slovenských fotbalistů. Pište si, že tradice, která trvá už od Eura 2016, rezonovala stěnami bratislavského Tehelného pole i ve čtvrtek, kdy Slováci porazili 2:0 Německo a senzačně vstoupili do kvalifikace o mistrovství světa.
Dávid Hancko a David Strelec v euforii po slovenském gólu proti Německu.

Dávid Hancko a David Strelec v euforii po slovenském gólu proti Německu. | foto: Reuters

Němečtí fotbalisté po porážce na hřišti Slovenska.
Norbert Gyömbér a Ondrej Duda ze Slovenska při utkání s Německem.
Německý kouč Julian Nagelsmann hovoří s Davidem Raumem.
Německý záložník Florian Wirtz po zápase na hřišti Slovenska.
Byl to šok, který rozvášnil Bratislavu.

Takový start se nečekal. Určitě ne proti největšímu favoritovi skupiny.

Proti týmu, který v bojích o MS neprohrál padesát zápasů v řadě.

Který v nich o víc než jeden gól padl naposledy čtyřiadvacet let nazpět. A ono to vyšlo!

„Dvaja naši Dávidovia skolili nemeckého Goliáša!“ vítězoslavně hlásil komentátor slovenského televizního přenosu.

Nejdřív obránce Dávid Hancko, pak útočník David Strelec.

Zvlášť u druhé trefy výstavně natáhl svůj prak střelec s příhodným příjmením a z kroku technicky vymetl levou šibenici Baumannovy brány.

Modré tribuny se mohly zbláznit. Děti mávaly slovenskými vlajkami, spodní řady se nakláněly přes zábrany. Čistá euforie. Taky sám Strelec jen rozpřáhl ruce a užíval si ono burácení. Pak zamířil k postranní čáře, kde se objal s rozcvičujícími se náhradníky.

V tu chvíli měl celý slovenský fotbalový národ u nohou.

Nejdřív před vápnem zakmital nohama před bránícím Rüdigerem. Doleva? Doprava? Že by ještě jednou? Stopera Realu si posadil a mátožné Němce v 55. minutě dorazil.

Čekali jste, že se jedna z nejslavnějších reprezentací na světě ještě zakousne? V útoku dvoumiliardový Woltemade, pod ním třímiliardový Wirtz.

A nic.

„Příště možná povolám horší hráče, ale takové, kteří nechají na trávníku všechno,“ nešetřil kritikou Julian Nagelsmann, německý kouč. „Emoce? Nikde. Soupeř byl v tomhle na míle vzdálený. Můžete mít skvělý tým, ale bez touhy nemáte šanci.“

„Měli jsme štěstí, že Němci neměli svůj den,“ připustil Hancko, který se radoval jako první. Byla to jeho typická akce.

Převzal balon a šup dopředu. Přesprintoval snad šedesát metrů, během kterých nejdřív nahrál Strelcovi na křídlo, zapnul ještě vyšší výkon a za chvíli už přesně zakončoval ve vápně.

Před koncem první půle slavil kolem televizní kamery s typicky roztaženýma rukama, zatímco křičel na všechny strany. „Jooo!“

„Jsem z toho nadšený. Když si mám tak zavzpomínat, odkdy jsem v reprezentaci, tak to byl náš nejlepší výkon,“ kývl bývalý sparťanský obránce, kterého v létě potkal životní přestup z Feyenoordu do Atlétika Madrid poté, co na poslední chvíli nevyšla Saúdská Arábie.

Ale to už je pryč.

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

„Uhrát nulu proti nim je úžasné. Dokázali jsme, že i my umíme hrát vynikající fotbal,“ liboval si produktivní zadák.

I druhý z hrdinů má po životním přestupu. Čtyřiadvacetiletý Strelec dosud kopal ve Slovanu Bratislava, minulou sezonu napočítal 25 zásahů a před pár dny putoval za 183 milionů korun do druholigového anglického Middlesbrough. Potvrdil, že je momentálně na hrotu jasnou reprezentační jedničkou.

Vedle přitom neměl zraněného Lukáše Haraslína, kapitána pražské Sparty. Toho zastoupil teprve devatenáctiletý Leo Sauer z Feyenoordu, jeden z největších talentů slovenského fotbalu.

Dávid Hancko a David Strelec v euforii po slovenském gólu proti Německu.

„Jsem z něj až unesený,“ smekl Hancko. „V uvozovkách mu můžu vyčítat, že neměl za první poločas 2+1, ale myslím si, že jeho ofenzivní výkon byl takový, že bych je ze samostatné éry spočítal možná tak na jedné ruce. Byl fantastický,“ žasl.

Slováci dostali zaslouženou injekci radosti poté, co na jaře nezvládli baráž Ligy národů se Slovinskem a zahrají si opět třetí kategorii C. Navíc v přípravě nestačili na Řecko (1:4) ani Izrael (0:1).

Teď svěřence italského kouče Franscesca Calzony čeká v kvalifikaci nevyzpytatelné Lucembursko, které je v minulých letech trápilo. K přímému postupu z prvního místa mají skutečně ještě daleko. Ale proč nesnít?

A taky si nezopakovat ještě několikrát pokřik, který tehdy na evropském šampionátu přetvořil z písně O Belino Ján Ďurica.

Ať ještě mnohokrát zní: „Paaalmolive!“







