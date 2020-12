Lákadlo jménem mistrovství světa. Češi poznají, kudy povede cesta do Kataru

Vítězové skupin Ligy národů Liga A: Francie, Belgie, Itálie, Španělsko

Liga B: Wales, Rakousko, Česko, Maďarsko

Liga C: Slovinsko, Černá Hora, Albánie, Arménie

Liga D: Gibraltar, Faerské ostrovy Baráž o MS: Dva z těchto týmů obsadí dvě místa pro baráž o MS. Může to být i Gibraltar či Faerské ostrovy, pokud všichni vítězové Ligy A, B a C si baráž či přímou účast zajistí díky výsledkům v kvalifikaci.