Baráž o MS je pravděpodobná, ale pořád ne jistá. Češi asi budou nenasazení

Baráž o MS 2022 Fakta k dodatečné kvalifikaci Účast: 12 zemí - 10 týmů z druhých míst kvalifikačních skupin, 2 vítězové Ligy národů 2020, které se v kvalifikaci neumístí na prvním či druhém místě skupiny Termíny baráže: semifinále 24. a 25. března 2022, finále 28. a 29. března 2022 Vítězové Ligy národů podle žebříčku: Francie, Belgie, Itálie, Španělsko, Wales, Rakousko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Černá Hora, Albánie, Arménie, Gibraltar, Faerské ostrovy Kdo by šel do baráže jako vítěz Ligy národů na základě aktuálního postavení v kvalifikaci: Wales a Rakousko

Kdo by šel do baráže z druhých míst v kvalifikaci podle aktuálního pořadí: Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Česko, Skotsko, Norsko, Chorvatsko, Polsko, Rumunsko Kdo má jistotu přímého postupu na MS: Dánsko a Německo Kdo by postoupil přímo na MS podle aktuálního pořadí: Srbsko, Švédsko, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rusko, Anglie Los baráže, nasazení: nejlepších šest týmů z druhých míst v kvalifikaci; nenasazení: zbývající čtyři týmy z druhých míst v kvalifikaci a vítězové Ligy národů Semifinále baráže: tři skupiny po čtyřech (skupina A, skupina B, skupina C). Semifinále na jedno utkání na stadionu nasazeného týmu. Vítězové postoupí do finále, o místě konání rozhodne los.