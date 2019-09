Slovenský triumf, maďarská zloba. Hapal se divil: Kam se poděl respekt?

Stadion Ferencvárose v centru Budapešti byl natřískaný až pod střechu. A od začátku bylo jasné, že hosté ze Slovenska tam rozhodně nejsou vítáni.



„Víme, jací jsou maďarští fanoušci. Byli jsme na kulisu na stadionu připravení,“ ujišťoval Róbert Mak, jeden ze slovenských střelců.

Už před zápasem domácí publikum spustilo tak ohlušující nepřátelský pískot, že v něm slova slovenské hymny zcela zanikla.

„Nic jsem neslyšel. Nevěděl jsem, jestli zpívat, nebo co mám vlastně dělat,“ popisoval Martin Dúbravka, slovenský brankář. A trenér Pavel Hapal po zápase dodal: „Ostuda, nemělo by se to stávat, hymny by se měly ctít. Na místě je přece vzájemný respekt.“

Jak ovšem připomínají někteří novináři na Slovensku, domácí jen soupeři oplatili chování z březnového utkání v Trnavě (2:0), kde se pro změnu pískalo při maďarské hymně, byť mnohem méně.

Nepříjemnější tak pro slovenské příznivce tentokrát bylo, že sektor na stadionu v Budapešti sdíleli s fanoušky Maďarska. A od začátku do konce oba tábory z bezpečnostních důvodů oddělovali policejní těžkooděnci.

„Byli to slovenští Maďaři, kteří si zcela legálním způsobem koupili lístky na zápas. Předpokládali jsme, že by podobný problém mohl vzniknout, a tak jsme dopředu požádali o přítomnost policie v sektoru,“ vysvětlil pro Šport.sk generální sekretář slovenského fotbalového svazu Jozef Kliment.



Maďarští fanoušci, kteří v sektoru hostů byli, na sobě neměli žádné státní symboly, šály ani vlajky. Byli pouze oblečeni v černých trikách, ve kterých fandila i většina stadionu.

„Být v jednom kotli s Maďary není nic příjemného. Máte tam rodinu, děti a bojíte se o bezpečnost. Ani pro fanoušky tohle nebyl jednoduchý zápas,“ poznamenal Dúbravka. „O to radši jsme, že jsme se na konci zápasu mohli společně radovat.“

Zvlášť po čtyři dny starém domácím zápase, který Slováci prohráli s Chorvatskem ostudně 0:4.

„Tentokrát jsme předvedli vynikající výkon, vysoko jsme napadali, vyhrávali jsme souboje a vytvořili si spoustu šancí,“ chválil Hapal.

A slovenská média zase chválila jeho.

Například za odvahu nasadit od začátku Róberta Boženíka, devatenáctiletého útočníka Žiliny, jenž svým prvním reprezentačním gólem o vítězství rozhodl.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Chorvatsko 5 3 1 1 10:5 10 2. Slovensko 5 3 0 2 9:7 9 3. Maďarsko 5 3 0 2 7:6 9 4. Wales 4 2 0 2 4:4 6 5. Ázerbájdžán 5 0 1 4 5:13 1

Slováky vítězství v boji o Euro posunulo zpátky na postupovou druhou příčku, mají lepší skóre než třetí Maďaři a na Chorvatsko, které nečekaně ztratilo v Ázerbájdžánu (1:1), ztrácejí bod.

Do konce kvalifikace je čekají ještě zápasy s Walesem, který odehrál o jedno utkání méně a na druhou příčku mu chybí tři body, v Chorvatsku a s Ázerbájdžánem.