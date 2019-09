Kosovo hraje poprvé s Anglií, v akci jsou i Francouzi a Portugalci

Kosovo neprohrálo už patnáct zápasů v řadě. Pokud by skvělou sérii prodloužilo zrovna v Anglii, byla by to senzace. A komplikace pro český tým, který si zaváhání balkánského soupeře přeje.

Češi hrají v souběžně hraném utkání v Černé Hoře.

O postup na mistrovství Evropy bojují také Francouzi, kteří doma hostí outsidera z Andorry, či Portugalci, již se po vítězství v Srbsku přesunuli do Litvy.

Skupina A

Anglie Anglie : Kosovo Kosovo 0:0 (-:-) Sestavy:

Pickford – Alexander-Arnold, M. Keane, Maguire, Chilwell – Rice, Henderson – Sterling, Barkley, Sancho – Kane (C). Sestavy:

Muric – Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj – Voca, Halimi – Muslija, Celina, Valon Beriša – Muriqi. Náhradníci:

Heaton, Pope – Trippier, C. Wilson, Joe Gomez, Maddison, Mount, Mings, Oxlade-Chamberlain, Rose, Rashford, Winks. Náhradníci:

Bekaj, Ujkani – Bernard Beriša, Drešević, Hasani, H. Kryeziu, Nuhiu, Rašani, Paqarada, Raškaj, Žegrova. Rozhodčí: Zwayer – Schiffner, Achmüller (všichni Německo)

Skupina B

Litva Litva : Portugalsko Portugalsko 0:0 (-:-)

Lucembursko Lucembursko : Srbsko Srbsko 0:0 (-:-)

Skupina H

Francie Francie : Andorra Andorra 0:0 (-:-) Rozhodčí: Balakin – Kucev, Vysockij (vš. Ukrajina)

Moldavsko Moldavsko : Turecko Turecko 0:0 (-:-)