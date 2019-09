Fotbalová jednadvacítka zahájila kvalifikaci ME vítězně. Porazila Litvu

f - Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili vítězně do kvalifikace o ME. V Českých Budějovicích porazili Litvu 2:0 díky gólům Vaníčka a Šašinky z penalty.

Kvalifikace fotbalového ME hráčů do 21 let Skupina 4 Česko Česko : Litva Litva 2:0 (1:0) Góly:

16. Vaníček

68. Šašinka

Sestavy:

Jedlička – Holík, Chaluš (C), Plechatý, Granečný – Krejčí, Sadílek – Matoušek (89. Graiciar), Hložek (84. Havelka), Vaníček (74. Žitný) – Šašinka.

Krapikas (C) – Antanavičius (83. Ramanauskas), Šatkus, Armalas, Levšin – Stočkünas (62. Vareika), Utkus (46. Kloniünas), Mégalaitis (75. Uzéla), Šešplaukis, Milašius – Jankauskas (75. Dolžnikov).

Trmal – Šimek, Graiciar, Havelka, Janošek, Bucha, Žitný, Souček, Douděra.

Šiaulys – Amirzian, Konikas, Uzéla, Ramanauskas, Širvys, Kloniünas, Dolžnikov, Vareika.

52. Vaníček, 64. Matoušek, 65. Granečný, 72. Sadílek, 90+1. Krejčí

54. Milašius, 85. Uzéla Rozhodčí: Laforge – Monteny, Cremers Počet diváků: 3823