Fotbalová jednadvacítka sehraje důležitý zápas s Chorvaty

„Lvíčata“ vedou skupinu o čtyři body před Řeckem a o pět před Chorvaty, oba celky ale sehrály o zápas méně. Chorvatsko ve čtvrtek rozstřílelo Řeky 5:0, dvakrát se trefil útočník pražské Slavie Petar Musa.

„V San Marinu jsme zvládli vítězně restart kvalifikace. Líbil se mi způsob výhry, že jsme plnili to, co jsme si řekli. Zápas nás psychicky povzbudil do utkání s Chorvatskem, které bude jedním z nejdůležitějších v podzimní části,“ řekl Krejčí v nahrávce pro média.

Utkání podle něj může jeho týmu do zbytku kvalifikace pomoci. „Kdyby se to s Chorvatskem nějakým způsobem zvládlo bodově, byl by větší klid do posledních zápasů. Chorvati jsou pořád soupeř z prvního koše. Teď ukázali zase obrovskou kvalitu s Řeky a určitě nás nečeká nic jednoduchého,“ uvedl kouč.

„Chorvati pro mě byli jasný favorit skupiny. Hráči hrají stabilně v Dinamu Záhřeb, mají starty v Lize mistrů, v domácí soutěži. Proti Řekům opět dokázali, jak kvalitní hráče mají, takže pokud chtějí postoupit, bodových ztrát si samozřejmě moc dovolit nemůžou,“ konstatoval někdejší trenér Plzně.

Podle záložníka Pavla Buchy výhra v Chorvatsku pomůže týmu psychicky. „To, že jsme je už jednou dokázali porazit, nám dodá sebedůvěru a sílu do zápasu, který nás teď čeká,“ prohlásil Bucha, který tehdy pomohl vítěznou brankou.

Krejčí hráčům listopadový souboj připomene. „Pokud chcete porazit takový tým se spoustou individualit, musí to být hodně týmové. V zápase nesmíte vyrábět nějaké hrubé individuální chyby a nabídnout soupeři situace, ve kterých jsou silní,“ řekl.

Chce, aby jeho svěřenci šli do utkání sebevědomě. „V předešlých zápasech jsme dokázali, že fotbal hrát umíme. Věřím tomu, že i kluci to tak vnímají, že je to jeden z nejdůležitějších zápasů kvalifikace a že k tomu i tak přistoupí. Jediné, co mě na zápase mrzí, je to, že by si zasloužil plné tribuny, což se nestane. To je jediné obrovské minus zápasu,“ uvedl Krejčí.