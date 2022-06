Bude to velké utkání, hrajeme o Euro, říká Šulc o souboji s Anglií

V pátek se chystá další významné utkání. Český národní tým do 21 let vyzve od 18 hodin stejně staré soupeře z Anglie, tedy tým, ve kterém vynikají hráči nastupující ve slavné Premier League.

Už to samo o sobě by bylo velkým tahákem. Důležitost duelu umocňuje fakt, že ve hře je přímý postup na evropský šampionát. V neúplné tabulce skupiny jsou Češi první o tři body před Anglií, která však odehrála o dva souboje méně. Dnešní výhra by výběr trenéra Jana Suchopárka výrazně přiblížila účasti na závěrečném turnaji.

Česko - Anglie Pátek 18.00 online

Lvíčata odehrála zatím všechna domácí kvalifikační utkání v Českých Budějovicích, kde si drží stoprocentní bilanci. Postupně zdolala Slovinsko, Albánii i Kosovo, aniž by dostala jediný gól. „I když třeba se Slovinskem to nebylo moc přesvědčivé. Musíme domácí bilanci potvrdit,“ velí plzeňský záložník Pavel Šulc, který na jihu Čech dvakrát hostoval.

„Moc se těším, že budu hrát zase na Střeleckém ostrově. Znám to tu, hraje se mi zde moc dobře, lidé mě tady měli rádi. Určitě se potkám s řadou známých. Mluvil jsem s bývalým spoluhráčem Ivo Táborským, který také dorazí,“ zmiňuje Šulc.

Diváci se na vrchol kvalifikace chystají ve velkém. Lístky postupně mizí a stadion by měl být velmi slušně zaplněný. „Fanoušci nám mohou hodně pomoci. Věřím, že se bude hrát ve skvělé atmosféře. Musíme se chytit nějakou povedenou akcí v úvodu a tím strhneme i lidi,“ přeje si Šulc.

Kreativní záložník tím zároveň odhaluje recept, jak na hvězdného soupeře. „Mohli bychom si pomoci ze standardek. Cesta k úspěchu je v týmovém výkonu,“ tuší.

Pro většinu hráčů z českého týmu to bude jeden z největších zápasů v jejich dosavadních kariérách. „Bude to velké utkání. Hraje se o Euro, to je obrovská motivace. Zatím největším zážitkem pro nás byl asi zápas v Anglii před plným stadionem,“ srovnává.

Ostrovní celek má ve svém kádru řadu talentů, které sbírají starty v anglické lize. Na jih Čech s týmem dorazili třeba Emile Smith Rowe z Arsenalu, Harvey Elliot z Liverpoolu nebo Jacob Ramsey z Aston Villy. „Srovnání s takovými hráči nás může povzbudit. Individuálně mohou být od nás trochu odskočení, ale týmovým výkonem se jim budeme chtít vyrovnat,“ tvrdí Šulc.

Vstupenky na utkání stojí od 150 do 250 korun a k dispozici by měly být i před utkáním na stadionu.