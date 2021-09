Bez Schicka. Bez Bořila a Čelůstky. Bez Daridy. Patálie, které se nehodí

Ne že by snad reprezentace měla už před dnešním zápasem v Ostravě s Běloruskem hledat alibi. Neexistuje! Podprůměrného soupeře, který v posledním soutěžním utkání schytal osm gólů od Belgičanů, musí sesekat. Ale když vám chybí téměř 20 hráčů z kádru, který se v národním týmu protočil za poslední rok, důvod k obavám je logický. „Absencí je tentokrát opravdu hodně,“ řekl velmi diplomaticky trenér Šilhavý.

Česko - Bělorusko Čtvrtek 20.45 online

Až vpodvečer před zápasem kouknete na českou sestavu, jistě v ní nenajdete útočníka Patrika Schicka, nejlepšího střelce Eura.



Ani kapitána Vladimíra Daridu, který se rozhodl, že se bude věnovat jen svému klubu a rodině.

Nebudou ani krajní obránci Bořil s Kadeřábkem, což jsou reprezentační stálice. Ani záložník Masopust, pracant, na kterém kouč dosud stavěl. Nebude ani stoper Čelůstka, který ve dvojici s hlavičkářem Kalasem překvapil solidními výkony na červnovém Euru. Čelůstkův náhradník Kúdela, který je po 10zápasovém trestu volný, se navíc zranil.

Náhradníky za absentéry bude Šilhavý vybírat ze seznamu, který je přeplněný nečekanými jmény: Havel, Jemelka, Kaša, Zmrhal, Tecl, Doležal. Kdyby se nedejbože zranil brankář Vaclík, do branky by musel jeden ze zcela neprověřené dvojice Nguyen – Staněk.



Můžete Šilhavému snadno vyčíst, že do týmu pozval borce bez formy, věčné spalovače šancí nebo hráče za zenitem výkonnosti, kteří si na první pohled nezaslouží nosit lvíčka na dresu. Ovšem vzhledem k tomu, že národní tým potřebuje úzkostlivě dodržovat covidovou bublinu, musel se kouč při skládání výběru rozhlížet jen mezi těmi, kteří na sraz nebudou mít dlouhou cestu. Proto finální soupiska z velké části připomíná ligový výběr.

Na Bělorusko to ve čtvrtek večer stačit musí. V neděli proti Belgii, která patří k nejlepším reprezentacím planety, to bude tuze komplikovaná výzva. Češi přitom ztrácet nesmějí, protože zatím se světová kvalifikace nevyvíjí příznivě. Přímo do Kataru postoupí jen vítěz skupiny.

Než začalo povedené Euro, kde Šilhavého válečníci málem postoupili až do semifinále, získali ze tří kvalifikačních duelů výhru, remízu a porážku. S favorizovanou Belgií klidně mohli vyhrát, proti Walesu jim zavařil roztěkaný kanonýr Schick, který dostal za oplácení červenou kartu. A zkuste mezi českými útočníky najít muže, který na dva zápasy potrestaného Schicka zastoupí? Musí se snažit hlavně mladičký sparťan Hložek, ročník narození 2002.



(Do)nominace jabloneckého Doležala a slávisty Tecla, kteří se v lize gólově trápí, připadá části fanoušků jako špatný vtip. Ale na koho jiného ukázat? Na zlínského Poznara, Puškáče z Bohemians, olomouckého Zifčáka, veterána Papadopulose z Karviné nebo jeho vrstevníka, boleslavského Škodu? Všichni jmenovaní sice zvládli za šest ligových kol tři branky, ale Šilhavému do představ nepasují. Trenér poslechl instinkt a konzervativní náturu, která se mu častěji osvědčila, než mu uškodila.

Ať už patříte mezi fanoušky Jaroslava Šilhavého, nebo do zástupu jeho kritiků, musíte uznat, že i díky jeho přístupu se český tým během tří let posunul z bahna do evropského nadprůměru. Teď jde ovšem o mistrovství světa!