Jedenadvacítka v kvalifikaci o ME zdolala Skotsko. Trefili se Kričfaluši a Eduardo

Autor: ,
  20:13aktualizováno  20:31
Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u týmu od nového cyklu nástupcem Jana Suchopárka. V prvním poločase skóroval Ondřej Kričfaluši, druhý gól přidal po přestávce z penalty Yannick Eduardo.
Česko - Skotsko, utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale do...

Česko - Skotsko, utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let,. Hráči Česka se radují z gólu. | foto: ČTK

Češi slaví výhru nad Skotskem v kvalifikaci o ME hráčů do 21 let.
Čeští fanoušci během utkání proti Skotsku v kvalifikaci o ME hráčů do 21 let.
Yannick Eduardo během utkání se Skotskem v kvalifikaci o ME hráčů do 21 let.
Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...
7 fotografií

Češi se v úterý představí na Gibraltaru, ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.

Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

Domácí hráči si vytvořili hned v úvodní minutě velkou šanci, ale Ambros z ostrého úhlu branku netrefil. Po akci Šína s Konečným zakončil těsně vedle Vojta. Ve 22. minutě už se skóre změnilo. Šín z přímého kopu našel Kričfalušiho a urostlý hráč usměrnil hlavou míč do sítě. Hosté byli směrem dopředu neškodní a navíc přišli o brankáře McFarlana, který po srážce s Maškem krvácel z nosu.

Také nástup do druhého poločasu patřil českému týmu. Vojta v šestnáctce přiťukl míč volnému Maškovi a náhradní gólman Adams vyrazil jeho střelu na rohový kop. Skotové ožili a jedenadvacítce přišla velmi vhod penalta, kterou sudí nařídil za faul Montgomeryho na Konečného.

Češi ji proměnili až na třetí pokus. První exekutor Kričfaluši gólmana nepřekonal, jenže Adams předčasně opustil brankovou čáru a penalta se opakovala. Míč si vzal Vojta, gólman proti němu také uspěl, ale znovu díky přešlapu, takže se pokutový kop opět opakoval. Třetím exekutorem byl Eduardo, který se štěstím brankáře prostřelil.

Jan Chytrý (vlevo) z Česka a Matthew Anderson ze Skotska.

O gólovou pojistku se tak postaral syn angolského otce a české matky. Narodil se v Kadani a vyrůstal v Nizozemsku, momentálně hostuje z Lipska v druholigovém nizozemském Dordrechtu.

Šedesátiletý Bílek převzal výběr po Suchopárkovi, jenž působení u reprezentace zakončil na červnovém evropském šampionátu na Slovensku. Tam čeští mladíci skončili ve skupině. Bílek se už v červnu sešel s hráči na krátkém kempu.

Kvalifikace ME U21
5. 9. 2025 18:00
Česko Česko : Skotsko Skotsko 2:0 (1:0)
Góly:
22. Kričfaluši
71. Eduardo
Góly:
Sestavy:
Koutný – Chytrý, Hunal, Paluska, Konečný – Šín (C) (59. Planka), Kričfaluši – Ambros (79. Bužek), Mašek (59. Eduardo), Labík – Vojta (88. T. Slončík).
Sestavy:
McFarlane (43. Adams) – Donovan, Mullen (46. Cleall-Harding), Graham – Anderson, Watson (C), Borland (46. Montgomery), McPherson – Kelly (77. Curtis) – Wilson, Gardner (59
. One).
Náhradníci:
Baier – Jelínek, Mikulenka, Čoudek, Kutík.
Náhradníci:
Mebude, Lawrence, Ure, Thomson.
Žluté karty:
37. Mašek, 65. Kričfaluši, 88. Eduardo, 90+7. T. Slončík
Žluté karty:
28. Mullen, 66. Graham, 69. Anderson, 70. Adams, 85. Curtis

Rozhodčí: Badstübner – Waschitzki, Hüwe (GER).

Počet diváků: 5819

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Černá Hora vs. ČeskoFotbal - Skupina L - 5. 9. 2025:Černá Hora vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 11.00
  • 5.40
  • 1.27
Faerské ostrovy vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 5. 9. 2025:Faerské ostrovy vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 30.00
  • 9.00
  • 1.06
Moldavsko vs. IzraelFotbal - Skupina I - 5. 9. 2025:Moldavsko vs. Izrael //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 80.00
  • 20.00
  • 1.02
Itálie vs. EstonskoFotbal - Skupina I - 5. 9. 2025:Itálie vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.09
  • 7.80
  • 40.00
Švýcarsko vs. KosovoFotbal - Skupina B - 5. 9. 2025:Švýcarsko vs. Kosovo //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Slovinsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina B - 5. 9. 2025:Slovinsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 10.00
  • 4.60
  • 1.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

ONLINE: Černá Hora - Česko 0:1, v úvodu střílí gól Červ, i domácí trefují břevno

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Čeští fotbalisté v Černé Hoře vstoupili do kvalifikačního utkání o postup na mistrovství světa 2026 skvěle. V Podgorici se ujali vedení už po necelých třech minutách, kdy se střelou z dálky prosadil...

5. září 2025  19:30,  aktualizováno  21:06

Jedenadvacítka v kvalifikaci o ME zdolala Skotsko. Trefili se Kričfaluši a Eduardo

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u týmu od nového cyklu...

5. září 2025  20:13,  aktualizováno  20:31

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  19:02

Osmá letní posila pro Spartu. Z Jablonce přichází defenzivní univerzál Martinec

Fotbalová Sparta hlásí osmou letní posilu, z Jablonce přichází sedmadvacetiletý Jakub Martinec. Defenzivní univerzál, který zvládne zahrát na stoperu i v záloze, podepsal na Letné víceletý kontrakt.

5. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:28

Ronaldo mi dres nedal, říká Beauguel. V Artisu si opět zvyká na český fotbal

Tři roky nazpět platil za nejlepšího střelce první ligy. Francouzský dlouhán vyhrál v dresu Plzně celou ligu i korunu krále střelců. A pak Jean-David Beauguel zmizel v zahraničí. Rozhodnutí jít do...

5. září 2025  15:52

Ani pivo, ani klobása. To jsme na fotbale? Saúdové hráli fotbalový přátelák v Praze

Premium

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

Oproti červnovému výprasku v Chorvatsku (1:5) by v základní sestavě příliš změn neudělali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi, ať proti Černé Hoře...

5. září 2025  14:05

Sváťo, dostaneš se z toho? Habanec vyděsil, teď uklidňuje: Byl to jen slepák

Vyděsilo ho, jak všechny vyděsil. Když vyšlo najevo, že fotbalový trenér druholigového Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je v nemocnici, telefon mu zahltily povzbudivé zprávy. „Půl republiky mi psalo:...

5. září 2025  14:05

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky...

5. září 2025  12:40

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Sparta ovládla srpnovou anketu ve fotbalové lize, zvítězili Rrahmani a Priske

Nejlepším hráčem za srpen v první fotbalové lize byl zvolen kosovský útočník Albion Rrahmani ze Sparty. Mezi trenéry zvítězil další zástupce letenského klubu Dán Brian Priske. Výsledky zveřejnila...

5. září 2025  10:57

Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Na začátku tiskovky se lehce zadrhával, protože ho rušil horlivý překladatel, který jeho slova současně tlumočil domácím novinářům do černohorštiny. Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace, pak...

5. září 2025  8:53

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.