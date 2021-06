Brazilští fotbalisté pádí do Kataru, v kvalifikaci vyhráli i šestý zápas

Brazilce poslal do vedení už ve čtvrté minutě Neymar, jenž si připsal 66. gól ve 105. zápase v reprezentačním dresu. „Rychlá branka nás uklidnila a mohli jsme pak hrát v klidu s míčem, zatímco Paraguay musela dotahovat a my to na konci pojistili,“ popsal zápas obránce Marquinhos.

Druhý gól přidal v nastaveném čase Lucas Paquetá po přihrávce Neymara, který tak vylepšil svou bilanci v kvalifikaci na pět branek a čtyři asistence.

Paraguay, která byla v bojích o MS v Kataru dosud rovněž bez porážky, podlehla Brazílii v domácím prostředí poprvé od roku 1985. Brazilci udrželi v šestém zápase popáté čisté konto a prožívají nejlepší vstup do kvalifikačních bojů od roku 1969, kdy rovněž vyhráli úvodních šest duelů.

Po zápase brazilští fotbalisté znovu zkritizovali přeložení jihoamerického šampionátu Copa América do Brazílie. Odmítli ale, že by turnaj bojkotovali.

„Jsme proti pořádání turnaje Copa América, ale nikdy bychom neodmítli reprezentovat Brazílii,“ zdůraznili ve společném prohlášení.

Šampionát byl přeložen kvůli koronavirové situaci z Argentiny do Brazílie, která přitom s epidemií covidu-19 také stále bojuje. Fotbalistům se nelíbí, že s nimi převzetí pořadatelství turnaje nikdo nekonzultoval.

Argentinci měli zápas v Kolumbii dobře rozehraný. Po rychlých brankách Romera a Paredese vedli v 8. minutě 2:0, nakonec se ale potřetí museli spokojit s remízou. O snížení se po přestávce postaral z pokutového kopu Muriel a vyrovnání zařídil ve čtvrté minutě nastaveného času Borja.

Kvalifikace MS 2022 ve fotbale jihoamerická zóna CONMEBOL Ekvádor - Peru 1:2 (0:0)

Branky: 90.+3 Plata - 63. Cueva, 89. Advincula. Venezuela - Uruguay 0:0 Kolumbie - Argentina 2:2 (0:2)

Branky: 51. Muriel z pen., 90.+4 Borja - 3. Romero, 8. Paredes. Paraguay - Brazílie 0:2 (0:1)

Branky: 4. Neymar, 90.+3 Paquetá. Chile - Bolívie 1:1 (0:0)

Branky: 69. Pulgar - 81. Moreno z pen.