Když za Kuvajt nastoupil Platini. Příběh z hitparády fotbalových bizárů

Na první pohled to vlastně nijak zvláštně nevypadalo. Jako obvykle v základní sestavě, na sobě tmavě modrý dres, na zádech oblíbené číslo deset. Takhle Platiniho fanoušci vídali celých deset let, kdy reprezentoval Francii.

Jenže v listopadu 1988 už jí nešéfoval na hřišti, ale z lavičky: krátce poté, co ve dvaatřiceti nečekaně ukončil kariéru, se stal v národním týmu trenérem. A tak musel být pro Francouze o to větší šok, když se z ničeho nic jméno jejich reprezentačního kouče objevilo v zápisu o přátelském utkání Kuvajt - Sovětský svaz.

Na hrbolatém trávníku stadionu Al-Sadaka v Kuvajtu, hlavním městě stejnojmenného státu, odehrál Platini zmíněných jedenadvacet minut, stihl pobavit několika kličkami, jednou rozehrál přímý kop. Pod dresem se mu už rýsovalo kulaté bříško, možná i proto se nechal tak brzy vystřídat.

Potřásl si rukou s náhradníky a trenérem, odkráčel do kabiny a tím kuvajtská epizoda skončila.

Ale proč a jak k ní vůbec došlo?

Nikdy se nepodařilo objasnit, co vlastně Platiniho motivovalo, aby se - byť jen chvíli - bil na hřišti za zemi, se kterou ho vůbec nic nepojí. Jisté je vlastně jen to, že přicestoval na pozvání emíra Jabera al-Ahmada al-Sabaha, aby národní tým podpořil v přípravě na prosincový Asijský pohár v Kataru. Mocný vládce domluvil dva zápasy se Sovětským svazem, u druhého měl být i Platini - ale jen jako host na honosné galavečeři.

Tak jak se mohlo stát, že 27. listopadu sklízel potlesk narvaného stadionu, když se zhruba ve čtvrtině zápasu šoural ze hřiště? FIFA proti startu v přátelském utkání zřejmě nic nenamítala, dodnes jej Platinimu eviduje v oficiálních statistikách. A my se můžeme jen domýšlet.

Třeba si s emírem během večeře padli do oka a upekli senzační dohodu. Možná v ní hraly roli peníze: jak se později ukázalo v době, kdy Platini šéfoval evropskému fotbalu, když zašustily bankovky, obvykle se moc nerozmýšlel. Proto několikrát čelil obvinění z korupce, třeba i kvůli podezřelému přiklepnutí pořadatelství mistrovství světa 2022 pohádkově bohatému Kataru.

Mohla ho štědrá finanční nabídka zlákat i tehdy v Kuvajtu? Možná. A nebo mohlo jít o jakousi zvláštní formu usmíření: Platini totiž sehrál důležitou roli ve chvíli, kdy Kuvajťané ztropili na mistrovství světa ve Španělsku v roce 1982 nevídaný skandál.

V prvním zápase senzačně remizovali 1:1 s Československem a před zápasem s Francií jim nechybělo sebevědomí. Tým kolem Platiniho jim ovšem nedal šanci, hvězdný záložník sám vstřelil jeden z gólů, Francouzi čtvrt hodiny před koncem vedli 3:1 a v tu chvíli přidali ještě čtvrtý gól, který spustil obří protesty.

Sám šejk Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, bratr zmíněného emíra, se vřítil na hřiště a běžel sovětskému rozhodčímu Stuparovi vynadat: „Proč jsi to uznal?! To jsi neviděl, že naši přestali hrát? Někdo v hledišti zapískal a hráči mysleli, že to byla tvoje píšťalka!“

Stupar, světě div se, nátlaku rozzuřeného státníka podlehl a gól odvolal. Francouzi ovšem stejně nakonec čtvrtou branku vstřelili a Kuvajťané v sobě několik let dusili vztek. Tak že by Platiniho angažování mělo zahladit (ne)dávné spory? I to je varianta.

Jisté je, že francouzský bonviván si od té doby v Perském zálivu udržoval dobré vztahy. Když už opět coby trenér připravoval národní tým na kvalifikaci o mistrovství Evropy 1992, hádejte, kde naplánoval soustředění?

Ano, správně. Právě tam, kde jako hráč napsal bizarní tečku za velkolepou kariérou.