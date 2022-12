Z vyvrhele reprezentant. NHL? Pořád tajně doufám, říká útočník Hrabík

Párkrát se o té neveselé kapitole své hokejové kariéry sám včera lehce zmínil. „Nebylo to nic příjemného.“ „Koukám raději jen dopředu.“ „Dopadlo to, jak dopadlo.“ Kryštof Hrabík místo cesty k vysněné NHL od podzimu nastupuje za Plzeň v extralize, v níž zaujal i trenéra národního týmu Kariho Jalonena. „O reprezentaci člověk sní, ale nepřemýšlel jsem, že bych se vrátil do Evropy,“ poví také třiadvacetiletý Hrabík.