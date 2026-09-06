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Budu kandidovat! Kritizovaný Infantino se znovu hodlá ucházet o pozici šéfa FIFA

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  15:41
Gianni Infantino.

Gianni Infantino. | foto: Manu FernandezAP

Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...
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Gianni Infantino se navzdory masivní kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z fotbalového mistrovství světa hodlá příští rok ucházet o znovuzvolení na post předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Organizace to v sobotu uvedla v prohlášení. „V dubnu předseda FIFA oznámil, že bude v roce 2027 znovu kandidovat. Samozřejmě se na tom nic nezměnilo. Pan Infantino bude znovu kandidovat,“ oznámila federace.

Jde o první vyjádření k budoucnosti Infantina od chvíle, kdy se dostal pod tlak kvůli svému záměru na další komercionalizaci fotbalu. Evropská fotbalová unie UEFA a další federace kvůli tomu pohrozily bojkotem akcí FIFA. Infantino pak od plánu ustoupil.

Za kritizovaným funkcionářem nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL. Kandidát na šéfa FIFA musí získat podporu alespoň 106 z 211 členských svazů. Přihlášku je třeba podat do 18. listopadu.

Zástupci UEFA a její spojenci uvažovali o tom, že vyvolají hlasování o nedůvěře s cílem odvolat Infantina z čela federace. Podle BBC ale od toho nakonec upustili.

Infantino chce prodat podíl z MS do rukou investorů. UEFA vyšla s ostrou kritikou

UEFA a FIFA jsou však stále v ostrém sporu. Evropská fotbalová unie minulý týden požádala soud v USA, aby jí umožnil získat výpovědi a dokumenty od subjektů sídlících v USA, které chce použít jako důkazy proti Infantinovi. Ve Švýcarsku, kde obě organizace sídlí, se chystá podat na šéfa světového fotbalu trestní oznámení. FIFA ve čtvrtek obvinila zástupce UEFA z očerňovací kampaně.

Hlavními investory, kteří by zaplatili 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl v dceřiné společnosti, jež by spravovala komerční akce FIFA včetně mistrovství světa, měli být lidé s vazbami na rodinu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šestapadesátiletý Infantino stojí v čele FIFA přes deset let. Jeho současné funkční období skončí příští rok.

V sobotu se zúčastnil zahájení mistrovství světa fotbalistek do 20 let v Polsku, o své budoucnosti v čele FIFA ale nechtěl mluvit. Otázku, zda nezvažoval odstoupení po velké kritice kvůli nedávnému plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, nechal bez odpovědi.

„Bude toho hodně, co říct, ale až na tom pravém místě a v pravý čas. To není dneska a tady, kdy si užíváme fotbal,“ řekl Infantino televizní stanici Sky News v Katovicích, kam zavítal na zápas mezi Polskem a Argentinou.

Trestní oznámení na Infantina. UEFA má problém s plánem prodat část práv na MS

„Ve FIFA samozřejmě nadále pracujeme na tom, abychom lidem v každém koutu světa dali šanci a našli způsoby a prostředky, jak se zlepšit a zapojit. Aby mohli také oslavovat fotbal, který všichni milujeme,“ uvedl Infantino.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
  • 2.25
  • 4.00
Zlín vs. TepliceFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Zlín vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.60
  • 3.70
  • 1.54
Jablonec vs. LiberecFotbal - 7. kolo - 6. 9. 2026:Jablonec vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
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  • 3.40
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Živě0:0
  • 4.60
  • 2.90
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Parma vs. MonzaFotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Parma vs. Monza //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 10.00
  • 3.90
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