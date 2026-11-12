Krejčího šestá červená, navíc druhá v řadě. I Kovář tušil: Možná by konec vypadal jinak

Stejně jako před měsícem v Oviedu dohrávali proti nejlepší světové reprezentaci v oslabení. A stejně jako před měsícem v Oviedu jim závěrečné minuty zkomplikoval zrovna jejich lídr.
„Mluvili jsme o tom před zápasem,“ krčil rameny trenér Santi Denia. „Víme, že v zápasech na téhle úrovni je klíčové dohrát v jedenácti.“
Škoda, protože jinak byl druhý poločas z české strany na pochvalu. Nebezpečné situace, nadějné možnosti. I Krejčí měl na hlavě jednu, jenže po rohu Coufala v pozici, kdy se obvykle nemýlí, špatně trefil balon.
A za pár minut bylo hůř. Krejčí šel ven za stavu 0:1, z poslední akce pak Češi ještě inkasovali druhý gól.
„To jsou prostě rozhodnutí na hřišti, která se dějí. Možná by koncovka zápasu vypadala jinak, ale takový je fotbal. Stane se,“ reagoval gólman Kovář a Zima, Krejčího stoperský kolega, doplnil: „Vyplynulo to ze stylu hry. Známe to i ze Slavie, kde hrajeme jeden na jednoho po celém hřišti. Leckdy rozhoduje vteřina a takový soupeř umí tyhle mikrochyby využít.“
Pro český tým to byla třetí červená karta v pátém zápase pod novým koučem Santim Deniou. Ostatně i o tom kapitán před zápasem se Španěly mluvil: „Musíme si dávat pozor. A já obzvlášť.“
Myslíte, že mu ta slova zněla v uších, když v mokrém dresu a se sklopenou hlavou odcházel do kabin?
Už předtím to nebyl zrovna jeho zápas.
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Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti
Nejdřív ho VAR zkraje druhé půle vysvobodil, když nestačil v rychlostním souboji rozběhnutému Pinovi. Ten frnknul Krejčímu za zády po náramném pasu od gólmana Simóna, překonal i Kováře, ale radost mu sebral výrok videorozhodčích, kteří po dlouhém zkoumání našli těsný ofsajd.
Krejčí si oddechl a Čechy šťastný moment nakopl k nadějnému výkonu, ten ovšem červená karta ze 72. minuty zase utla. Stoper anglického Wolverhamptonu nezareagoval na perfektní patičku od Merina a instinktivně sáhl po soupeři, který by šel jinak sám na bránu.
Zase to byl Fernández, útočník Espaňolu, na kterém se český kapitán vyfauloval už před pěti týdny v Oviedu. Vzpomínáte?
Tehdy za podobný zákrok na půlce hřiště viděl druhou žlutou. Tu první schytal o pár minut dřív, když po neuznaném českém gólu zblízka vyfénoval řeckého rozhodčího Fotiase. Tentokrát mu sudí z Černé Hory napoprvé vyloučení odpustil, jakkoli měl o celé akci dobrý přehled.
Na záznamu ale ihned viděl, že se zmýlil.
„Fotbal nemáte vždycky pod kontrolou, ale byla to situace, se kterou jsme si měli lépe poradit a vzájemně si pomoct,“ navázal Denia. „Takovým momentům musíme předcházet, aby vzadu nezůstal jen jeden hráč. Musíme na tom zapracovat jako tým.“
Pro sedmadvacetiletého Krejčího to byla už šestá červená karta kariéry. Čtyřikrát ho vyloučili ve Spartě a teď podruhé i v reprezentaci.
Jen Tomáš Řepka, Pavel Nedvěd a Radoslav Látal se nechali v samostatné reprezentační historii vyloučil víc než jednou. Krejčímu se to navíc stalo podruhé v řadě, což je problém. A pro kouče Deniu nepříjemnost před klíčovým utkáním v Chorvatsku, které Češi v neděli potřebují zvládnout, aby měli šanci na udržení v elitní divizi Ligy národů.
„Připravíme se, jako by to bylo finále mistrovství světa,“ slíbil kouč. „Pro reprezentaci je to poslední zápas roku a my dál věříme naší cestě. Samozřejmě, že se musíme zlepšit, ale to platí i pro nás trenéry.“