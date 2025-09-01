Krejčí poprvé o přestupu: Jen se usmívám! A na hřišti v Anglii znovu vidím emoce

„Nemůžu se dočkat,“ cukají mu koutky a před novináři v Praze, kde se s fotbalovou reprezentací od pondělí chystá na pokračování kvalifikace o mistrovství světa proti Černé Hoře, několikrát zopakuje své tradiční: „Su rád!“
Aby ne!
O víkendu coby náhradník poprvé poznal atmosféru Premier League, nejlepší ligy světa, a i když jeho tým doma s Evertonem prohrál 2:3 a po třech kolech zůstává bodově na nule, Krejčí tvrdí: „Když jsem nad tím zážitkem zpětně přemýšlel, jen jsem se usmíval a byl šťastný z toho, co mě čeká.“
„Jasně, že se nám start sezony nepovedl. Z klubu ovšem cítím velkou energii a touhu nenechat věci tak, jak jsou. Vyvolává to ve mně emoce, které jsem v sobě míval dřív.“
Bylo ve hře, že byste šel rovnou do zápasu?
S týmem jsem trénoval jen jednou a neměl v podstatě žádný čas na adaptaci, takže bylo přirozené, že všechno nejdřív poznám z lavičky. Ale připravený jsem byl, dokonce už se ke střídání schylovalo.
Vážně?
Patnáct minut před koncem. Já a útočník Saša Kalajdžič jsme měli jít do hry, ale zranil se nám levý bek, takže trenéři na poslední chvíli moje střídání odvolali. Ale myslím, že všechno bylo přesně tak, jak být mělo.
Po jediném roce ve Španělsku do Anglie. Není to moc velký fofr?
Od začátku jsem věděl, že se chci v Gironě ukázat světu a udělat další krok směrem ke svým snům a cílům. Vnitřně jsem celou dobu doufal a věřil, že se to povede.
Krejčího číslo v Anglii: zatím 17, brzy 37?
Na dresu má zatím číslo 17, protože jeho oblíbenou 37 má na dresu mladý, teprve devatenáctiletý, brazilský bek Pedro Lima. Ten je sice na soupisce áčka, ale nastupuje za rezervní tým do 23 let.
„Myslím, že je pořád ve hře, že bych si třicet sedmičku vzal. Uvidíme, jak se vyvrbí poslední hodiny přestupového období,“ naznačil Krejčí.
Takže jste nebyl překvapený?
To neříkám, protože každý zájem vás překvapí. Mile překvapí. Ale určitě jsem to nevnímal tak, že by to snad bylo moc rychlé a že bych na to neměl být připravený.
Řešil jste i jiné nabídky?
Wolverhampton nebyl jediný. Bylo však jasně dané, že mě Girona prodá jen za určitou částku. A s tou nikdo jiný nepřišel.
Mluví se minimálně o sumě 30 milionů eur, což je v přepočtu takřka tři čtvrtě miliardy korun.
Su moc rád za to, jak to dopadlo. Už první kontakt s trenérem i sportovním ředitelem pro mě byl naprosto zásadní. Vysvětlili, proč mě chtějí, kam se mnou počítají. Opravdu na mě udělali dojem.
Přitom ve španělských médiích se psalo, že si berete pár dnů na rozmyšlenou.
Zdaleka ne všechno, co se psalo, byla pravda, což jsem musel vysvětlovat i rodině a blízkým. Právě když se objevilo v médiích, že se rozhoduju, nebylo ještě pořádně nad čím. Kluby sice komunikovaly, jenže já na papíře nic neměl. Jakmile ale konkrétní nabídka dorazila, bylo to už velice rychlé. Reálně jsem měl na rozhodnutí jeden den a určitě jsem neváhal.
Kvůli Premier League?
Je to neskutečná soutěž a já byl přesvědčený, že tenhle krok chci udělat. Věřím, že mi Anglie zase rozšíří obzory, posune mě a třeba i v něčem překvapí. Těším se na top týmy, velké osobnosti. Budu se snažit co nejrychleji poznat nový styl, který je jiný než ve Španělsku. Chci být připravený co nejlépe.
Anglickou ligu hrál deset let například Tomáš Rosický, váš někdejší šéf ze Sparty.
A každý ví, že jsem se od něj hodně naučil. Totéž platí i pro Briana Priskeho a další. Jsem rád, že si můžu kdykoli poslechnout i jejich názor. Od všech mám samé pozitivní ohlasy.
Gratulace jste si mohl užít i od fanoušků, kteří vás v neděli zmerčili na Letné. Sparta porazila Zlín 3:1 a lidé na tribunách skandovali vaše jméno.
Moc jim děkuju. Na zápase jsem byl na Letné poprvé od svého přestupu do Španělska a toho přivítání fakt vážím. Mám radost, jak se Spartě teď daří, jak se prezentuje, jak vstoupila do sezony. Doufám, že kluci dosáhnou cílů, které mají.
Povede se to i reprezentaci?
Věřím tomu. Hodně jsem se na sraz těšil i proto, jak rychlé a hektické dny mám teď za sebou. Byl jsem v jednom kole, ale tady jsem okamžitě ucítil domovskou atmosféru. Mezi prvními jsem na hotelu potkal Pavla Šulce s Adamem Karabcem. Už se těším, až pokecáme o Lyonu.
Během léta změnil angažmá třeba i Martin Vitík. Bude to hrát v národním týmu nějakou roli?
Pokud ano, tak jedině pozitivní. Je to pro nás všechny impuls, posouváme se, roste nám sebevědomí.
To vám však v posledním utkání kvalifikace krutě sesekali Chorvati, kteří vás sestřelili 5:1. Pořád ve vás ten výsledek zůstává?
Já už nad tím nepřemýšlím a doufám, že ani ostatní kluci ne. Nebylo to nic, z čeho bychom se radovali, ale je to dávno pryč Jsem přesvědčený, že na tenhle týden se nastavíme úplně jinak. Všichni si uvědomuje, co je nutné předvést v dalších zápasech. Od toho se všechno musí odvíjet.