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Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

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Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
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Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec ne. Čeští fotbalisté v Oviedu podlehli mistrům světa 1:3, senzační výsledek přitom nebyl daleko. Radost z vyrovnání jim v závěru sebral řecký rozhodčí Vasilis Fotias. Právem?

Kapitán Krejčí, který před Naderiho dorážkou balon po centru Sadílka nasměroval hlavou k bráně, dostal za protesty okamžitě žlutou kartu. Také česká lavička nespokojeně vyletěla a trenér Santi Denia se vehementně dožadoval vysvětlení u čtvrtého rozhodčího.

Změnu verdiktu si vyhádat nedokázal. A místo, aby na ukazateli skóre svítil průběžný stav 2:2, Španělé na konci upravili na finálních 3:1.

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté ve Španělsku proti mistrům světa líbili

Fotias totiž před druhým českým gólem odhalil zbytečný faul střídajícího Červa na španělského obránce Le Normanda. Netrvalo ani minutu, než řecký sudí opět hvízdl do píšťalky a nechal Španěly rozehrát. Rychlá kontrola u videa a žádné další diskuse.

„Neviděl jsem to, faul to asi byl,“ pokrčil rameny kouč Denia. „Nerad po zápase mluvím o rozhodčích, je to strašně těžká práce.“

Co přesně se necelou čtvrthodinu před koncem zápasu v Oviedu vlastně přihodilo?

Češi byli ještě v euforii z nečekaného gólu jabloneckého Slámy, který v 69. minutě po povedené akci snížil na 1:2. Že by naděje? Stejný hráč za deset minut dravě vletěl do souboje se střídajícím Muňozem a vybojoval přímý kop. Rozehrál maskovaný Sadílek, Krejčí míč hlavou lízl směrem na bránu, kde Raya, zkušený gólman Arsenalu, nečekaně zazmatkoval.

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Oslnila ho světla?

Bál se, že s míčem zacouvá za čáru?

Balon každopádně nešikovně upustil, rukavicemi ho posunul k nohám Naderiho, jenž ho špičkou kopačky pohotově ťukl do brány.

„Hned jsem viděl, že rozhodčí něco píská, takže žádná velká radost,“ krčil rameny nový český útočník. „Třeba příště,“ dodal smířlivě.

To Krejčí takové pochopení pro sudího neměl. Určitě ne v první chvíli, kdy na Fotiase zblízka křičel a vysloužil si kartu. Rozhodčí signalizoval faul záložníka Červa, který se právě kapitánovi snažil vytvořit prostor pro náběh. V souboji s Le Normandem to ovšem přehnal s důrazem.

„Měl smůlu, že na něj rozhodčí kouká ze tří metrů. Stojí přímo před ním, a ještě než míč letěl, už se s ním pere,“ kroutil hlavou ve studiu České televize expert Karel Poborský. „Je to faul a obrovská škoda, že tam jde Červ až takhle důrazně. Chápu, že chce udělat clonu, ale tím, že to trvalo tak dlouho a bylo to intenzivní, jedná se o faul,“ přidal ve studiu trenér Tomáš Janotka.

Z některých záběrů bylo zřejmé, že i Le Normand držel Červa za dres.

„Ale Lukáš ho tlačí až moc,“ uznal také Zdeněk Zlámal, bývalý brankář. „Zároveň si ale pokládám otázku, jestli by se rozhodčí stejně zachoval i na druhé straně? Přísné, ale faul to byl,“ krčil rameny.

„Nevím, jestli tmůžu říct nezkušenost, protože Lukáš toho má za sebou už strašně moc. Měl se zkrátka zachovat jinak,“ pokračoval Poborský.

Mimochodem, právě neuznaný gól rozpoutal na stadionu v Oviedu docela divoký finiš.

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Zatímco až do neuznaného gólu nemusel rozhodčí v zápase neudělil žádnou kartu, v poslední desetiminutovce ji skoro ani nemusel schovávat do kapsičky. Postupně potrestal Sadílka, Lingra, Chaloupka i Kinského. Žlutá přilétla i k Deniovi na střídačku, a kapitán Krejčí dostal po druhém napomínání dokonce červenou, protože zatáhl za dres rozběhnutého útočníka Fernándeze.

A závěr už si Španělé pohlídali.

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