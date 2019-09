Jako by Francie byla bez Pogby a Kantého. Fotbalové Kosovo řeší absence

Vedle autora sedmi gólů Zeneliho bude Kosovo postrádat další čtyři záložníky. Chybí Milot Rashica s druhým nejvyšším počtem reprezentačních startů, Hekuran Kryeziu, Benjamin Kololli a Herolind Shala, který krátce působil i v české lize v barvách Liberce a pražské Sparty.

„Čekají nás dva velmi zajímaví a strašně silní soupeři, bohužel máme některé důležité hráče zraněné. Musím se s tím smířit. Nejsem blázen, vím, jak to bez nich bude složité. Kdyby například Francie hrála bez Griezmanna, Pogby a Kantého, nebyl by to stejný tým Francie. To stejné platí pro Kosovo,“ řekl na tiskové konferenci Challandes.

„Jako trenér mohu bědovat, stěžovat si, naříkat kvůli chybějícím hráčům nebo zkusit najít řešení. Je jasné, že jsem si vybral poslední možnost. Rashicu nebo Zeneliho nejde nahradit jiným hráčem, musíme se pokusit tenhle problém vyřešit týmově,“ uvedl osmašedesátiletý trenér.

Kosovo je před zářijovým dvojzápasem v kvalifikační skupině třetí o bod za postupovým druhým místem, které drží Česko. „Je jasné, že naši hráči ze sebe musejí vydat to absolutně nejlepší. V Anglii nás čeká jeden z nejlepších týmů na světě a velmi silný je i český tým, na který teď myslím mnohem víc,“ uvedl Challandes.

Český celek na něj udělal dojem červnovými výhrami 2:1 nad Bulharskem a 3:0 nad Černou Horou. „Dlouho jsem hru českého týmu studoval. V posledních dvou zápasech předvedli velmi dobré výkony. Připsali si šest bodů a ukázali, že jsou tým s velmi dobrým presinkem a přechodem z obrany do útoku. Další výzvou je pro nás jejich výška, mají asi pět šest hráčů nad 190 centimetrů a tohle nám bude dělat problémy. My jsme totiž výrazně nižší tým. Češi jsou navíc velmi dobře fyzicky vybavení. Musíme najít řešení, jak jim čelit,“ dodal Challandes.