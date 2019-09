Fotbalová mise Balkán začíná. Kosovo si na českého soupeře věří

Do sedmitisícového městečka Hajvalia se hned začaly sjíždět televizní štáby, takže se do světa rozlétly záběry z tréninkového areálu, kde by superhvězda z Uruguaye působila naprosto nepatřičně. Kolem hřiště kupky sena, hrbolatý, neposekaný trávník, branky bez sítí.

Za hlavním stadionkem se pásly ovce. Přilákat kanonýra Suáreze byl tehdy jen bláznivý nápad s minimální šancí na úspěch, jenže kosovský fotbal – teď už třetím rokem člen světové fotbalové rodiny – od té doby raketově roste a vzmáhá se. Najednou se modrožluté dresy perou o postup na Euro 2020!

Fotbal je únik od starostí

Pokud by v sobotu odpoledne Kosovo uspělo s Českem, o čemž místní nepochybují, přeskočí přímého konkurenta a posune se na druhé místo ve skupině. To je hodně lákavá představa, však i prezident země Thaçi dorazil na soustředění, aby své hráče motivoval: „Máte úžasnou šanci. Ukažte jim, jak umíme hrát fotbal.“

Dvoumilionové Kosovo, které z více než 90 procent tvoří Albánci, si hodně věří. A má proč. Od listopadu 2017 neprohrálo ve čtrnácti zápasech za sebou a stadion v Prištině bude znovu nabitý. Vyprodáno bylo za dvě hodiny!

Zatímco po krvavé válce se Srbskem tu jako první vystoupil americký raper 50 Cent, dnes přijde 14 tisíc vášnivých fanoušků, kteří nezmlknou. Mladé a temperamentní Kosovo cítí jedinečnou příležitost. „Spousta z nás má složitý život a fotbal je únik od starostí. Kdykoli Kosovo vyhraje, na chvíli zapomeneme na problémy. Vidíme, že se můžeme aspoň ve fotbale měřit se zbytkem Evropy,“ vyprávěl Uran Krasniqi, reportér z místní televize RTK.

Už je vám jasné, jak složitá mise čeká českou reprezentaci? Mise Balkán. Dnes Kosovo, v úterý Černá Hora. Dva nevyzpytatelní soupeři, kteří umí klamat tělem.

Já jsem z Kosova a kdo je víc

Moc by se hodilo, aby tým trenéra Šilhavého neprohrál. V ideálním případě by samozřejmě měl dvakrát zvítězit, což by mu víceméně otevíralo cestu na mistrovství Evropy, protože by na druhém místě za suverénní Anglií získal cenný náskok. Není to nemožné, ale...

Kosovo - Česko online sobota 15.00 rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Nizozemsko) Pravděpodobné sestavy, Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada - Halimi, Voca - Zhegrova, V. Berisha, Celina - Muriqi.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Kopic, Souček, Král, Darida, Jankto - Schick.

Namístě je spíš opatrnost.

Mohlo by pomoci, že soupeři chybí výborný záložník Rashica z Brém, historicky nejlepší střelec reprezentace Zeneli nebo útočník Shala. Vzpomínáte si na něj? Kopal za Liberec nebo za Spartu.

Málokde jsou sportovci hrdí na svůj původ tak jako v Kosovu, které v roce 2008 vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Teprve pak začalo srdce Balkánského poloostrova tvořit své reprezentační výběry. I ten fotbalový lákal hráče z celého světa. Stačilo mít kosovské kořeny. Talentovaný záložník Berisha opustil norský národní tým, kolega Zeneli ten švédský, brankář Ujkani i několik dalších zase albánský. Láska ke Kosovu je táhla domů.

Výjimečný a všemi milovaný Xherdan Shaqiri, křídlo z Liverpoolu, patřil k těm, kteří s těžkým srdcem odmítli. Ale když loni na mistrovství světa v dresu Švýcarska sestřelil Srbsko, svlékl dres a rukama vykouzlil na hrudi dvouhlavého orla čili symbol Velké Albánie.

„Porazil zemi, která ho donutila odejít z domova. Muselo to pro něj být silné. Ale zároveň chápeme, proč kvůli Kosovu neopustil Švýcarsko. Zradil by ho. Loajalita je náš hlavní povahový rys,“ říká novinář Krasniqi.

Výkop ve tři odpoledne

Mimochodem, Kosovo je už padesátou zemí v Evropě, se kterou se česká reprezentace v samostatné historii utkává. Na seznamu chybějí už jen Albánie, Gruzie, Izrael a Gibraltar. Ovšem zeměpisnou zajímavost nechme stranou, věnujme se trávníku. Na něm půjde o hodně.

„Bude to pikantní, dělí nás bod. Budeme se snažit vyhrát a utéct jim,“ prohlásil Jaroslav Šilhavý.

Češi chtějí posedmé (!) za sebou postoupit na mistrovství Evropy a potřebují v Prištině uspět. V dusnu s nezvyklým výkopem v 15.00.