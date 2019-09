Dostávají sodu od lidí, k sobě jsou kritičtí. Zkazili jsme to, vědí fotbalisté

Čeští fotbalisté řeší druhou porážku v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020, zároveň se připravují na své páté utkání, ke kterému nastoupí v úterý v Podgorici proti Černé Hoře.

V sobotu po zápase následoval krátký přelet z Prištiny do Podgorice, trval třiatřicet minut i s kroužením kolem hlavním města Černé Hory.

Když se druhý den reprezentanti v luxusním hotelu Verde v malebném prostředí Donje Goriče na předměstí Podgorice trousili k obědu, bylo na nich vidět, jak je porážka v Kosovu (1:2) štve. Jak jim vadí. A při rozhovorech s novináři byli k sobě hodně kritičtí.

„V hlavách to zůstává dlouho, i když každý z nás to má jinak. Nestane, že sedneme do letadla a nikdo už na to nemyslí. Někdo odpoledne odehraje zápas a večer je v pohodě. Někdo se na to potřebuje podívat, rozebrat si to. Každý si uvědomuje, co se stalo. Nikomu z nás to není jedno,“ prohlásil Vaclík.

Národní mužstvo prohrálo zápas v Kosovu a zkomplikovalo si postup na Euro 2020. V polovině kvalifikace je třetí, na postupovou druhou příčku, na kterou se vyšvihlo právě Kosovo, ztrácí dva body.

„Je to pro nás rána. Všichni, my, vy novináři i fanoušci si představovali, že v Kosovu vyhrajeme, odskočíme jim. Pak v úterý porazíme Černou Horu a že už budeme na Euru. Je to komplikace, ale zase ne zásadní. Když další zápas zvládneme, vrátíme se zpátky,“ přemítal obránce Pavel Kadeřábek.

„Jsme v situaci, kdy v Černé Hoře vyhrát musíme. Kvalifikace je krátká, jen pět týmů, zbývají čtyři zápasy. Pořád to máme ve svých rukách. Musíme Kosovo přeskočit, aby zase naháněli oni nás,“ zdůraznil Vaclík.

Češi už musí počítat. Dívat se dopředu, jaká cesta vede k přímému postupu na šampionát.

Kosovo ještě nenarazilo na Anglii, která zatím odehrála jen tři utkání. Všechna vyhrála, má skóre 14:1. V úterý hostí právě kosovský tým.

Ten v listopadu hraje v Česku a pak doma s Anglií. „Výhoda je na naší straně, ale své zápasy musíme zvládat. Nejde předvádět to, co v Kosovu,“ zdůraznil Kadeřábek.

„Počítat nejde, i když pořadí zápasů sledujeme a víme, s kým hraje soupeře. Jakmile někdo ze soupeřů obere Anglii, tak do toho hodí vidle. To budou plusové body, s kterými se nepočítá. Anglie je zatím hodně suverénní,“ poznamenal český gólman.

O druhou příčku bojuje Česko s Kosovem. Černá Hora a Bulharsko už dost ztrácí.

Kosovo, jeden z nejmladších států, který vyhlásil jednostrannou nezávislost na Srbsku v roce 2008, překvapuje i sám sebe. Patnáct zápasů za sebou neprohrál.

„Přitom dvacet minut jsme byli lepší. Jak jsme dostali gól na jedna jedna, nezvládli jsme to dál herně ani výsledkově. Pokazili jsme to,“ prohlásil Kadeřábek.

Fotbalisté to teď schytávají ze všech stran, veřejnost nešetří kritikou. Srovnává s basketbalisty, kterým se nebývale daří na mistrovství světa v Číně. A fotbalisté z názorů na sociálních sítích nevycházejí vůbec dobře.

„Všechno se k nám dostane. Víme, jaká je v Česku nálada. Víme, kdo co napíše, co z koho vypadne. Chápu to. V dnešní době je jednoduché si vzít telefon a během vteřiny cokoli napsat,“ říká Vaclík smířeně.

„Když vyhrajete a nemusíte hrát ani dobře, tak je obrázek jiný. Je strašně těžké to komentovat. Já práci ostatních lidí taky neřeším, nekomentuju, ale fanoušky chápu. Fotbal je zajímá a je normální, že si řeknou svůj názor,“ poznamenal Kadeřábek.

Doléhá to na hráče? „Nesmí, jinak bychom se z toho zbláznili. Hrne se to na vás, všichni nadávají, některé názory jsou nenávistné. Sám si říkám, jestli to má ten člověk vůbec zapotřebí. Ale nemůžete si to tak brát.“