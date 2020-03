Ke zmírnění dopadů současné krize mají přispět i úsporná opatření, k nimž patří i snižování nákladů včetně platů.

„Někteří zaměstnanci svazu dali ihned najevo, že k tomu chtějí také přispět. I ti nejlépe placení jako Jogi Löw a Oliver Bierhoff,“ řekl Curtius na adresu reprezentačního trenéra a sportovního ředitele.

Curtius věří, že se podaří tuto sezonu dokončit, i když se zápasy nejspíš budou hrát bez diváků. „Po rozhovorech s mnoha experty mám za to, že to může být až do konce roku,“ dodal.