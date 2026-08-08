Korejci platili sudím sexuální služby. Tamní fotbalový svaz se za činy omluvil

Korejská televize JTBC ve čtvrtek uvedla, že fotbalová federace KFA poskytla tyto služby zahraničním rozhodčím minimálně v sedmi případech v letech 2011 a 2012. Mimo jiné šlo o návštěvy masážních salonů, kde platby obsahovaly i položky za sexuální služby. Informace JTBC pocházejí z vyšetřování ministerstva sportu z roku 2016.
„Hluboce se omlouváme za to, že jsme vyvolali znepokojení různými záležitostmi, které se týkají federace. O informacích o událostech z doby před více než deseti lety ani mnozí v organizaci nevěděli. Asociace zdůrazňuje, že k nevhodnému chování tohoto druhu či využívání služebních karet pro tyto účely v současnosti rozhodně nedochází,“ uvedla KFA v prohlášení.
Ve čtvrtek policie prohledala kanceláře svazu v rámci vyšetřování možné manipulace související se jmenováním reprezentačního trenéra Hong Mjong-poa. Kouč na mistrovství světa dovedl tým k výhře 2:1 nad Českem, ale ze skupiny nakonec Korejci nepostoupili. Hong Mjong-po se k jihokorejské reprezentaci vrátil předloni, předtím už u národního týmu pracoval v letech 2013 a 2014. Po vyřazení z letošního mistrovství světa v Americe sedmapadesátiletý trenér rezignoval.
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Vyšetřovatelé zabývající se hospodářskou kriminalitou nyní prověřují, zda při jeho jmenování neporušili funkcionáři KFA zákon. Ministerstvo sportu už v říjnu 2024 konstatovalo, že z hlediska pravidel svazu o výběrovém řízení nebylo v pořádku jmenování Honga ani předchozího trenéra Jürgena Klinsmanna, koučovu smlouvu ale nezrušilo.
Po trenérově červnové rezignaci nařídil korejský prezident I Če-mjong vyšetřování neúspěšného vystoupení fotbalistů na MS. Na parlamentním slyšení pak Hong Mjong-po odmítl názory zákonodárců, že by při svém jmenování požíval zvláštního zacházení.