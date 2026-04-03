Konec v reprezentaci a infarkt. Rumunský trenérský veterán Lucescu je v péči lékařů

„Dnes ráno pacient utrpěl akutní infarkt myokardu. Byl převezen na pohotovost a okamžitě dostal potřebnou lékařskou a terapeutickou léčbu v souladu se zavedenými protokoly. Jeho stav je v současné době stabilní a je pečlivě sledován specialisty,“ citoval list Libertatea z prohlášení nemocnice v Bukurešti.
Lucescu naposledy vedl rumunskou reprezentaci minulý týden ve čtvrtečním semifinále play off o postup na MS a stal nejstarším reprezentačním trenérem historie. Jeho svěřenci ale v utkání podlehli Turecku 0:1 a sen o finálovém turnaji pro ně skončil.
V zemi krále Miroslava. Kouzlo trenérského mazáka Koubka zase zafungovalo. Jak?
Před nedělním tréninkem pak Lucescu zkolaboval a skončil v nemocnici, kde vyšetření vyloučila infarkt. Kvůli hospitalizaci pak přišel o úterní přípravný zápas na Slovensku a ve čtvrtek ohlásil prostřednictvím svazu, že ve funkci nebude pokračovat.
Podle rumunských médií nicméně jeho smlouva vypršela už 31. března. Zatím není jasné, kdo ho na lavičce národního týmu vystřídá. Mezi kandidáty jsou zmiňováni někdejší hvězda rumunské reprezentace Gheorghe Hagi či bývalý reprezentační trenér Edward Iordanescu.