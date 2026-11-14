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Denia poprvé musí. Češi v dějišti ostudného výplachu načínají cestu na Euro

David Čermák
Jan Daněk
,
  10:30
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Český trenér Santi Denia.

Český trenér Santi Denia. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.
Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
27 fotografií
Moderní Opus arena, nejhezčí fotbalový stadion v Chorvatsku, burácela nadšením. Polonazí hromotluci v kotli se mačkali k bariérám, užívali si, jak jejich tým soupeře znemožnil. A v místních novinách se druhý den psalo: Češi padli jako knedlíky do hladového krku v pražské pivnici. Není to tak dávno, takže si určitě vzpomenete, i když neradi.

Začátek loňského června, kvalifikace o mistrovství světa. A v Osijeku, kousek od mohutné barokní pevnosti Tvrda, drsný výplach 1:5.

V neděli večer na stejném místě potřebuje národní tým dokázat, že minulost dávno hodil za hlavu. Že už je jinde. A že po pětizápasovém testování a hledání možností ustojí pod španělským koučem Santim Deniou první velkou zkoušku.

Doteď nijak zásadně nevadilo, že má první zahraniční trenér v historii fotbalové reprezentace nehezkou bilanci: pět zápasů, pět proher. Ale další krach v Lize národů už by poprvé pořádně bolel.

Končí doba hájení.

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

Česku už nemůže stačit vědomí, že buduje novou herní tvář.

Chystá se první zápas pravdy.

Zakončení elitní skupiny totiž rozhodne třeba i o tom, jakou cestu si reprezentace zvolí na Euro 2028.

Zatím Češi zůstávají poslední ve společnosti Angličanů, Španělů a Chorvatů – právě ty ale ve finiši mohou stlačit pod sebe. Postačí jakákoli výhra a Denia dobře ví, že vítězství se teď už žádá: „Připravíme se na zápas, jako by šlo o finále mistrovství světa.“

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.
Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem Huijsenem v utkání Ligy národů.
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
27 fotografií

Liga národů sice pro řadu fanoušků představuje jen systém promyšlených přáteláků, ale dává také možnost sáhnout si na lákavý bonus: první tři týmy ze všech čtyř elitních skupin utvoří nejsilnější dvanáctku, která bude v prvním koši při losování kvalifikace mistrovství Evropy.

Schválně, jaká skupina se vám zdá schůdnější?

Anglie, Česko, Izrael, Finsko, Ázerbájdžán?

Nebo Česko, Bosna, Izrael, Kypr?

Rozdíl, že?

Tak pozor, právě o tohle v neděli večer Češi hrají. Výsledek může zásadně ovlivnit pozici pro losování, které je na programu 6. prosince v Dublinu. Pro Čechy je zásadní náležitost k prvnímu koši, která zaručuje, že se vyhnou elitnímu soupeři. Přímo na Euro poputují vítězové plus osm z dvanácti týmů na druhých místech. Poslední šance by zbývala přes ošemetnou baráž.

Případná výhra v Osijeku by přinesla i další benefit – Češi by skončili ve skupině třetí, což by jim přihrálo možnost zabojovat v jarní baráži o setrvání v nejvyšší úrovni Ligy národů. Po souhře výsledků v ostatních skupinách může teoreticky stačit i bod či těsná porážka, ale když je v sázce Euro, musí Denia hrát na vítězství.

POHLED: Hop do reprezentace. Kouč Denia naboural zkostnatělost a ukázal odvahu

Potřeboval by ho i proto, aby si ověřil, že jeho práce přináší hmatatelné výsledky. Sám ví, že donekonečna fanoušci ani šéfové trpěliví nebudou: „Naše židle někdy připomíná elektrické křeslo. Chápu, že po porážkách následuje kritika.“

Zatím nijak závratná, španělská revoluce se vesměs líbí, hrozivé šňůře navzdory. Je osvěžující vidět, že se trenér nebojí, což dává najevo už při nominaci. A že odvahou nakazil i hráče, kteří si proti španělským mistrům světa ve čtvrtek vytvořili minimálně tři tutovky.

Zaujalo, že ve druhém poločase Češi pod Deniou poprvé předvedli zvláštní mix stylů: nebáli se soupeře obejít, potáhnout míč ani kombinovat, což je španělská škola. Ale zároveň hrozili po centrech a dlouhých autech, což patří k tradičním českým zbraním.

Trenér českých fotbalistů Santi Denia během přípravy na duel Ligy národů proti Španělsku.

První poločas se nepovedl a na tribunách to jen nespokojeně šumělo, zato po utkání se Letnou neslo skandování „Hoši, děkujem“.

V pořádku, slušelo se nepanikařit a dopřát čas, protože ten si změny žádají. Zvlášť když vezmete v úvahu sílu soupeřů nebo fakt, že právě od posledního setkání v Osijeku se za sedmnáct měsíců na reprezentační lavičce protočili čtyři trenéři: Hašek, Köstl, Koubek a teď Denia.

Španěl už naznačil, kudy chce kráčet, ale teprve se ukáže, jestli na to Češi mají dovednosti. Je čas, aby dodali, co se ve fotbale žádá především: góly, body, úspěchy.

Ač se to nezdá, mise Euro 2028 právě začíná.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. VarnsdorfFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Pardubice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.40
  • 4.14
  • 4.73
Neratovice vs. Velké HamryFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Neratovice vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.17
  • 6.40
  • 12.00
Horní Ředice vs. ZápyFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Horní Ředice vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.07
  • 4.24
  • 1.36
Aritma Praha vs. DomažliceFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Aritma Praha vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.20
  • 3.90
  • 1.52
Chrudim vs. Jablonec BFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Chrudim vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
14. 11. 11:00
  • 3.77
  • 4.08
  • 1.52
Česko vs. ChorvatskoFotbal - - 14. 11. 2026:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 12:00
  • 3.18
  • 3.38
  • 2.20
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