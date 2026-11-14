Začátek loňského června, kvalifikace o mistrovství světa. A v Osijeku, kousek od mohutné barokní pevnosti Tvrda, drsný výplach 1:5.
V neděli večer na stejném místě potřebuje národní tým dokázat, že minulost dávno hodil za hlavu. Že už je jinde. A že po pětizápasovém testování a hledání možností ustojí pod španělským koučem Santim Deniou první velkou zkoušku.
Doteď nijak zásadně nevadilo, že má první zahraniční trenér v historii fotbalové reprezentace nehezkou bilanci: pět zápasů, pět proher. Ale další krach v Lize národů už by poprvé pořádně bolel.
Končí doba hájení.
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Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku
Česku už nemůže stačit vědomí, že buduje novou herní tvář.
Chystá se první zápas pravdy.
Zakončení elitní skupiny totiž rozhodne třeba i o tom, jakou cestu si reprezentace zvolí na Euro 2028.
Zatím Češi zůstávají poslední ve společnosti Angličanů, Španělů a Chorvatů – právě ty ale ve finiši mohou stlačit pod sebe. Postačí jakákoli výhra a Denia dobře ví, že vítězství se teď už žádá: „Připravíme se na zápas, jako by šlo o finále mistrovství světa.“
Liga národů sice pro řadu fanoušků představuje jen systém promyšlených přáteláků, ale dává také možnost sáhnout si na lákavý bonus: první tři týmy ze všech čtyř elitních skupin utvoří nejsilnější dvanáctku, která bude v prvním koši při losování kvalifikace mistrovství Evropy.
Schválně, jaká skupina se vám zdá schůdnější?
Anglie, Česko, Izrael, Finsko, Ázerbájdžán?
Nebo Česko, Bosna, Izrael, Kypr?
Rozdíl, že?
Tak pozor, právě o tohle v neděli večer Češi hrají. Výsledek může zásadně ovlivnit pozici pro losování, které je na programu 6. prosince v Dublinu. Pro Čechy je zásadní náležitost k prvnímu koši, která zaručuje, že se vyhnou elitnímu soupeři. Přímo na Euro poputují vítězové plus osm z dvanácti týmů na druhých místech. Poslední šance by zbývala přes ošemetnou baráž.
Případná výhra v Osijeku by přinesla i další benefit – Češi by skončili ve skupině třetí, což by jim přihrálo možnost zabojovat v jarní baráži o setrvání v nejvyšší úrovni Ligy národů. Po souhře výsledků v ostatních skupinách může teoreticky stačit i bod či těsná porážka, ale když je v sázce Euro, musí Denia hrát na vítězství.
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POHLED: Hop do reprezentace. Kouč Denia naboural zkostnatělost a ukázal odvahu
Potřeboval by ho i proto, aby si ověřil, že jeho práce přináší hmatatelné výsledky. Sám ví, že donekonečna fanoušci ani šéfové trpěliví nebudou: „Naše židle někdy připomíná elektrické křeslo. Chápu, že po porážkách následuje kritika.“
Zatím nijak závratná, španělská revoluce se vesměs líbí, hrozivé šňůře navzdory. Je osvěžující vidět, že se trenér nebojí, což dává najevo už při nominaci. A že odvahou nakazil i hráče, kteří si proti španělským mistrům světa ve čtvrtek vytvořili minimálně tři tutovky.
Zaujalo, že ve druhém poločase Češi pod Deniou poprvé předvedli zvláštní mix stylů: nebáli se soupeře obejít, potáhnout míč ani kombinovat, což je španělská škola. Ale zároveň hrozili po centrech a dlouhých autech, což patří k tradičním českým zbraním.
První poločas se nepovedl a na tribunách to jen nespokojeně šumělo, zato po utkání se Letnou neslo skandování „Hoši, děkujem“.
V pořádku, slušelo se nepanikařit a dopřát čas, protože ten si změny žádají. Zvlášť když vezmete v úvahu sílu soupeřů nebo fakt, že právě od posledního setkání v Osijeku se za sedmnáct měsíců na reprezentační lavičce protočili čtyři trenéři: Hašek, Köstl, Koubek a teď Denia.
Španěl už naznačil, kudy chce kráčet, ale teprve se ukáže, jestli na to Češi mají dovednosti. Je čas, aby dodali, co se ve fotbale žádá především: góly, body, úspěchy.
Ač se to nezdá, mise Euro 2028 právě začíná.