Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

Jiří Čihák
  12:00
S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých hráčů. Ve Slavii se to stalo po dlouhých šesti letech, což bylo jedno z témat fotbalového víkendu a na tuzemské scéně unikát.

Líbilo by se vám, kdyby další českou jedenáctku poskládal příští rok v březnu rovnou pro baráž?

Spojení Trpišovského a fotbalové reprezentace pomalu přestává být tabu. Ale to ještě neznamená, že teplákovka se lvíčkem a nažehlenými iniciálami JT na jaře nakonec přece jen nezůstane schovaná ve skladu na Strahově.

Otázek je totiž stále víc než odpovědí. Dává to smysl národnímu týmu? Možná krátkodobě. Bylo by to koncepční? Spíš ne. A lákalo by to vůbec kouče samotného? Kdo ví!

I slavný Alex Ferguson zamlada kombinoval práci v Aberdeenu a u výběru Skotska. Klub i národní tým měl na hrbu také Guus Hiddink, jenž vedl PSV Eindhoven a Austrálii i následně Chelsea a Rusko.

4. prosince 2025  12:04

4. prosince 2025

