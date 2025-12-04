Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Líbilo by se vám, kdyby další českou jedenáctku poskládal příští rok v březnu rovnou pro baráž?
Spojení Trpišovského a fotbalové reprezentace pomalu přestává být tabu. Ale to ještě neznamená, že teplákovka se lvíčkem a nažehlenými iniciálami JT na jaře nakonec přece jen nezůstane schovaná ve skladu na Strahově.
Otázek je totiž stále víc než odpovědí. Dává to smysl národnímu týmu? Možná krátkodobě. Bylo by to koncepční? Spíš ne. A lákalo by to vůbec kouče samotného? Kdo ví!
I slavný Alex Ferguson zamlada kombinoval práci v Aberdeenu a u výběru Skotska. Klub i národní tým měl na hrbu také Guus Hiddink, jenž vedl PSV Eindhoven a Austrálii i následně Chelsea a Rusko.