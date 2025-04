Peníze za uvolnění do reprezentací: Slavia obdrží třicet milionů, Sparta o deset méně

Patnáct českých klubů dostane od Evropské fotbalové unie UEFA bezmála tři miliony eur (75 milionů korun) jako kompenzaci za uvolnění hráčů do národních mužstev. Největší podíl obdrží Slavia,...

Ať to baví kluky i fanoušky. Trenér Bílek o dlouhé pauze i nové výzvě u reprezentace

Při zmínce o jeho nedávných šedesátinách se trenér Michal Bílek zarazil. „Je to hrůza, co,“ vyhrkl pobaveně. „Ale jinak se cítím dobře, do fotbalu mám zase obrovskou chuť. Jen to tělo chátrá, což...